Eppelheim. (cm) Mindestens vier Personen waren nach RNZ-Informationen an der sogenannten "Fassaden-Affäre" beteiligt. Alle haben wohl einen kleineren oder größeren Anteil daran, dass das Gerücht über die angebliche Fassadenreinigung am Haus von Bürgermeisterin Patricia Rebmann die Runde machte und schließlich im Internet landete. Doch zur Rechenschaft gezogen wurde nur einer: Rebmanns Vorgänger, der frühere Bürgermeister Dieter Mörlein. Der 71-Jährige akzeptierte bekanntlich einen Strafbefehl wegen übler Nachrede mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen und einem unbekannten Gesamtbetrag. Doch was ist mit den anderen drei Beteiligten?

Die RNZ fragte zunächst bei der Heidelberger Staatsanwaltschaft nach. Deren Sprecher Jonathan Waldschmidt bestätigt, dass "Gegenstand des Ermittlungsverfahrens ausschließlich die strafbewehrte Äußerung des Beschuldigten", also Dieter Mörlein, war. "Eine solch ehrenrührige Aussage erfüllt den Tatbestand der üblen Nachrede, weswegen ein entsprechender Strafbefehl beantragt worden ist", so Waldschmidt. Da ein solches Delikt nicht von Amtswegen verfolgt wird, muss eine Anzeige vorliegen. Und die lag nur gegen Dieter Mörlein vor.

Warum? Bürgermeisterin Patricia Rebmann berichtet auf RNZ-Anfrage von einem Gesprächstermin bei der Heidelberger Polizei. "Dort wurde mir mitgeteilt, dass Dieter Mörlein das Gerücht weitergegeben hat", erzählt sie. Der eigentliche Urheber, der Mörlein von der angeblichen Fassadenreinigung erzählt habe, sei "nicht klar" gewesen, so Rebmann: "Wie Herr Mörlein dazu kam, konnte ich nicht nachvollziehen – einer hat es auf den anderen geschoben."

Wenn der Urheber zweifelsfrei ermittelt worden wäre, dann hätte sie diesen auch angezeigt, sagt Rebmann. Wobei es noch einen Unterschied gemacht hätte, ob dieser ihr schaden wollte oder ob es einfach "blöd gelaufen" sei. "Ich habe nichts gegen Stammtischgeschwätz", sagt Rebmann. "Das ist gut für die Sozialhygiene."

Auch wenn jemand so etwas im privaten Kreis erzähle, finde sie das nicht schlimm. "Aber wenn ein ehemaliger Amtsträger so etwas tut, hat das mehr Gewicht", meint Rebmann. "Herr Mörlein hätte nach über 20 Jahren im Amt zudem wissen müssen, dass die Feuerwehr so etwas nicht macht." Vor allem in einer Zeit, in der Kommunalpolitiker immer mehr angegriffen werden, sei das Streuen eines solchen Gerüchts bedenklich.

Und was ist mit der Person, an die Mörlein das Gerücht weitergab und die das Gerücht auf einem Internetblog veröffentlichte? Diese ist ermittelt. Doch für sie gilt in Rebmanns Augen dasselbe wie für den Blogbetreiber. Sie hält beide lediglich für "willige Handlanger".

Zur Erinnerung: Im vergangenen Sommer war auf einer Internetseite ein Text über einen "angeblichen Feuerwehreinsatz zur Reinigung der Fassade des Privathauses von Bürgermeisterin Patricia Rebmann" veröffentlicht worden. Als Quelle berief sich der nicht genannte Schreiber auf eine "Gewährsperson". Der Staatsschutz ermittelte in Eppelheim – und Mörlein geriet in den Verdacht, die "Gewährsperson" zu sein.

Der 71-Jährige, der von 1994 bis 2017 Bürgermeister war, wiegelte zunächst ab, räumte dann aber ein, dass ein Bekannter ihm von dem angeblichen Einsatz erzählt habe und er das Gerücht einem weiteren Bekannten in einem privaten und vertraulichen Gespräch weitergegeben habe. Die Erzählung sei aber nicht für die Öffentlichkeit gedacht gewesen.

Mörlein und Rebmann standen sich im Jahr 2017 sich im "Eppelheimer Rathausstreit" gegenüber: Zwar war Mörlein nicht mehr angetreten, nach einer Klage gegen Rebmanns Wahl beanspruchte er aber den Chefsessel weiter für sich – obwohl sich Rebmann als Amtsverweserin zur Verfügung gestellt hatte.