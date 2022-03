Eppelheim. (RNZ) Am Dienstagvormittag kam es zu einem Stromausfall in Teilen Eppelheims. Das teilen die Stadtwerke Heidelberg mit.

Um 10.30 Uhr fiel demnach in rund 35 Häuser der Strom aus. Betroffen waren die Keplerstraße, Richard-Wagner-Straße und Peter-Böhm-Straße. Ursache waren Bauarbeiten an einem Einfamilienhaus in der Keplerstraße, bei denen ein Kran eine Freileitung beschädigte.

Mitarbeiter der Stadtwerke Heidelberg waren vor Ort, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Gegen 11.40 Uhr waren alle Haushalte wieder am Netz.