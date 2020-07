Eppelheim. (RNZ/lyd) Plötzlich machte es "Klack" und das Auto war abgeschlossen: Drinnen saß das Kleinkind mit dem Schlüssel in der Hand. Draußen bekam die Mutter einen Schreck. So geschehen am Montag auf einem Supermarkt-Parkplatz, wie die freiwillige Feuerwehr mitteilte.

Die Mutter rief die Feuerwehr, um ihr zu helfen. Die bat die dortige Autowerkstatt um Unterstützung. Diese hatte das richtige Werkzeug, um das Auto schadenfrei zu öffnen. Nach wenigen Minuten war das Kind befreit und die Mutter erleichtert.