Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Den Muttertag konnte man prima für einen Radausflug nutzen, damit seiner Gesundheit etwas Gutes tun und gleichzeitig ein Zeichen für die Umwelt setzen. In Eppelheim hatte die Stadtverwaltung zum Auftakt der dreiwöchigen Aktion "Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima" zu einer Radrundfahrt mit Kaffeepause eingeladen. Eine bunt gemischte Gruppe von Kindern und Erwachsenen hatte sich am Treffpunkt vor dem Rathaus der Stadt eingefunden. Dort wurden die über 30 Radlerinnen und Radler von Bürgermeisterin Patricia Rebmann und Benedikt Seelbach, der als Umweltbeauftragter der Stadt die Aktion betreut, begrüßt.

Das Stadtradeln sei eine tolle Aktion, um zusammen in die Pedale zu treten, aber auch um die Menschen zum Umdenken zu bewegen, hob Rebmann hervor. "Das Auto ist der Deutschen liebstes Kind, aber das Fahrrad gewinnt immer mehr an Bedeutung", betonte sie. Der Umstieg aufs Fahrrad sei wichtiger Teil des Umdenkens und des immer größer werdenden Wunsches nach einer Verkehrswende. Sie selbst verzichte schon seit einiger Zeit auf ein eigenes Auto. "Ich habe es geschafft, ohne eigenes Auto zu überleben", meinte Rebmann. Bei dringenden Fahrten könne sie das Familienauto nutzen oder auf das Carsharing-Angebot direkt vor dem Rathaus zurückgreifen. Die Bürgermeisterin warb fürs Radfahren während der Stadtradel-Aktion und darüber hinaus: "Seien Sie jeden Tag dabei oder zumindest so oft Sie können."

Benedikt Seelbach stellte die von ihm ausgewählte rund acht Kilometer lange Radrundfahrt vor, die über die Felder nach Plankstadt und ein Stück durch den Wald Richtung Heidelberg-Grenzhof führte. Dort war im Café Walnuss ein Zwischenstopp vorgesehen, ehe es wieder zurück nach Eppelheim ging. Die Teilnehmer konnten vor Ort entscheiden, ob sie eine Kaffeepause einlegen oder gleich weiterradeln. Rund 20 Radlerinnen und Radler nutzten die Einkehrmöglichkeit. Die anderen Mitradler fuhren weiter, um noch ein paar Radkilometer mehr zu sammeln. Seelbach führte die Tour an und Christoph Horsch vom Kulturamt der Stadt war als Schlussfahrer im Einsatz und achtete darauf, dass unterwegs keiner verloren ging.

Aktuell sind in Eppelheim 27 Teams – und damit so viele Gruppen wie noch nie – und 320 registrierte Radelnde für die am 28. Mai endende Stadtradel-Aktion angemeldet. Wer noch mitmachen möchte, kann entweder ein neues Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten und dann möglichst oft das Auto stehen lassen und das Fahrrad nutzen, um das Klima zu schonen.