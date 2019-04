Eppelheim. (aham) Dass der Hugo-Giese-Platz letztes Jahr aufgehübscht wurde, gefällt offenbar nicht nur den zweibeinigen Eppelheimern. Auch Vierbeiner finden den neuen Rasen richtig dufte. Nur: So manches Herrchen oder Frauchen meint offenbar, hinter Bello, Fiffi und Co. nicht aufräumen zu müssen. "Da müssen Schilder hin", forderte daher Alexander Pfisterer (SPD) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. "Der Hugo-Giese-Platz ist schließlich keine Hundetoilette."

In der städtischen Polizeiverordnung ist die Sache mit den Häufchen klar geregelt. Unter dem Paragrafen "Verunreinigung durch Hunde" heißt es: "Der Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrichtet. Dennoch dort abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen." Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld rechnen. Nur: "Man muss die Übeltäter erst erwischen", erläuterte Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Und das geschieht eher selten bis gar nicht. Daher bräuchte es mehr Kontrollen durch den kommunalen Vollzugsdienst.

Doch selbst wenn die Zweibeiner die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner vorbildlich in die bereitgestellten Hundetüten verpacken: Dass sie dann in den dazugehörigen Mülleimer gehören, ist offenbar einigen nicht bewusst. "Das Schlimme ist", berichtete Rebmann von ihren Erfahrungen der Putzwoche, "auf kleinem Gebiet haben wir einige Tüten im Gebüsch gefunden." Ebenso wie anderen Müll. Daher will die Rathauschefin an gewissen Stellen zusätzliche Mülleimer aufstellen lassen und manche austauschen lassen.

Diesen Eindruck teilte auch Horst Fießer (CDU): "Die Vermüllung nimmt zu", meinte er. Daher bat der Landwirt, im Außenbereich keine Hundetoiletten mehr zu platzieren. "Kot verrottet zumindest", so Fieser. Ganz im Gegenteil zu den Plastiktüten.