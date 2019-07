Am 27. April 2005 brach im zehnten Stock des Hochhauses in der Seestraße ein Feuer aus. Ein Junge kam ums Leben. Foto: Archiv

Von Nicolas Lewe

Eppelheim. "Bei uns sind das andere Dimensionen", betont Uwe Wagner. Was der Kommandant der Eppelheimer Feuerwehr damit sagen möchte: Der vielen als "Elefantenbau" bekannte Wohnkomplex in der Lessingstraße, Ecke Görresstraße hat nur zwölf Stockwerke und zählt damit bereits zu Eppelheims höchsten Wohnbauten.

Zum Vergleich: Das Hochhaus am Mannheimer Neckarufer, in dem am Montagvormittag ein Brand in einem Müllschacht ausgebrochen war, ist mit 29 Stockwerken mehr als doppelt so hoch wie der Eppelheimer "Elefantenbau".

Sollte es in diesem zu einem Brand kommen, sieht der Kommandant seine Mannschaft gut vorbereitet. "Wir üben jedes Jahr mindestens einmal im Hochhaus, das ist bei uns in der Ausbildung mit drin." Bei solchen Übungen sei auch immer jemand von der Hausverwaltung dabei. Wie wichtig diese Übung für den Ernstfall sei, habe sich im April 2005 gezeigt.

Damals war im zehnten Stock eines Hochhauses in der Seestraße ein Feuer ausgebrochen, ein drei Jahre altes Kind kam ums Leben, seine Mutter und die einjährige Schwester überlebten schwer verletzt. "Das war für uns alle schlimm", erinnert sich Uwe Wagner, der 2005 noch stellvertretener Kommandant war.

Und dennoch: Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Wohnungen verhindert werden, lediglich drei weitere Hausbewohner mussten mit Rauchvergiftungen ärztlich behandelt werden. Insbesondere die rauchdichten Türen im Treppenhaus trugen dazu bei, dass der Qualm sich nicht im gesamten Haus verbreitete, was zweifelsohne schlimmere Folgen gehabt hätte.

"Es ist uns wichtig, bei der Ausrüstung immer auf dem modernsten Stand zu sein", sagt Wagner, der das Amt des Kommandanten 2008 - drei Jahre nach dem tragischen Hochhausbrand - übernahm. Aufgabe einer jeden Feuerwehr sei es, sich auf das spezifische Gefahrenpotenzial vor Ort "einzunorden". Zudem erfolge in Hochhäusern "alle drei bis fünf Jahre" eine Brandschutzprüfung durch den Rhein-Neckar-Kreis.

"F3" laute der Alarmcode bei einem Hochhausbrand. "Die Drehleiter kommt dann automatisch", erklärt Wagner. 2005 noch aus Schwetzingen, heute aus Heidelberg. Da sie jedoch nur eine Rettung bis zum achten Stock ermögliche, sei laut Landesbauordnung für die weiteren Stockwerke ein separates Treppenfluchthaus vorgeschrieben. Auch die Rauchabschlusstüren, die 2005 Schlimmeres verhinderten, sowie Wandhydranten auf jeder Etage seien Vorschrift.

Ein Risikofaktor fällt in Eppelheim übrigens weg, erklärt der Kommandant: "Müllschächte wie in dem Hochhaus in Mannheim gibt es bei uns nicht."