Eppelheim. (pri/mün) Zu einem vermeintlichen Brand in einem Hochhaus in der Eppelheimer Lessingstraße mussten Rettungskräfte ausrücken. Neben der Feuerwehr Eppelheim war auch die Berufsfeuerwehr Heidelberg mit der Drehleiter sowie die Feuerwehr Brühl am Samstagmorgen gegen 10.15 Uhr alarmiert worden. Auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt und drei Polizeistreifen trafen vor Ort ein.

Nach der Erkundung durch die Feuerwehr war aber schnell klar, das es sich um keinen Brand handelte. Angebranntes Essen war die Ursache. Der Topf mit dem angekohlten Essen war auf einen Balkon gestellt worden. Ein Anwohner hatte die Rauchentwicklung für einen Brand gehalten.