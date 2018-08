Eppelheim. (lew) Der Eppelheimer Feuerwehr ist in diesen Tagen wenig Ruhe vergönnt. Nachdem bereits am Donnerstag brennende Strohballen auf einem Feld bei den Birkighöfen die Kameraden in Atem gehalten hatten, folgte am Samstag um kurz nach 14.30 Uhr der nächste Großalarm: Erneut war auf einem Feld an der Gemarkungsgrenze zu Plankstadt ein Feuer ausgebrochen und die Eppelheimer Wehr rückte, unterstützt von den Kollegen aus Plankstadt, Oftersheim und Schwetzingen, mit rund 15 Mann aus.

Insgesamt waren es laut Kommandant Uwe Wagner über 30 Einsatzkräfte, die in Zusammenarbeit mit zwei Landwirten, die Flammen bekämpften. Zudem seien die umliegenden Bereiche vorsorglich gewässert worden. Dies habe aber, so Wagner, nicht verhindern können, dass eine bereits abgeerntete Fläche von etwa zwei Fußballfeldern Größe der Feuerwut zum Opfer fiel.

Das Problem sei gewesen, dass aufkommende Windböen das Feuer vor sich her getrieben hätten. Zur Brandursache bemerkte der Eppelheimer Feuerwehrkommandant hingegen nur knapp: "Es herrscht eine große Trockenheit, da reicht schon ein kleiner Funke, erzeugt über eine Glasscherbe oder eine Plastikflasche. Brandstiftung schloss Wagner aus.