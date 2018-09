Herrnhuter Sterne, wie sie auch in Heidelberg zu finden sind, soll es geben. Foto: Joe

Eppelheim. (aham) Was hat das Rathaus mit Supermärkten gemeinsam? Kaum ist der Sommer vorbei, denken beide schon an Weihnachten. Allerdings sind die Händler der Verwaltung einen Schritt voraus: Sie haben ihre Regale schon gut mit Lebkuchen und Co. gefüllt. Bürgermeisterin Patricia Rebmann braucht allerdings erst das Einverständnis des Gemeinderats, damit sie die Bevölkerung auf das große Fest einstimmen kann.

Die Rathauschefin hat sich nämlich um eine neue Weihnachtsbeleuchtung für die Hauptstraße gekümmert. Angesichts der desolaten Finanzlage der Stadt eher ein Fall für den Weihnachtsmann. Schließlich hatte Rebmann zu Beginn der Sitzung noch Beschlüsse aus der jüngsten nicht-öffentlichen Sitzung mitgeteilt. Demnach wurde offenbar eine "hauswirtschaftliche Sperre" erlassen. Was das bedeutet? "Nicht begonnene Investitionen müssen wir erst einmal zurückstellen", erläuterte Rebmann beispielsweise. "Die finanzielle Situation wird nicht besser, wir brauchen neue Lösungen."

Eine erste ist der Bürgermeisterin bei der Weihnachtsbeleuchtung gelungen. Denn als man Angebote einholte, wurde schnell klar, dass sich Eppelheim Lichterglanz nicht leisten kann. "Das Paket wurde dann auf eine einfache, aber sinnvolle Grundausstattung reduziert", heißt es dazu in den Sitzungsunterlagen. Und weiter: "Diese überstieg jedoch noch immer den Haushaltsansatz."

Statt sich dann auf Christkind, Weihnachtsmann und Co. zu verlassen, hat die Bürgermeisterin die Heidelberger Stadtwerke und den örtlichen Bund der Selbstständigen (BDS) kontaktiert. Herausgekommen ist ein Vorab-Geschenk: ein Sponsoring-Vertrag im Wert von 10.000 Euro. Damit soll die Hauptstraße mit sogenannten Herrnhuter Sternen geschmückt werden, wie sie beispielsweise auch in Heidelberg zu finden sind.

Damit nicht genug: "Wenn man mir den kleinen Finger gibt, versuche ich immer, mehr zu bekommen", sagte Rebmann keck. So hat sie den Stadtwerken einen weiteren Sponsoringvertrag entlockt: und zwar 10.000 Euro für eine Fahrradstation. Fünf Jahre lang würden die Stadtwerke damit das öffentliche Fahrradverleihsystem der Firma "Nextbike" in Eppelheim ermöglichen. "Die Örtlichkeit der Fahrradstation wird zu einem späteren Zeitpunkt vom Gemeinderat festgelegt", erläuterte Rebmann.

Das Gremium nahm beide Geschenke, also Weihnachtsbeleuchtung und Radstation, einstimmig an. Und dankte der Bürgermeisterin fürs "Klinkenputzen".