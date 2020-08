Eppelheim. (bmi) Brunnen gestalten das Bild einer Stadt freundlicher und machen die Hitzewelle erträglicher. Wenn sie denn laufen. Nun sprudelt es auch wieder in Eppelheim. Die Wasserspiele am städtischen Brunnen auf dem Gottlob-Hees-Platz, am Krötenbrunnen beim Feuerwehrhaus sowie beim Brunnen am Rathaus sind erstmals in diesem Jahr eröffnet. "Wegen des mit Corona einhergehenden Versammlungsverbotes waren alle unsere Brunnen in diesem Jahr bisher abgeschaltet", berichtet Eppelheims Stadtsprecherin Leonie Geffers auf RNZ-Nachfrage. Ähnlich wie auch in anderen Gemeinden rund um Heidelberg wollte man Menschenanhäufungen vermeiden, um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten.

Jetzt wurden die Brunnen doch aktiviert. Trotz steigender Corona-Zahlen im Land und aktuell fünf "aktiven Fällen" in Eppelheim. Eppelheimer Kinder sollen in ihren Sommerferien und angesichts der aktuellen Hitzewelle wieder die Chance auf Wasserspiele – wie auf dem Spielplatz im Stadtpark – und eine nasse Abkühlung haben, begründete Geffers. Die Initiative hierfür kam von Rathauschefin Patricia Rebmann. "Die Bürgermeisterin ist zuversichtlich, dass sich alle an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln halten", so die Stadtsprecherin.