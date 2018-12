Eppelheim. (aham) "Es war leider kein passender Spender dabei." Robert Karch wirkt relativ gefasst, als er das sagt. Dabei hätte eine andere Nachricht sein Leben retten können. Und trotzdem: Der Eppelheimer will sich in seinem Kampf gegen den Krebs nicht geschlagen geben. "Ich muss positiv nach vorne schauen", meint der 54-Jährige. Er hat sich nun für eine riskante Therapie entschieden.

Der Reihe nach: Vor über eineinhalb Jahren erhielt Karch die Diagnose "Multiples Myelom". Die aggressive Krebsart gilt als nicht heilbar. Retten kann ihn nur eine Knochenmarktransplantation. Dabei werden die entarteten Plasmazellen in seinen Knochen ausgetauscht, er enthält dadurch quasi ein neues Immunsystem. Dafür braucht er allerdings einen passenden Spender, eine Art genetischen Zwilling. Ein solcher ist allerdings im weltweiten Spenderegister nicht gelistet. Also setzten Karchs Freunde und Familie Himmel und Hölle in Bewegung. Sie organisierten im September eine große Typisierungsaktion. 475 Menschen ließen sich typisieren, 170 schickten Blutproben ein.

Das aufwendige Typisierungsverfahren ist nun für all diese Proben abgeschlossen. Und es ist eben kein Spender dabei, wie Karch der RNZ berichtet. "Die Hoffnung war nicht riesengroß", sagt der 54-Jährige. "Mir wurde gesagt, dass die Chancen gering sind." Ein "Schade" kann er sich nicht verkneifen, betont aber, dass alles nicht umsonst war, da ja vielleicht andere Kranke durch die neu registrierten Knochenmarkspender gerettet werden können.

Für Karch geht es nun mit einer Knochenmarktransplantation von seinem Bruder weiter. "Das passt aber nur zu 50 Prozent", erklärt der Eppelheimer. Das bedeutet ein höheres Risiko. "Wenn ich eine Spende gehabt hätte, die zu 100 Prozent passt, wäre die Chance, zu überleben, eins zu fünf." Bedeutet: Einer von Fünf überlebt den Eingriff nicht. "Jetzt ist die Chance noch geringer", so Karch.

Zum einen ist die Chemotherapie, die er davor bekommt, stärker. Sie wird sein eigenes Immunsystem komplett zerstören. Zum anderen sind die Nebenwirkungen der "Transplantation" - über einen festen Venenzugang gelangt das flüssige Zellplasma in seinen Körper - höher. Wie bei einer Organtransplantation kann es zu einer Abstoßungsreaktion kommen.

Der Eingriff ist für Mitte Januar geplant. Derzeit geht es ihm "eigentlich ganz gut", wie der verheiratete Familienvater sagt. "Deswegen will ich das auch jetzt angehen." Davor will er aber Weihnachten mit der Familie feiern. "Und zwar so normal wie möglich, wegen meines Sohnes."