Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Statt Freude über das 25-jährige Vereinsbestehen macht sich derzeit Ratlosigkeit breit in der Vorstandschaft des Bürgerkontaktbüros. Am 22. September steht die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen an – und der Verein sucht händeringend einen neuen Vorsitzenden. Hans-Eberhard Steffen, der dieses Amt seit fünf Jahren ausübt und davor 15 Jahre als Schriftführer dem Gremium angehörte, tritt nicht mehr an.

"Ich kandidiere aus Altersgründen nicht mehr neu für ein Amt im Vorstand und habe das meinen Vorstandskollegen nach mündlicher Vorwarnung an meinem 84.Geburtstag vor zwei Monaten auch schriftlich mitgeteilt", erzählt er im Gespräch mit der RNZ. Nach der Bekanntgabe begann die bislang erfolglose Suche nach einem geeigneten Nachfolger. "Wir haben uns nach allen Seiten umgehört und alle unsere Mitglieder gefragt, aber von keinem haben wir eine Zusage bekommen", so Steffen. Einen Gesprächstermin bei Bürgermeisterin Patricia Rebmann hat der scheidende Vorsitzende genutzt, um auf die Situation des Vereins aufmerksam zu machen. Laut Steffen habe die Bürgermeisterin durchblicken lassen, dass er sich keine zu großen Sorgen machen brauche. Sollte sich eine Woche vor der Versammlung niemand gefunden haben, solle er sich nochmals bei ihr melden.

Dem Vorsitzenden liegt viel daran, dass alle Posten im Verein besetzt werden können. So sollen wie bisher das Bürgerkontaktbüro mit seinen verschiedenen Gruppen und Angeboten zusammengehalten, Veranstaltungen organisiert und die Ziele des Vereins nicht aus den Augen verloren werden. Im Moment gibt es beim Bürgerkontaktbüro sieben Gruppen mit unterschiedlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel die Boulegruppe oder die Wassergymnastik. Für diese sei ein Vorsitzender sowohl erster Ansprechpartner als auch Organisator, Motivator oder manchmal auch Moderator. Wenn sich bis zur Mitgliederversammlung niemand findet, der für den Vorsitz kandidiert und auch bei der dann einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlung das Amt vakant bleibt, steht die Auflösung des Bürgerkontaktbüros im Raum.

Auch wenn sich Ilse Bührer, Christa Burkhardt, Theresia Unser und Ingeborg Bitz bereit erklärt haben, ihre Ämter als stellvertretende Vorsitzende, Schatzmeisterin, Schriftführerin und Sprecherin weiterführen zu wollen, werden in Zukunft die Nachwuchssorgen nicht weniger. "Uns liegt es sehr am Herzen, den Verein zu erhalten. Aber wir werden alle nicht jünger", bringt es Christa Burkhardt auf den Punkt. "Wenn wir mehr jüngere Leute im Vorstand hätten, dann hätten wir auch mehr Entwicklungsmöglichkeiten und könnten beispielsweise ein Repair-Café ins Leben rufen", ist Steffen überzeugt.

Info: Die Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, 22. September, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Nähere Informationen gibt es bei Hans-Eberhard Steffen, per E-Mail an hesteffen@web.de oder unter der Telefonnummer 06221/766729.