Das Programm des "Circus Baruk" beinhaltet unter anderem eine Pferdedressur sowie eine Luftakrobatik-Nummer an einem Ring in neun Metern Höhe. Fotos: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Eppelheim. Da glänzten die Kinderaugen: Kleine schwarze Ponys trabten durch die Manege, die Mähnen flatterten. Die neugierigen Ponys wollten die Kinder, die in der ersten Reihe saßen, am liebsten berühren. Und umgekehrt.

In Eppelheim hat bis Sonntag, 23. Juni, der "Circus Baruk" gegenüber vom Lidl-Markt die Zelte aufgeschlagen. Der Zirkus ist damit nur wenige Kilometer weitergezogen, er hatte nämlich zuvor in Dossenheim gastiert. Bei der Premiere in Eppelheim waren besonders die Kinder von der schillernden Zirkuswelt fasziniert, aber auch einige Erwachsene fühlten sich in die Kindheit zurückversetzt und genossen die Atmosphäre. Es roch nach Sägespänen und Popcorn.

"Wenn ein Zirkus schon einmal bei uns gastiert, dann lassen wir uns das natürlich nicht entgehen", sagte eine Eppelheimerin, die mit ihren beiden Kindern da war. "Am meisten freuen wir uns auf die süßen Tiere und lustige Clowns", verrieten beide Kinder, die es kaum erwarten konnten, bis das tolle Spektakel anfing. Ein anderer Junge meinte, er würde gerne Löwen sehen, weil das so mächtige Tiere seien und er die Tiere "einfach toll" findet. Nun: Löwen hat der "Circus Baruk" zwar nicht, dafür aber die als Könige der Wüste geltenden stolzen Kamele. Ein Hauch von Orient weht also derzeit durch Eppelheim.

"Wir sind ein traditioneller Zirkus in der siebten Generation", erzählte Manuela Baruk, die zusammen mit weiteren Familienmitgliedern den Zirkus betreibt. Seit über 200 Jahren zeigt die Familie Baruk atemberaubende Akrobatik, faszinierende Tiernummern und witzige Showeinlagen mit Clowns. Die Artisten üben täglich bis zu drei Stunden oder bei Bedarf auch mehr, berichtete Manuela Baruk, schließlich muss bei den Auftritten alles unter dem neun Meter hohen Zirkuszelt funktionieren.

Wer sich in die schillernde Zirkuswelt entführen ließ, erlebte magische Momente. Bei der beeindruckenden Luftakrobatik ohne Netz etwa, die in schwindelerregender Höhe an einem Ring stattfand. Die Besucher kamen aus dem Staunen nicht heraus. Federleicht sah das unter dem Zelt aus, was natürlich viel Übung erfordert.

Richtig klasse kam auch die Nummer mit den drehenden Tellern an: Zehn Stück drehten sich auf Stöcken - es fiel keiner herunter. Eindrucksvoll war auch die Jonglage-Nummer mit Kegeln, Bällen und einem Hula-Hoop-Reifen.

Tränen lachte anschließend nicht nur der Nachwuchs bei der Clownerie, die sich um "Bienchen, Bienchen, gib mir Honig drehte". Die lustigen Clowns hätten ihm bisher am besten gefallen, meinte ein Junge, während zwei Mädchen von den Tierdressuren besonders begeistert waren.

Info: Der "Circus Baruk" gastiert noch bis Sonntag, 23. Juni, in der Handelsstraße gegenüber vom Lidl-Markt. Die Vorstellungen am 19., 20. und 21. Juni beginnen um 17 Uhr. Vorstellungsbeginn am 22. und 23. Juni ist jeweils um 15 Uhr.