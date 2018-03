Eppelheim. (aham) 726 Quadratmeter in Eppelheim nennt Bürgermeisterin Patricia Rebmann nun ihr eigen. Die Rathauschefin hat für sich und ihre Familie – also ihren Mann, ihre zwei Kinder und ihre Mutter – ein Haus in der Wieblinger Straße gekauft. Derzeit wird das Haus aus den 50er-Jahren saniert. Bis zum Sommer sollen die Arbeiten fertig sein, dann wollen die Rebmanns ihrem aktuellen Wohnort Mannheim den Rücken kehren und nach Eppelheim ziehen. Damit macht die Bürgermeisterin ein Versprechen wahr, das sie schon bei ihrer Wahl im Oktober 2016 gab. Zwar dauerte die Suche länger als gedacht, doch dafür ist die Freude umso größer: "Wir haben uns hier sofort zu Hause gefühlt", sagt die Rathauschefin über ihr neues Heim