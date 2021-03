Eppelheim. (pol/make) Am Sonntag hat gegen 16:15 Uhr ein betrunkener Autofahrer bei dessen Festnahme in der Werner-von-Braun-Straße Polizeibeamte angegriffen. Eine Zeugin alarmierte laut Polizeiangaben die Einsatzkräfte, da sie den volltrunkenen 26-Jährigen an einer Tankstelle dabei beobachtete, wie dieser in sein Auto einstieg und davonfuhr.

Eine Polizeistreife konnte den Mann schließlich in der Werner-von-Braun-Straße stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Als der 26-Jährige zur Blutentnahme zum Polizeirevier Heidelberg-Süd gerbracht werden sollte, schlug er auf die Polizisten ein.

Durch die Unterstützung einer weiteren Streife gelang es den Beamten den Mann festzunehmen. Auf der Dienststelle beruhigte sich der 26-Jährige wieder und ließ sich eine Blutprobe entnehmen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.