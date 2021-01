Epfenbach. (RNZ/rl) An der Kreisstraße K4190 zwischen Epfenbach und der Einmündung der Kreisstraße in die Landesstraße L532 werden am Donnerstag mehrere Bäume gefällt, deren Standsicherheit nicht mehr gewährleistet sei. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit.

Für die Arbeiten wird die Kreisstraße zwischen 8.30 und 15.30 Uhr mehrere Male kurzzeitig komplett gesperrt. "Der Grund für die instabilen Bäume dürfte die Schneelast der vergangenen Tage sein", erklärt Matthias Knörzer, Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien.