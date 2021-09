Neckargemünd. (cm) Es wird laut in der Stadt am Neckar: Wie die Stadt am Montag mitteilte, erneuert die Bahn ab sofort und noch bis Mittwoch, 29. September, die Eisenbahnbrücke über den Neckar – und zwar rund um die Uhr. Es komme zu "lärmintensiver Nachtarbeit" und kurzzeitigen Sperrungen der Fußgängerbrücke.

Eine erste Sperrung gab es bereits in der Nacht auf den heutigen Dienstag. Nach dem Abschluss der Arbeiten wird der Weg noch einmal für etwa zwei Stunden gesperrt. Der Bereich soll für Schulkinder auf dem Weg zur und von der Schule stets frei bleiben, so die Stadt.

Die Eisenbahnbrücke sei instandsetzungsbedürftig und müsse einer umfangreichen Sanierung der Brückenlagerbereiche unterzogen werden. Um die Auswirkungen auf den Zugverkehr möglichst gering zu halten, sei es notwendig, die Arbeiten rund um die Uhr durchzuführen. Darum müsse die Bahn auch in den Nachtstunden und am Wochenende die notwendigen Arbeitsschritte vornehmen.

Trotz Bemühungen, die von den Bauarbeiten und den eingesetzten Maschinen ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten, würden sich Baulärm oder Veränderungen im Bahnbetriebsablauf nicht ausschließen.