Neckarsteinach. (cm) Droht ab heute ein Verkehrschaos im Neckartal? Die Bundesstraße B37 wird im Abschnitt zwischen Neckarsteinach und Neckargemünd für Lastwagen über 30 Tonnen gesperrt. Grund ist die bis September andauernde Erneuerung des undichten Bahntunnels, über den die B37 führt. Lastwagen sollen wenden und eine großräumige Umleitung über die B45 bis Sinsheim, weiter über die B292 bis Mosbach und die B37 über Eberbach und Hirschhorn fahren. Und hier könnte es problematisch werden. Denn die B37 ist seit dieser Woche bei Neckargerach halbseitig gesperrt. Und auch an der B45 in Meckesheim gibt es Einschränkungen.

"Um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer möglichst zu minimieren, werden die einzelnen Baustellen und Sperrungen im Vorfeld von Hessen Mobil in enger Abstimmung mit den Verkehrsbehörden der jeweiligen Landkreise, den Kommunen, der Polizei, den Rettungsdiensten und den Verkehrsbetrieben (ÖPNV) geplant und abgestimmt", erklärt Jochen Vogel vom Straßen- und Verkehrsmanagement "Hessen Mobil" in Heppenheim, das für die Baustelle in Neckarsteinach zuständig ist. Die Baumaßnahme sei im November 2021 auch mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe und dem Rhein-Neckar-Kreis abgestimmt worden. "Die zeitliche Überschneidung mit der Baumaßnahme auf der B37 zwischen Neckargerach und Diedesheim ist dabei berücksichtigt worden", so Vogel. Die Umleitung in Fahrtrichtung Neckargemünd werde bei zeitlicher Überschneidung entsprechend angepasst.

Im ersten Bauabschnitt werde eine Einbahnregelung in Fahrtrichtung Eberbach eingerichtet. Die Beschränkung bei der maroden B 45-Brücke in Meckesheim sei "bekannt und wurde im Zuge des Abstimmungsverfahrens thematisiert", so Vogel. "Für das Bauwerk besteht kein Fahrverbot für Fahrzeuge über 30 Tonnen." Landratsamtssprecherin Silke Hartmann ergänzt: "Die Strecke über die B 45 von Neckargemünd nach Sinsheim ist für die Umleitung geeignet." Aufgrund von Brückenschäden bestehe dort lediglich ein Verbot des Unterschreitens des Mindestabstandes von 50 Metern für Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen.