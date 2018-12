Gut so: Die vielen Bewegungsmelder im Dossenheimer Neubaugebiet gehen auch bei den Polizisten Rainer Habitzreuther und Lothar Fihsan vom Polizeirevier-Nord an. Foto: Katzenberger-Ruf

Dossenheim. (kaz) Die längste Nacht dieses Winters ist zwar schon vorüber. Aber noch immer herrscht Einbruchsgefahr. Ganoven setzen auf den Schutz der Dunkelheit und spähen aus, wo etwas zu holen sein könnte. Daher durchstreifen die Kommissare Rainer Habitzreuther und Lothar Fihsan vom Polizeirevier Nord in Heidelberg-Handschuhsheim regelmäßig das Neubaugebiet in Dossenheim. Mal mit dem Dienstwagen, aber auch zu Fuß. Die RNZ hat sie auf einer ihrer Touren begleitet.

Der abendliche Streifendienst wurde nach einer Einbruchsserie im Jahr 2016 intensiviert. Damals waren es über 20 Einbrüche. Die Nähe zum Autobahnzubringer macht Dossenheim attraktiv für Einbrecher. Inzwischen gilt die Bergstraßengemeinde in Sachen Wohnungseinbrüche eher als ruhiges Revier. In diesem Jahr sind bisher zwölf registriert, also deutlich weniger als noch vor zwei Jahren. Die polizeiliche Spurensicherung hat aufgerüstet und in der Rechtsprechung hat sich etwas getan: Einbruch ist kein bloßes Vergehen mehr, sondern ein Verbrechen, das mit mindestens einem Jahr Haft geahndet werden kann. Und zur Sicherheit der Dossenheimer tragen auch Habitzreuther und Fihsan mit ihren Touren bei.

Auffällig oft geht dabei ein Bewegungsmelder an. Der ist bei vielen Häusern Standard. "Wir leben hier schon fast in einem Hochsicherheitstrakt", meint eine Anwohnerin der Käthe-Kollwitz-Straße. Das Haus, in dem sie zusammen mit ihrem Mann lebt, war bereits "einbruchsicher" geplant. Das Ehepaar ließ dann noch nachträglich abschließbare Fenster installieren, nachdem es in der Nachbarschaft gleich zwei Einbrüche gegeben hatte. Im Haus direkt gegenüber drangen die Diebe über ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung ein und stahlen auch wertvollen Familienschmuck. Im zweiten Fall kamen die Einbrecher über den Garten ins Haus.

Und beinahe hätte es auch noch einen dritten Einbruch geben. Den verhinderte der Hausherr vom besagten "Hochsicherheitstrakt", nachdem er im Nachbarhaus verdächtige Geräusche - auch von splitterndem Glas - wahrgenommen hatte. Einfach die Haustür einzuschlagen ist bei einem Einbruch eine eher ungewöhnliche Methode. Möglicherweise haben die in ihrem Tun gestörten Einbrecherinnen - vermutlich zwei Frauen aus dem osteuropäischen Raum - zuvor beobachtet, dass die Bewohnerin das Haus gerade zusammen mit ihrem Nachwuchs verlassen hatte.

Als Rainer Habitzreuther und Lothar Fihsan in Begleitung der RNZ auf Streife sind, ist zunächst alles ruhig. Vor einer Doppelhaushälfte werden die beiden stutzig. Dort sind nämlich alle Rollläden herunter gelassen. Nur durch die Eingangstür schimmert ein schwacher Lichtschein. Die Polizisten im Streifendienst würden eigentlich gern wissen, ob da jemand per Knopfdruck einfach für den Abend die Schotten dichtgemacht hat oder für ein paar Tage verreist ist.

Den Satz "Bei mir gibt’s sowieso nichts zu holen" hat Polizeioberkommissar Habitzreuther immer wieder gehört. Bis eingebrochen wird und liebgewonnene Gegenstände nicht mehr da sind ...

Rainer Habitzreuther betont: Herunter gelassene Rollläden schützen nicht vor einem Einbruch. In den meisten Fällen sind sie ganz leicht hochzuhebeln und eher ein Indiz für ein vorübergehend unbewohntes Haus. Laut Habitzreuther sollte in Abwesenheit die Wohnungstür auf jeden Fall verschlossen werden.

Also: den Schlüssel mindestens einmal herumdrehen, kein Fenster geöffnet lassen - auch nicht gekippt - und den Briefkasten regelmäßig leeren. Dies auch, weil die Versicherung sich andernfalls weigern könnte, entstandene Schäden zu begleichen. Wichtig zu wissen: Rund 40 Prozent der geplanten Wohnungseinbrüche scheitern innerhalb der ersten zwei Minuten, wenn man es den Tätern nicht zu leicht macht.

Während die Streife in Dossenheim unterwegs ist, läuft in Dossenheim eine Fahndung. Gesucht werden drei junge Männer mit südländischem Aussehen, die vor einer Terrassentür standen und möglicherweise einen Einbruch planten.