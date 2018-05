Von Doris Weber

Dossenheim. "Das hier ist ein richtiger Weihnachtsmarkt", meinte ein Besucher. Mit "richtig" ist das große Engagement von Vereinen und Privatleuten gemeint, die weniger am Kommerz, dafür umso mehr an adventlicher Stimmung interessiert sind. So waren schon zur Eröffnung viele Besucher gekommen. Im dritten Jahr nach dem Umzug vom "Kronenburger Hof" auf den Rathausplatz scheint der von der Gemeinde organisierte Weihnachtstrubel endgültig dort angekommen. Zahlreiche Buden auf dem Parkplatz und der Straße vor dem Rathaus ließen zum zweiten Advent ein heimeliges Weihnachtsdorf entstehen. Die auf den Bäumen drapierten Lichterketten zauberten eine kleine Traumwelt. Der Schneefall, der pünktlich zur Eröffnung einsetzte, tat sein übriges.

Im Rathaussaal waren besonders viele Kunsthandwerker zusammengekommen, die mit ihren ausgefallenen und schön gearbeiteten Handarbeiten manchen Gabentisch an den kommenden Weihnachtstagen bereichern werden. Das Trauzimmer wurde zum "Wer traut sich Zimmer?" - hier konnten Kinder ihr Gesicht zu Löwe oder Prinzessin und anderen Figuren schminken lassen.

Und auch ein Nikolaus fand sich ein. Sven Glander, der im vergangenen Jahr spontan die vakant gewordene Stelle als Weihnachtsmann angenommen hatte, stellte sich erneut für diese wichtige Aufgabe zur Verfügung. "Das war schon im vergangenen Jahr so vereinbart worden", sagte er durch seinen dicken weißen Bart hindurch. Die Geschäftspartner - das sind er und die Gemeinde, vertreten durch Thomas Schiller, dem "Eventmanager", wie ihn Bürgermeister Hans Lorenz nannte - hielten sich daran.

Zu einer gelungene Adventsstimmung bedurfte es noch einer weiteren Zutat: Musik. In Dossenheim kam diese in Form von Kinderstimmen und den Bläsern des Musikvereins. Die Kinderstimmen waren insgesamt so viele, dass man sie gar nicht zu zählen vermochte. Der Schulchor der Neubergsänger eröffnete den Trubel, fast könnte man sagen: traditionsgemäß. Für die Zweitklässler, die erst seit diesem Schuljahr Chorsänger sind, war es eine Premiere. Stolz und Begeisterung war ihnen ins Gesicht geschrieben. Dass sie Schneelieder im Programm hatten, passte natürlich wunderbar, als die zarten Flöckchen fielen. Später trat der Chor der Kurpfalzschule auf. Am Folgetag waren mit Kindern des katholischen Kindergartens, der evangelischen Kindertagesstätte "Lessingstraße" und des Kindergartens "Schwabenheimer Hof" die jüngsten Sänger auf der Bühne.

Für alle jungen Teilnehmer hatte Nikolaus Glander ein Dankeschön-Päckchen, um die sich fleißige Helfer der "Dossenheimer Werbegemeinschaft EGB" gekümmert hatten. Für alle Kinder gab es Gutscheine für eine heiße Waffel oder Karussellfahrten, die die Heidelberger Volksbank spendiert hatte. Auch das hat inzwischen Tradition. So blieb Bürgermeister Lorenz bei seiner Begrüßung vor allem der Dank an die vielen Unterstützer und der Wunsch nach vielen guten Gesprächen.