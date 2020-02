Von Doris Weber und Benjamin Miltner

Dossenheim. Es ist vollbracht. Jetzt können Fußgänger völlig legal und durch eine Ampelanlage geschützt die Bundesstraße B3 auf Höhe des Einkaufszentrums "Am Petrus" queren. Damit hat das jahrzehntelange Ringen mit der Straßenbaubehörde ein sichtbares Ende gefunden.

Die Ampel für Radfahrer und Fußgänger führt die Nutzer von der nördlichen Ringstraße mit Zugang zur Straßenbahnhaltestelle "Dossenheim Süd" zum ehemaligen Standort von Autohaus und Tankstelle, die der Bebauung den Namen "Total zentral!" bescherte. Heute wird der Ort Goetheplatz genannt. Er umfasst einen Gebäudekomplex mit 72 Wohnungen für Senioren und Studenten. Freilich: Wer dort als Fußgänger die Bundesstraße noch während der Grün-Phase überqueren will, muss sich sputen. Sehr sputen.

Umgesetzt wurde eine Lösung, wie sie Verkehrsplaner Hans-Jürgen Tögel schon 2016 in seinem nach ihm benannten "Verkehrskonzept Dossenheim mit Schwerpunkt im Fußgänger- und Radverkehr" vorgeschlagen hat. Schon lange nämlich war diese Stelle als Gefahrenpotenzial erkannt worden. "Trotz hoher Verkehrsgefährlichkeit bei der Straßenquerung nutzen die Fußgänger nicht die (über einen Umweg von circa 120 Metern zu erreichende) Unterführung an der Heinrich-von-Kleist-Straße", so die Beschreibung im Tögel-Plan. Zudem war die durch den Ort führende B3 mit der zunehmenden Bebauung im Westen als physische wie psychische Trennlinie empfunden worden, die das Neubaugebiet "West I" vom alten Ortskern separierte.

"Seniorenwohnen und Studentenappartements" stießen das Thema neuerlich an. Dem Investor "Erhard & Stern" mit Sitz in Heidelberg, der 2015 den Architektenwettbewerb "Total Zentral" gewonnen hatte, lag diese fußläufige Anbindung ebenfalls am Herzen. Er beteiligte sich mit 32.500 Euro an den Ausgaben. Die allmählich an vielen Orten sichtbar werdende politische Abkehr vom Primat des motorisierten Verkehrs leistete ihr Übriges.

"Toll, dass endlich die Fußgängerampel funktioniert", freut sich auch eine aufmerksame Dossenheimerin in den sozialen Netzwerken. Allerdings bringt sie auch gleich Kritik zu Sprache: "Leider ist für die Fußgänger ganze fünf Sekunden lang Grün". Dies sei wenig senioren- oder behindertengerecht.

Auch der Eindruck der RNZ vor Ort bestätigt das Problem: Mehrere Passanten schaffen es während der Grünphase nicht über die Fahrbahn. "An uns wurde das Problem noch nicht herangetragen", sagt Gemeindesprecherin Mareike de Raaf auf RNZ-Nachfrage. Die Ampelphase sei mit der für die Verkehrssituation vor Ort vorgesehenen Schaltung eingestellt worden.

Rund um das Einkaufszentrum "Am Petrus" beschäftigt noch ein zweiter Übergang seit geraumer Zeit die Fußgänger. Denn während sich an der B3 die Situation mit der neuen Fußgängerampel verbessert hat, hat sich gegen Ende 2018 im rückwärtigen östlichen Bereich ein neues Hindernis aufgetan. Bis dahin war es möglich, auf Höhe der Friedrichstraße das Einkaufszentrum barrierefrei zu erreichen.

Der Pfad verschwand, als die Eigentümergemeinschaft die private Grundstücksfläche durch eine blickdicht eingefasste Anlage in Anspruch nahm. Seither ist dort ein Durchkommen unmöglich. Insbesondere Menschen mit Rollator oder Kinderwagen ärgern sich über den Verlust der Passage. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats war der erschwerte Zugang erneut Thema eines Bürgers.

Fast genauso lang wie sich die Menschen ärgern, sucht die Gemeinde nach einer Lösung. "Die Sache ist leider noch etwas kompliziert", sagte Bürgermeister David Faulhaber. Der erste Ansatz musste wegen bautechnischer Schwierigkeiten verworfen werden, so Bauamtsleiter Jörg Ullrich. Nun prüfe man mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und Eigentümergemeinschaft des Zentrums die Umsetzbarkeit eines barrierefreien Zugangs über den Wartebereich am Bahnsteig.