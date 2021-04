Dossenheim.(cm) "Bleibt das Schwimmbad für immer leer?" titelte die RNZ vor wenigen Monaten. Das Lehrschwimmbecken der Neubergschule ist seit Langem leer. Das Bad könnte zum Opfer der Corona-Krise werden. Noch aber ist es nicht so weit. Inzwischen hat auf Anregung des Elternbeirats ein digitaler Runder Tisch mit Vertretern von Gemeinde, Gemeinderat, Neubergschule und den Vereinen TSG Germania, DJK, DLRG und BSG als Nutzer des Bades stattgefunden. Nun muss der Gemeinderat entscheiden, ob das im Jahr 1961 gebaute und 18 mal acht Meter große Becken reaktiviert wird – oder für immer schließt.

Bürgermeister David Faulhaber betont im RNZ-Gespräch zunächst, dass die aktuelle Schließung nicht der finanziellen Situation der Gemeinde, sondern der Corona-Pandemie geschuldet sei. Selbst wenn Hallenbäder wieder öffnen dürften, müsse das Bad der Neubergschule geschlossen bleiben. Denn die Lüftungsanlage wälzt die Luft nur um. Notwendig wäre aber – wie beim Hallenbad der Gemeinde – eine Außenluftzufuhr.

"Die finanzielle Situation entwickelt sich für alle Kommunen nicht gut und wird auch nicht besser", betont Faulhaber. Deshalb habe eine Haushaltsstrukturkommission unter anderem das Lehrschwimmbecken auf den Prüfstand gestellt. "Zwei Schwimmbäder in einer Gemeinde mit 12.000 Einwohnern ist eine große Ausnahme", sagt Faulhaber. Das Hallenbad bringe jedes Jahr ein Defizit von 500.000 Euro, beim Lehrschwimmbecken sind es 100.000 Euro. Hier fehlen Einnahmen, da es nicht öffentlich betrieben werden kann – unter anderem, weil es nur eine Umkleide gibt.

Das Hallenbad sei gerade erst für 3,5 Millionen Euro saniert worden, das Lehrschwimmbecken hingegen in einem schlechteren Zustand, so Faulhaber. Im aktuellen Zustand könne es nicht weiter betrieben werden, habe ein Ingenieurbüro festgestellt. Vorsichtig gehe man von einem Investitionsbedarf von mindestens 500.000 Euro aus. Becken, Rohre und Lüftung müssten erneuert werden. Es muss zudem geprüft werden, ob die Bausubstanz überhaupt noch ausreichend ist.

Beim Runden Tisch per Videokonferenz seien alle Nutzer zu Wort gekommen. Es sei nachvollziehbar, dass Schule und Vereine auch weiterhin das Becken nutzen möchten, so Faulhaber. Den aufgekommenen Vorschlag einer Spendensammlung für die Sanierung sieht der Bürgermeister wegen der nötigen großen Summe skeptisch. "Es war ein sehr vernünftiger und sachlicher Austausch auf Augenhöhe", so der Rathauschef. Eine Entscheidung gab es aber nicht. Diese müsse nun der Gemeinderat treffen. "Das sollte zeitnah geschehen", so Faulhaber.

Der Bürgermeister deutet an, wohin es gehen könnte: "Wir müssen in Alternativen denken", sagt er. "Und wir haben mit dem Hallenbad eine hervorragende Alternative." Für Faulhaber ist wichtig, dass Kinder schwimmen lernen. Schwimmunterricht im Hallenbad könne für die Neubergschüler auch Vorteile haben, da dann die ganze Klasse auf einmal baden gehen und jeder Schüler länger im Wasser sein könnte. Zudem sei keine Betreuung mehr der Klassenhälfte notwendig, die gerade nicht schwimmt. Außerdem stoße die Neubergschule räumlich an Kapazitätsgrenzen. Es sei möglich, die Schwimmhalle zu Schulräumen umzufunktionieren. Durch den Transport der Schüler zum Hallenbad würden aber neue Kosten entstehen.

"Wir ziehen in der Pandemie alle an einem Strang", hebt der Bürgermeister hervor. "Das Thema wird uns nicht entzweien." Es gelte, vernünftig mit der Situation umzugehen. "Wir machen es uns nicht leicht", betont Faulhaber. "Es gilt nicht, eine leichte Entscheidung zu treffen, sondern die richtige."

Markus Ranzenberger, Leiter der Neubergschule, berichtet von einem "ergebnisoffenen und informativen Runden Tisch". "Unsere schulischen Gremien, Elternbeirat, Gesamtlehrerkonferenz, Schulkonferenz, werden in den nächsten Wochen tagen und die Beschlüsse dem Gemeinderat vorlegen", so der Rektor.