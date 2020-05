Dossenheim. (pol/run) Die seit dem 21. Mai vermisste 36-jährige Natalia S. aus Dossenheim wurde nach Zeugenhinweisen am Donnerstagnachmittag in Dossenheim, tot in ihrem Pkw aufgefunden.

Hinweise auf Fremdeinwirkungen oder einen Unglücksfall liegen laut Polizeiangaben nicht vor.

Update: Freitag, 29. Mai 2020, 12.33 Uhr

Dossenheim. (pol/mün) Seit fast einer Woche sucht die Polizei eine Frau aus Dossenheim. Seit der Nacht zu Donnerstag, 21. Mai, ist die 36 Jahre alte Natalia S. spurlos verschwunden. Offenbar ist sie mit einem saharabraunen Kia Ceed mit dem amtlichen Kennzeichen HD-NL 8314 unterwegs.

Die Vermisste befindet sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation, berichtet die Polizei. Es sei nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinde.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, 46 Kilogramm schwer, hagere Figur, lange, mittelbraune Haare, Brillenträgerin.

Möglicherweise trug sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine enge rote Jeans, ein weißes Trägertop sowie schwarze Adidas-Sneaker mit goldenen Schnürsenkeln und "Continental"-Logo.

Wer Hinweise zum Aufenthalt der Frau geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/1745555 oder bei jeder anderen Dienststelle melden.