Von Lukas Werthenbach

Dossenheim. 180 Feuerwehrleute aus der gesamten Region im stundenlangen Einsatz, rund 250.000 Euro Sachschaden – immerhin keine Verletzten: Nicht nur die beteiligten Einsatzkräfte werden sich noch lange an den Brand in einem zur Werkstatt umfunktionierten Treibhaus in der Siedlung Dossenwald erinnern, der im vergangenen September für Aufsehen gesorgt hatte. Nun ist auch die juristische Akte dazu geschlossen, wie die RNZ auf Anfrage von der Heidelberger Staatsanwaltschaft erfuhr. Das Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den "Betreiber" der Werkstatt sei eingestellt worden, erklärte Staatsanwalt Thomas Bischoff.

Der Brand war am Abend des 19. September 2020 in einer privat genutzten Werkstatt ausgebrochen, in der rund 30 Autos abgestellt waren. Diese sollten wohl ausgeschlachtet werden, hieß es damals. Etwa zwei Drittel davon brannten komplett aus, in dem 500 Quadratmeter großen früheren Treibhaus waren unter anderem auch eine Hebebühne, Schweißgeräte und Gasflaschen untergebracht. Die explosiven Behälter hatten während des Einsatzes für Gefahr gesorgt. Die Polizei überprüfte, ob das Feuer bei Arbeiten an einem der Fahrzeuge ausgebrochen sein könnte.

Nun erklärte Staatsanwalt Bischoff unter Bezug auf entsprechende Paragrafen in Strafprozessordnung und Strafgesetzbuch: "Von einer Strafverfolgung kann abgesehen werden, wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind, dass die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre." Demnach war dem "Beschuldigten" zur Last gelegt worden, "durch Unachtsamkeit bei der Wartung eines Kraftfahrzeugs einen Brand verursacht zu haben, durch den die Werkstatt vollkommen abbrannte". Die "mit Zustimmung des zuständigen Gerichts" erfolgte Einstellung des Verfahrens begründete Bischoff so: "Insbesondere hatte der Beschuldigte selbst einen erheblichen Schaden erlitten. Zudem war die ihm nachweisbare Fahrlässigkeit nicht als besonders gravierend einzuschätzen." Deswegen bestehe "kein strafrechtliches Sanktionsbedürfnis".