Dossenheim. (pri/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag auf der L531 an der Autobahn-Anschlussstelle Dossenheim. Nach ersten Informationen wollte war ein Renault Clio auf der Landesstraße L531 von Dossenheim in Richtung Autobahn unterwegs. Als er nach links auf die A5 in Richtung Heidelberg abbiegen wollte, übersah der Renault-Fahrer offenbar einen entgegenkommenden BMW SUV und kollidierte mit diesem.

Der BMW und der Renault wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme war der Bereich teilweise gesperrt.