Von Doris Weber

Dossenheim. Die Bergstraßengemeinde hat am Samstag einen "Großeinsatz" der besonderen Art erlebt: Mit einem kommunal organisierten "Blaulichtumzug" wurde an den heiligen Martin erinnert. Die Pandemie hat den traditionellen Umzug, auf den sich Kindergärten und Grundschulen insbesondere mit dem Basteln von Laternen jährlich vorbereiten, bereits im vergangenen Jahr außer Kraft gesetzt. Auch in diesem Jahr wäre es so gekommen, wenn Bürgermeister David Faulhaber nicht eine Idee gehabt hätte. So zogen Einsatzkräfte und Fahrzeuge von Feuerwehr und Rotem Kreuz vorbei an Kindern und ihren Familien, die mit Laternen am Straßenrand standen.

Mehrere Hundert Kinder verfolgten mit ihren Eltern das Spektakel auf den Straßen der Bergstraßengemeinde und freuten sich über leckere Martinsmännchen. Foto: Alex

Viele Menschen säumten den Weg des "Blaulichtumzugs". Fünf Fahrzeuge der Feuerwehr und drei Fahrzeuge des Roten Kreuzes fuhren mit Blaulicht und orangefarbenem Warnblinken vom Startpunkt an der evangelischen Kirche durch die Hauptstraße zum Rathausplatz sowie über die Bahnhof-, Neckar- und Jahnstraße zum Sportplatz. Einsatzkräfte sicherten den Weg zu Fuß. Zwei – nämlich Bürgermeister Faulhaber und Thomas Schiller von der Gemeindeverwaltung – übernahmen eine besondere Aufgabe. Sie verteilten die Martinsfiguren. Diese werden schon immer von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Nur werden sie sonst von der "Katholischen Jungen Gemeinde" verteilt, die seit Jahrzehnten den Martinszug organisiert.

Die Tradition ist sowieso christlichen Ursprungs. Martinus, später als Martin Bischof von Tours, war bekanntlich römischer Soldat, als er vor mehr als 1650 Jahren in kalter Nacht seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Um ihm und seinem barmherzigen Handeln zu gedenken, findet auch in Dossenheim regelmäßig ein Laternenumzug statt. Dazu gehören die Martinslieder, die sonst von den örtlichen Musikvereinen gespielt werden. Jetzt hatte die "Musikkapelle der katholischen Pfarrgemeinde" eine Aufnahme zur Verfügung gestellt, die über die Fahrzeuglautsprecher abgespielt wurde. Die katholische Jugend stellte zum Abschluss des Zugs die Mantelteilung auf einer Bühne am Kronenburger Hof stets szenisch dar. Das musste auch entfallen. Die Menschenansammlung auf dem Platz wäre nicht kontrollierbar gewesen, so Johannes Gutfleisch, der sonst dem Organisationsteam angehört.

Gutfleisch war gleichwohl auch jetzt dabei. Er war einer der Feuerwehrmänner, der den Zug begleitete. "Die Bereitschaft der Einsatzmannschaft, hier mitzumachen, war sehr hoch", freute sich Kommandant Stefan Wieder über die Resonanz. Nur so war es möglich, den imposanten Zug auf die Beine zu stellen.

Kinder wie die fünfjährige Bella, die ihre selbst gebastelten Laternen in den Händen hielten, waren sehr beeindruckt. Nur eines schien noch bedeutender als die bunten Lichter: die Martinsmännchen. "Darf ich mal beißen?", hatte der Papa die zweijährige Emmy gefragt. Sie antwortete klar mit einem Nein. "Die Martinsmännchen sind lecker", ließ die vierjährige Anni später vermuten, warum selbst ein Versucherle verweigert wurde.

So war das Experiment gelungen. Nur Martin selbst, der hoch zu Ross den Zug anführt, wurde von einigen vermisst. Und einige Autos störten die Stimmung.