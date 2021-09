Dossenheim. (lesa) Die Stunde der Wahrheit für das Lehrschwimmbecken in der Neubergschule schlägt am heutigen Dienstag. Ab 19 Uhr tagt der Gemeinderat im Sitzungssaal des Rathauses – und der Tagesordnungspunkt "Zukünftiger Betrieb des Lehrschwimmbeckens an der Neubergschule" wird wohl einen nicht unerheblichen Anteil des Abends einnehmen. Schon vor der Abstimmung meldete sich die DLRG Dossenheim mit einer Stellungnahme zu Wort, die der RNZ vorliegt.

Aber von vorne: "Das Lehrschwimmbecken wird nicht weiter als solches genutzt", lautet der Beschlussvorschlag. Die bisherige Nutzung bringe Einnahmen in Höhe von rund 8000 Euro im Jahr. Dem stehen laufende Betriebskosten von rund 100.000 bis 120.000 Euro jährlich sowie der Sanierungsbedarf gegenüber: Rund 421.000 Euro müssen in das Bad investiert werden.

Bereits vor der Sommerpause hatte der Gemeinderat über das Bad entscheiden wollen, dies auf Bitten der TSG Germania aber vertagt. Der Verein hat nun ein Konzept erstellt, das eine größere Auslastung sowie eine Erhöhung der Nutzungsgebühren vorschlägt. Das bezeichnet die Gemeinde aber als "kaum realisierbar". Vereine sollen stattdessen Nutzungszeiten im Hallenbad erhalten. Für das Schulschwimmen wird ein Konzept der Neubergschul-Leitung genannt, das für die Corona- und sanierungsbedingte Schließungszeit entwickelt wurde: Klassenstufen sollen in Projektwochen je eine Woche lang vormittags Schwimmunterricht im Hallenbad erhalten. Dies solle von Lehrern und möglicherweise durch DLRG oder den Heidelberger SV Nikar betreut werden. So könne auch die "effektive Wasserzeit" der Schüler erhöht werden.

Das will die DLRG nicht unterschreiben. Vorstand Karl Wunderle moniert in einem Schreiben an die Gemeinderäte "Unklarheiten" und "aus Gesichtspunkten einer sicheren Schwimmausbildung unzureichende Vorstellungen". Die DLRG sei für Projektwochen nicht angefragt worden. Das Konzept kritisiert er als "nicht einmal ansatzweise" ausreichenden Ersatz für regelmäßiges Schwimmen. Wunderle bittet um Verschiebung der Abstimmung, um ein neues Konzept zu erarbeiten. Er kündigt an, an der Sitzung teilnehmen zu wollen.

In dieser geht es außerdem um die Weinbergswegesanierung, "städtebauliche Eckpunkte" zum Quartier "Handschuhsheimer Landstraße" und Leasing-Fahrräder für Gemeindemitarbeiter. Zudem wird die Regelung von den Vorkaufsrechten nach dem Baugesetzbuch und insbesondere auch in Sanierungsgebieten behandelt.