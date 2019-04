Dossenheim. (bmi) Was ist das für ein Poltern? So hört sich doch der Rückwärtsgang sonst nicht an. Das feine Gehör und die geistesgegenwärtige Reaktion einer jungen Autofahrerin hat einer in Not geratenen Katze am Samstagabend das Leben gerettet.

Was war geschehen? Die junge Bewohnerin eines Wohnkomplexes in der Bergstraße wollte um kurz nach 20 Uhr aus der Tiefgarage fahren. Ab ins Auto, rein mit dem Rückwärtsgang, runter vom Parkplatz. Doch die Geräusche beim Losfahren kamen ihr verdächtig vor. Also hielt sie nach einem Meter an, stellte den Motor ab, öffnete die Kühlerhaube - und wurde fündig. Zwischen Schläuchen und Schrauben blickte sie die mit Angst erfüllten Augen von Minou an. Die schwarze Katze hatte sich zwischen Keilriemen und der Antriebsachse verfangen und schwer verletzt, konnte sich nicht mehr allein befreien.

Ein Fall für zehn Dossenheimer Feuerwehrleute. Weil sie von oben nicht an Minou herankamen, montierten sie das rechte Vorderrad ab. "Bei der Befreiungsaktion flüchtete Minou mit letzter Kraft und versteckte sich in der Grube eines anderen Stellplatzes", erzählte Kommandant Stefan Wieder. Im zweiten Versuch war die Katze eingefangen und konnte endlich versorgt werden. Mittlerweile war auch die Besitzerin der Katze sowie die Tierrettung vor Ort. Der Befund: Starke Verbrennungen, ein Teil des Rückenfells abgezogen und ein gebrochener Hinterlauf. "Sie wird heute operiert und muss wohl einige Tage in der Tierklinik bleiben", sagte ein Sprecher der Tierrettung Rhein-Neckar.

Die Besitzerin war laut Einsatzleiter Wieder überglücklich, ihre Minou wiederzuhaben. Die junge Autofahrerin war dagegen sehr betroffen. "Dabei kann sie sich nichts vorwerfen. Im Gegenteil. Sie hat toll reagiert, alles richtig gemacht", lobte Wieder. Auf Facebook wünschte die Feuerwehr "unserer kleinen Patientin eine schnelle und vollständige Genesung. Sie hoffe, dass sich Minou künftig andere Schlafplätze aussuchen wird.