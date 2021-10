Dossenheim. (dw) In den letzten Monaten war es still um ihn geworden. Jahre zuvor gab es in und um Heidelberg wohl nur wenige Menschen, die den Namen Gerd Hammer noch nicht gehört hatten. Hammer war als Oberstudiendirektor Schulleiter der Internationalen Gesamtschule (IGH) als der größten weiterführenden Schule in Heidelberg und er war regional bekannter Kulturschaffender. In der Bergstraßengemeinde, seiner Wahlheimat, war er besonders aktiv. Vieles, was dort in den vergangenen Jahrzehnten kulturell Aufmerksamkeit erregte, ist mit seinem Namen verknüpft. Am vergangenen Sonntag ist Gerd Hammer gestorben. Im Januar wäre er 80 Jahre alt geworden.

Hammer war begnadeter wie engagierter Pädagoge. Ein Lehrer, der sich um seine Schüler bemühte. Sein Kümmern fand Widerhall. Es ist kein Zufall, dass ehemalige Schüler wie Michael Quast, Saša Stanišić oder auch Ijoma Mangold. heute national und international bekannte Namen tragend, ihm verbunden blieben. Wenn Hammer sie einlud, kamen sie. Die lokale Kulturszene profitierte davon.

So war er tragende Säule der kommunalen Kulturreihe "Kunst und Kultur in der Scheuer", die er mitorganisierte und in der er selbst auftrat. Die Premiere vor mehr als 20 Jahren gestaltete er als Sänger mit herrlichem Bariton mit. Er ist Mitgründer des "Freundeskreises der Gemeindebücherei", der ideenreich Themen rund ums Lesen aufgriff. So ist er Mitverfasser des örtlichen Steinbruchbuchs. Er initiierte die Lesebänke und das "Mandelblütenfest". Und er schrieb selbst. So erzählte er Geschichten "aus einem kurzen Katzenleben" und widmete seiner Oma ein Buch mit "Schbrich einer Odenwälder Familie". Musikalischer Höhepunkt war die Aufführung der "Carmina Burana" im Steinbruch Leferenz. Freilich hat Hammer die Aufgaben selten allein gestemmt. Er war bekennender Teamspieler.

Hammer ist in Mosbach zur Welt gekommen. Nach dem Abitur zog es ihn zum Studium nach Marburg und Heidelberg. Germanistik und Latein lauteten seine Fächer. Er wurde Lehrer, heiratete und gründete eine Familie. Hammer liebte die Antike und reiste gern. Er war belesen und wusste viel. Seinen Wurzeln blieb er treu, wie eben jene Zitatensammlung zeigt.

Sein soziales Gewissen zeigt sich außerdem in seinem roten Parteibuch. Einige Jahre war er auch Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Gleichwohl blieb er kritischer Beobachter, der auch gegen den sprichwörtlichen Stachel löckte, wenn es ihm nötig schien. Hammer war außerdem Mitglied der Arbeiterwohlfahrt sowie treuer Begleiter der Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Le Grau du Roi.

Gerd Hammer war eloquent, witzig und geistreich, humorvoll und charmant. Seine letzten Jahre waren von Krankheit gezeichnet. Seine Spaziergänge durch die Weinberge unternahm er, solang irgend möglich. Sein gebückter Gang ließ erahnen, wie schwer es ihm fallen musste. "Gerd Hammer ist gestorben" sagte ein Bekannter und weiter: "Das ist ein großer Verlust für Dossenheim."