Dossenheim. (cm) Ein lautes Quieken hat am Montagnachmittag eine Rettungsaktion in Gang gesetzt: Ein Frischling hatte sich auf einem Grundstück in der Heidelberger Straße im Bereich der Weinberge derart in einem Kunststoffzaun verfangen, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte. Die Feuerwehr kam und rettete das Wildschwein-Baby. Auch die Polizei war im Einsatz, da zunächst nicht klar war, wie groß das Tier wirklich ist.

Für die Feuerwehr war es bereits der zweite Frischling in diesem Jahr, den sie aus einer misslichen Lage befreien musste, wie Kommandant Stefan Wieder erzählt. "Auch Feuerwehrleute sind Tierfreunde und machen das gerne", sagt er. "Oft sind das spannende Einsätze."

Eine besondere Herausforderung war der jüngste Einsatz allerdings nicht: Mit einem Messer konnten die Feuerwehrleute den Kunststoffzaun in ein paar Minuten so durchtrennen, dass der Frischling befreit war. Dieser wurde anschließend in die Tierbox der Feuerwehr gepackt. "Wir haben dann Rücksprache mit dem zuständigen Jagdpächter gehalten", erzählt Wieder. "Dieser hat entschieden, dass der Frischling an einer bestimmten Stelle freigelassen wird." Und zwar dort, wo die Chance besonders groß ist, dass das Wildschwein-Baby wieder zurück zu seiner Familie findet.

Ob das wirklich geklappt hat, ist unklar. Die Chancen standen aber ganz gut, weil das nur wenige Wochen alte Tier recht fit war.