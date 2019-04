Dossenheim. (pol/rl) Sprayer trieben in der Nacht zum Donnerstag ihr Unwesen. Laut Polizeibericht wurden die Schmierereien hier entdeckt: an der Fassade von drei Anwesen in der Handschuhsheimer Landstraße, an einer Sichtschutzwand der Haltestelle "Dossenheim Bahnhof", an einem Garagentor in der Schwabenheimer Straße und einem geparkten Fahrzeug in der Schillerstraße.

Wer in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221/4569-0 zu melden.