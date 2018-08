Dossenheim. (bmi) Tierrettung und Feldbrand: Die Dossenheimer Feuerwehr wurde am Wochenende auf Trab gehalten. Am Samstagabend meldeten sich um 20.30 Uhr Feiernde auf dem Gelände des Motorsportclubs (MSC) unterhalb der Schauenburgstraße: Sie sorgten sich um eine Siebenschläfer-Familie, die offenbar mit der Hitze zu kämpfen hatte.

"Die Mutter sowie ihre fünf Jungen waren vollkommen desorientiert und hilflos", erzählt Feuerwehrkommandant Stefan Wieder. Die Siebenschläfer seien geschwächt auf dem Gelände rumgetorkelt und möglicherweise zuvor vom Baum gefallen.

Den hitzegeplagten Tieren nahm sich dann die Berufstierrettung Rhein-Neckar an. "Mittlerweile geht’s ihnen wieder gut, die sind fit", teilte Jacqueline Reinhard auf RNZ-Nachfrage mit. Laut der Mitarbeiterin der Tierrettung wurden die Tiere gestern in die Obhut der Wildtierrettung in Kaiserslautern übergeben. "Die päppeln die Familie weiter auf und setzen sie dann aus, wenn die Jungen groß genug sind", so Reinhard.

Weiter ging es für die Feuerwehr am Sonntag. Um 7.13 Uhr hatte ein Autofahrer auf dem Autobahnzubringer an der Schwabenheimer Straße ein brennendes Feld bemerkt. Die Wehr löschte das Feuer und stellte sicher, dass nicht noch mehr Glutnester vor dem Entzünden stehen. Kommandant Stefan Wieder vermutet eine weggeworfene Zigarette als Brandursache.