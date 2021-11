Blick in die Regie in der evangelischen Kirche: Den Organisatoren gelang eine hochwertige Aufzeichnung. Foto: Alex

Von Doris Weber

Dossenheim. Das hatten sich alle ganz anders vorgestellt. Endlich wieder einmal die örtlichen Musikvereine "Musikkapelle der katholischen Pfarrgemeinde (Pfarrmusik)" und "Musikverein" live erleben. Das war der Plan. Mit Pfarrer Matthias Weber und dem Kirchengemeinderat hatte man Partner, die dieses Ziel in der evangelischen Kirche mitgetragen hatten. Die Verschärfung der pandemischen Lage ließ dann aber neu entscheiden, wie Jürgen Merkel, Vorsitzender der Pfarrmusik, bei seiner Begrüßung sagte. Das "Kirchenkonzert" fand ohne anwesendes Publikum statt, wurde aber in Echtzeit im Internet übertragen. Die Musiker hatten "2G-plus" nachzuweisen.

Um’s gleich zu sagen, die Internet-Premiere gelang. Dass das überhaupt so schnell und so gut umgesetzt werden konnte, ist Sebastian Rode zu verdanken. Gemeinsam mit Christian Althaus und Benjamin Dürr – alle Drei haben Erfahrung im Veranstaltungsmanagement – kümmerte sich der Zweite Vorsitzende der Pfarrmusik um den Mitschnitt. Begrüßung und Schlussworte durch Merkel und Peter Böttinger, Vorsitzender des Musikvereins, sowie die Moderation von Patrick Seibert waren im Vorfeld aufgezeichnet worden. Die Qualität von drei Mikrofonen und vier Kameras, die auch immer wieder in das Orchester hineingesteuert wurden, lieferte erstklassige Aufnahmen.

Und die Musik, um die es bei einem Konzert eigentlich geht? Die Musiker der Pfarrmusik und des Musikvereins, die leicht am grünen Accessoire zu erkennen waren, präsentierten ein prächtiges Konzert. Robin Pfeifer, Dirigent des großen Orchesters, hatte beeindruckende Musikstücke mit hohem Schwierigkeitsgrad ausgewählt. Die "Kapelle" entwickelt sich zunehmend hin zu einem symphonischen Orchester. Marsch und Co. sind verklungen. Auf dem Programm standen Werke wie Monteverdis "Domine ad adiuvandum” mit überragender Strahlkraft. Man mag von Glück sprechen, dass trotz aller Robustheit doch nicht Jerichos Trompeten am Werk waren und die alte Kirche den musikalischen Eruptionen standhielt.

Wunderbar leicht war "Past time with good company”, komponiert von Heinrich VIII. Das Stück machte höfisches Leben hörbar. Vorm geistigen Auge konnte man den Hofnarren herumspringen sehen. Pfeifer kitzelte die in guter Gesellschaft nuancenreichen Vergnügungen aus den vor ihm sitzenden Musikern wunderbar heraus.

Wunderbar auch das "Miserere", das in der Sixtinischen Kapelle regelmäßig aufgeführt worden sei, wie Seibert erklärte. "Herr erbarme dich", flehten die Musiker inständig. Trotz langer, durch die Pandemie bedingter Konzertpause hatten sich die Musiker nicht aus dem Konzept bringen lassen.

Das bewiesen auch die Musiker des Jugendorchesters unter der Leitung von Miriam Reinhard, die den Konzertabend eröffneten. Ebenso die "Bläserklasse für Erwachsene" des Musikvereins unter der Leitung von Manuel Feißt. Wie bei der Pfarrmusik üblich, wurde die Zugabe "Hallelujah" von allen gemeinsam gespielt. Da fast alle Musiker "auf der Bühne" waren, war die Zahl der Applaudierenden nur noch gering. Die beiden Pfarrer als einzige Gäste klatschten umso kräftiger.

Eigentlich will man ungern Einzelne hervorheben. Der junge Musiker an den Pauken, einem im Team der Musiker nicht gerade unscheinbaren Instrument, hat aber Erwähnung verdient: Konzentriert und zugleich unbekümmert ließ er die Schlegel auf die Pauken niedergehen.

Info: Das Konzert gibt es unter http://www.pfarrmusik.de. Über 2000 Mal wurde es schon aufgerufen.