Dossenheim. Der Winter hat die Region Heidelberg in den vergangenen Tagen noch einmal spät, aber fest im Griff gehabt. Das Thermometer blieb tags wie nachts unter dem Gefrierpunkt. Die trockene Kälte mit Dauerfrost bringt aber auch ihre schönen Seiten mit sich. An den Wasserläufen, wie hier im Dossenheimer Wald nahe des ehemaligen Waldfriedens, entstanden kunstvolle Gebilde aus Eiszapfen. Der passende Name des Baches: Eisbuckel. Schon für kommendes Wochenende sind allerdings steigende Temperaturen von bis zu 8 Grad Celsius angesagt - plus wohlgemerkt. Die Eiszeit mit ihren schönen wie unangenehmen Seiten ist also erst einmal wieder vorbei. Foto: bmi