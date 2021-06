Von Benjamin Miltner

Dossenheim. So schnell kann es gehen: "Vor anderthalb Jahren war diese Buche noch vital und grün, nun ist sie völlig abgestorben", sagt Michael Jakob. Der Dossenheimer Revierförster steht an der ersten Haarnadelkurve hoch zum Weißen Stein, unweit der letzten Häuser, und zeigt auf einem Baum. Oder auf das, was von ihm übrig ist: sein Torso. Die blatt-, ast- und kraftlose Buche steht nur noch, weil Klein- und Mittelspechte sie als Bruthöhle auserkoren haben und sie weit genug weg von Straße und Bebauung ist, um keine Gefahr zu sein. Ein Einzelfall, aber auch ein Sinnbild für den Zustand des Waldes. Denn auch der Blick rüber am Hang Richtung Kirchberg verheißt nichts Gutes: "Alles was grau ist, ist tot", zeigt Jakob auf entsprechende Flächen. Die RNZ war mit dem Förster unterwegs und gibt einen Überblick.

> Der aktuelle Zustand: Der Trend der zuletzt dramatischen Verschlechterung sei gebrochen, freut sich Jakob. "Der Zustand des Waldes hat sich 2021 verbessert – aber nur minimal." Er bewegt sich allerdings weiter auf einem sehr schlechten Niveau – und das liegt vor allem an den vergangenen drei trockenen und heißen Sommern: "2018 war super super schlecht, 2019 immer noch sehr schlecht, 2020 relativ schlecht – und 2021 bisher deutlich besser", bilanziert der Förster. Er ist neben dem Dossenheimer auch für den Süden des Schriesheimer Wald verantwortlich und fühlt sich ein wenig "auf einer Insel der Glückseligen": Im Vergleich zur Rheinebene seien die Bäume des Odenwalds "um Klassen grüner – was nicht heißt, dass sie hier völlig gesund sind". Direkt an der Bergstraße seien die Schäden am größten. "Erst einen halben Kilometer in den Wald rein sieht es spürbar besser aus."

Revierförster Michael Jakob. Fotos: Alex

> Der Mutmacher: "Zuletzt hatten wir Glück mit einem feuchten Winter und kühlen Frühjahr", freut sich Jakob. Der Wuchs von Pflänzchen und Unkraut sei dieses Jahr extrem – "da kommt einem auf den Wegen die grüne Hölle entgegen", lacht der Förster über das gute Zeichen. Und da die Nächte noch bis in den Mai recht kalt waren, ist der Borkenkäfer noch nicht so aktiv, eine Generation und somit der Anfang ihres exponentiellen Wachstums sind übersprungen. "Die Schäden durch den Befall halten sich bisher zum Glück in Grenzen, auch weil die Fichten dieses Jahr besser Harz bilden können.

> Die sichtbaren Schäden: Grün, nichts als grün: Diesen Ausblick hat man für gewöhnlich unter einer Buche im Frühjahr. "Normalerweise kann man durch das Blätterwerk eines alten Baums kaum durchblicken", erklärt Jakob. Aktuell sei bei vielen Buchen aber die Krone etwas lichter, die Blattmasse nicht so üppig wie sonst – und so ist auch der blaue Himmel zu erkennen. Zudem mehren sich Dürrholz, abgestorbene Ästen und abplatzende Rinde. Nicht zu übersehen ist auch der Befall durch Insekten oder Pilze.

> Die Problemfälle: Bei den Laubbäumen vor allem die Buche, mit rund 40 Prozent vorherrschende Art im Dossenheimer Wald. Und bei den Nadelhölzern die Fichte, die doppelt geschädigt wird: Ihr setzt die Trockenheit besonders zu – und "99,9 Prozent der Borkenkäfer befallen die Fichte", weiß Jakob, der aber betont: "Es gibt keine einzige Baumart, die gar keine Schäden aufweist."

> Das Leben unter der Erde: Bäume ähneln Eisbergen: Optisch bestimmt das Oberirdische, aber das Leben findet vor allem unterirdisch statt. "Die Schäden durch das Extremwetter der vergangenen Jahre verheilen bei den Wurzeln nicht nach ein oder zwei besseren Jahren, sondern eher nach fünf oder zehn", meint Jakob. "Alte Bäume erholen sich oft gar nicht mehr." Wie gut ein Baum mit der Trockenheit zurechtkommt, liegt vor allem am Wurzelsystem: Die Pfahlwurzler und darunter vor allem die Tiefwurzler sehen laut Jakob derzeit am besten aus. Sie wachsen weniger in die Breite, vielmehr vertikal in die Tiefe – und erreichen so auch bei gesunkenem Wasserspiegel noch eher Feuchtigkeit. Alle Eichenarten, aber auch etwa die Weißtanne und Edelkastanie, haben Pfahlwurzeln. Flachwurzler wie die Fichte breiten sich nur etwa 30 bis 50 Zentimeter unterhalb der obersten Bodenschicht aus. Sie leiden entsprechend bei Trockenheit. Und sogenannte Herzwurzler wie die Douglasie und Buche bilden eine Mischform mit vertikalen wie horizontalen Wurzeln – und aktuell mittelschweren Schäden.

> Das sind die Hoffnungsträger: Der Förster nennt Roteiche und Weißtanne. "Bei diesen Arten haben wir in den letzten Jahren keinen einzigen Baum wegen Trockenheit fällen müssen." Gerade die Weißtanne sieht Jakob als Beispiel, warum man nie eine Art abschreiben sollte: "In den 80er Jahren gab es bedingt durch den sauren Regen ein Tannensterben. Die Weißtanne war mit am meisten betroffen, hat sich aber erholt. Heute sind wir heilfroh, dass wir sie noch haben." Neben heimischen Arten wie Eiche und Buche gilt auch die Douglasie als Hoffnungsträger, die mit Dürre relativ gut zurecht kommt. "Gerade der mittelalte Beständen sieht aber seit einem Jahr nicht gut aus, ist eher grau- als dunkelgrün und hat nur eine sehr dünne Benadelung."

> Die Lösungsansätze: "So eine Ausnahmesituation gab es im Forstbereich noch nicht", betont Jakob. Man müsse den Mut haben, Bäume wie etwa Zedern auszuprobieren, die noch nicht hier heimisch sind. "Für mich gibt es nur grüne oder nicht grüne Bäume – egal, wo sie herkommen", sagt er und drückt es drastisch aus: "Es geht darum, dass der Wald Wald bleibt." Dafür brauche es möglichst große Vielfalt, um den Ausfall einzelner Arten zu kompensieren. Gleichzeitig setze man auf die Naturverjüngung heimischer Arten. Gerade bei den Buchen habe die Natur in Dossenheim mehrere Hektar gesunder Jungbäume geschenkt.

> Die Wichtigkeit des Waldes: Der Forst hat laut Jakob mehrere Funktionen. Er liefert nicht nur den Werkstoff Holz, sondern dient als Wasserspeicher, sorgt für einen gesunden Luftaustausch, die Kühlung der Atmosphäre und ist Naherholungsgebiet. Und die Bäume sind Helfer gegen Erosion. Gerade in Dossenheim gebe es sehr viele steile Hänge. "Ohne Bäume würde es schnell Abgänge geben – und dann hätten wir das nächste Problem."