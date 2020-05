Diese zehn Stolpersteine sollen künftig in Dossenheim an das Schicksal vom NS-Regime ermordeter und vertriebener Juden erinnern. Foto: Alex

Von Doris Weber

Dossenheim. Das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa bedeutete für die von den Nationalsozialisten gefangen gehaltenen und misshandelten Menschen Erlösung von ihren Peinigern. Der 8. Mai 1945 setzt dennoch keinen Schlusspunkt hinter das erfahrene Leid. Er markiert den Beginn der Aufarbeitung der Verbrechen. Etwa durch die Verlegung von Stolpersteinen. Am morgigen Samstag wollte Initiator und Künstler Gunter Demnig auch in Dossenheim die ersten Steine verlegen. Diesen und weitere Termine mit dem 72-Jährigen sagte seine Stiftung aufgrund der Corona-Pandemie ab.

Die Bearbeitung von Verfolgung und Tötung anders seiender Menschen ließ lange auf sich warten. Die Stolpersteine, die Demnig seit 1996 verlegt, sind eine den Opfern gewidmete Ausdrucksform. Eingelassen in die Gehwege vor deren letzten frei gewählten Wohnsitzen, fordern sie Passanten zum geistigen "Stolpern" auf.

Der katholische Pfarrer Ronny Baier. Foto: Alex

So auch künftig in Dossenheim, in der man sich lange hinter dem Standpunkt versteckte, 1939 lebten hier keine Juden. Das aber ist nur die halbe Wahrheit. Langsam entwickelte sich in der Gemeinde ein Erinnern. Den letzten Anstoß gaben die beiden Kirchengemeinden, die sich auf Initiative des katholischen Pfarrers Ronny Baier für eine "Initiative Stolpersteine" einsetzten. Heute, so Baier, engagieren sich hierin 27 Bürger.

Rainer Loos ist einer von ihnen, er übernimmt die Rolle ihres Sprechers. Historiker Christian Burkhart recherchierte die örtlichen Schicksale. 2007 hatte der Jugendgemeinderat einen wichtigen Impuls gegeben, als er sich am Projekt "Mahnmal für die am 22. Oktober 1940 deportierten badischen Jüdinnen und Juden", beteiligte. Im Dezember 2018 handelte die politische Gemeinde. Der Gemeinderat sprach sich für eine Verlegung von Stolpersteinen aus.

Jetzt sind die ersten zehn Steine angekommen. In der "Beethovenstraße 24" lebten bis 1937 Sigmund und Klara Oppenheimer. Kurz zuvor war die von seinem Vater 1880 als "Mehl-, Getreide- und Futtermittelhandlung" gegründete "Landesproduktenhandlung" arisiert worden. Die Eheleute wurden 1940 zunächst nach Gurs deportiert und später im Konzentrationslager Ausschwitz-Birkenau ermordet. Ihrem Sohn Walter gelang nach "Schutzhaft" die Flucht in die USA.

Schräg gegenüber in der "Handschuhsheimer Landstraße 6" führten Rosa Oestreicher und Lina Bender, beide Schwestern von Sigmund Oppenheimer, eine Pension. Am Tag nach der Pogromnacht wurde ihre Wohnung verwüstet. Sie flüchteten und überlebten. Den Söhnen Hermann und Saly von Rosa Oestreicher, die dort zeitweise lebten, gelang ebenso die Flucht.

In der heutigen "Osmiastraße 12" lebten in einer Betriebswohnung der "Degussa" die Eheleute Betty und Paul Meyer, mit den Kindern Kurt und Ilse aus ihrer ersten Ehe. Die Verbindung galt als Mischehe, da die als Betty Benjamin geborene Frau einen jüdischen Vater hatte. Ihre Deportation nach Theresienstadt 1945 überlebte sie gesundheitlich angeschlagen. Die Kinder wuchsen mit Repressalien auf. Ilse emigrierte, weil sie als Halbjüdin an der Ausübung ihres Traumberufs gehindert wurde. Kurt konnte nicht Chemielaborant werden. Ihn verbrachte man zur Zwangsarbeit nach Frankreich.

Durch die Stolpersteine sei zu spüren, dass es sich um Menschen handele, die aus ihrem gewohnten Leben und Alltag innerhalb des Ortes herausgerissen worden seien, erklärt Pfarrer Baier, warum er diese Form des dezentralen Gedenkens so gut findet. Sie erinnerten an "Menschen, Mitbürger, Freunde, Nachbarn, die mit diesem Ort verbunden und Teil desselben waren."

Bürgermeister David Faulhaber. Foto: Alex

"Die Stolpersteine machen ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte sichtbar", sagt Bürgermeister David Faulhaber. "Die schrecklichen und grausamen Verbrechen sind nicht irgendwo geschehen, sondern genau hier, unter uns, auch in Dossenheim." Daher sei es wichtig, wieder daran zu erinnern, aber auch aktiv mitzuwirken, dass sich diese nicht wiederholen.

Mit der Terminabsage sind Verantwortung und Organisation der Stolperstein-Verlegung in die Hand der Initiative gelegt. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wird ein Programm erarbeitet. Da die Verlegung laut Rathauschef Faulhaber aber in einem angemessenen, größeren Rahmen in der Öffentlichkeit stattfinden soll, sei ein Termin in der derzeitigen Corona-Lage nicht planbar.