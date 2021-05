Dossenheim. (bmi) Normalerweise staut sich auf der Bundesstraße B 3 der Verkehr am späten Nachmittag eher von Heidelberg gen Süden – am Dienstag war es andersrum. Der Grund: Die Ortsdurchfahrt war von Schriesheim kommend bis zur Jet-Tankstelle an der Kreuzung mit der Schwabenheimer Straße gesperrt. Ein Wasserrohrbruch hatte am Nachmittag ein Eingreifen nötig gemacht, wie Martin Niederhöfer auf RNZ-Nachfrage berichtete.

Der Betriebsleiter des Wasserwerks machte sich vor Ort ein Bild der Situation, als die Arbeit mit Presslufthammer und Bagger gerade begonnen hatte. "Glücklicherweise sind nur zwei Gebäude vom Rohrbruch betroffen, eines davon ist die Tankstelle", so Niederhöfer. Er hoffe, dass die Arbeiten über Nacht abgeschlossen und die Sperrung spätestens am heutigen Morgen aufgehoben werden könne. Bis dahin soll der Verkehr aus Norden über den Kreisel am Ortseingang, Randstraße und Schwabenheimer Straße umgeleitet werden. Am Dienstagnachmittag kam es hier zu Stau.