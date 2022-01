Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Briefe bringt der Briefträger zu Fuß, Pakete der DHL-Zusteller per Postauto. So sind es die Bewohner stadtnaher Kommunen seit Jahrzehnten gewohnt. An der Bergstraßengemeinde ist dieses Prinzip jedoch heimlich, still und leise abgeschafft worden. "Bei uns hier in Dossenheim wurden die normalen Briefträger offensichtlich abgeschafft", wandte sich ein Leser an die RNZ. Sämtliche Briefpost werde jetzt "mit stinkenden Dieselbussen verteilt", heißt es in seinem Schreiben weiter. Für den Dossenheimer "ein schlechter Scherz zu einer Zeit, in der sich jeder um mehr Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit bemüht".

Die RNZ hakte bei der Deutschen Post DHL Group nach. Bereits seit dem Spätsommer werde in Dossenheim "mit Verbundbezirken zugestellt", wie von einem Sprecher der Pressestelle Süd zu erfahren war. Verbundzustellung bedeutet, dass ein und derselber Zusteller parallel Briefe und Pakete an die Empfänger verteilt. "In der Region wurden bereits einige einzelne Bezirke in sogenannte Verbundzustelle umgewandelt", berichtet der Postsprecher. Weitere sollen innerhalb der Niederlassung Mannheim erfolgen. "Eine Besonderheit in Dossenheim ist, dass dort gleich in zehn Bezirken nun im Verbund zugestellt wird." Hier wurde also gleich auf einen Schlag komplett umgestellt, die ursprünglich sechs Brief- wurden in zehn Verbundbezirke umgewandelt.

Die Begründung zu diesem Schritt liest sich wie folgt: "Je nach Sendungsmix ist es oftmals wirtschaftlicher, wenn eine Kraft Briefe und Pakete zustellt, anstatt diese Zustellungen getrennt voneinander durchzuführen, erklärt der Unternehmenssprecher. Die Umstellung der Zustellung sei bereits in "einigen einzelnen Bezirken" in der Region erfolgt. So etwa für die Stadt Neckargemünd sowie die Gemeinden Bammental, Gaiberg, Mauer und Wiesenbach, wo Briefe und Pakete "aus wirtschaftlichen Gründen seit Jahren im Verbund" zugestellt werden.

Die jetzige Umstellung in Dossenheim ist indes Teil einer größeren Entwicklung. So berichtet die Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM) in ihrem Magazin, dass die Deutsche Post AG "die bisher vorwiegend im ländlichen Raum angewendete Verbundzustellung innerhalb der kommenden zwei Jahre nun auch auf urbane Randbereiche sowie Klein- und Mittelstädte ausweiten will." Eine Beschreibung, die auf Dossenheim als Nachbarkommune von Heidelberg voll zutrifft.

Weil pro Haushalt nur noch ein Stopp nötig ist statt zweier separater Zusteller, können so Kosten gesenkt werden. Nach Angaben der Post gehen gehen die Briefmengen seit Jahren um zwei bis drei Prozent zurück, während immer mehr Pakete und Warensendungen transportiert und bearbeitet werden müssen. Online-Handel boomt, die Pandemie hat beide Effekte beschleunigt und stellt die Post vor wirtschaftliche Probleme. Die Lösung: die Zustellung von Briefen und Paketen aus einer Hand. Ein System, das seit Ende der 1990er Jahre üblich ist.

Und wie sieht es mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit aus? Was die vom RNZ-Leser angesprochenen Dieselbusse angeht, so betont der Postsprecher auf Nachfrage: Das Unternehmen habe sich einem Null-Emissions-Ziel bis 2050 verpflichtet und setze aktuell bereits rund 18.000 E-Fahrzeuge ein. "Bis 2025 bauen wir unsere E-Flotte auf 37.000 Fahrzeuge aus", heißt es weiter. "Wichtig ist dabei natürlich, und das gilt auch in Dossenheim, dass genügend Stromer am Markt vorhanden sind."