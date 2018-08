Eingebettet zwischen den grünen Hügeln am Übergang vom Odenwald in den Kraichgau liegt die Elsenztalgemeinde Mauer. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Mauer. Wer an Mauer denkt, denkt an den Homo heidelbergensis. Der weltberühmte Fund des urmenschlichen Unterkiefers ist fest mit dem Ort verbunden. Doch es wäre völlig falsch, die Gemeinde im Elsenztal darauf zu reduzieren. Denn Mauer hat viel mehr zu bieten. Nach einer Pause geht die RNZ-Serie "Dorf-Check" weiter.

> Bevölkerungsentwicklung: Die Einwohnerzahl hat sich um die Jahrtausendwende durch zwei große Neubaugebiete stark erhöht. Lag sie zuvor stets zwischen 3300 und 3500, so stieg sie danach kontinuierlich an. In den letzten Jahren kratzte Mauer an der 4000-Einwohner-Marke, vor Kurzem wurde sie geknackt.

> Bauplätze: Mauer wird weiter wachsen. Das Neubaugebiet "An der Elsenz" auf dem Gelände der früheren Leimfabrik ist inzwischen weitgehend bebaut. Vor Kurzem hat der Gemeinderat das ein Hektar große Neubaugebiet "Am Karlsbrunnen" auf den Weg gebracht. Die Gemeinde selbst hat aktuell keine Bauplätze mehr im Angebot, auch auf dem Privatmarkt ist es nicht einfach. Der Quadratmeterpreis liegt laut Gemeinde zwischen 270 und 290 Euro.

> Steuern und Gebühren: Mit einem Hebesatz von 340 Prozent liegt Mauer bei der Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstück im regionalen Mittelfeld, ebenso beim Frischwasserpreis von 2,25 Euro je Kubikmeter. Relativ hoch sind die Schmutzwassergebühr von 3 Euro je Kubikmeter und die Niederschlagswassergebühr von 65 Cent je Quadratmeter.

> Nahverkehr: Dank der S-Bahn ist Mauer bestens angebunden. Unter der Woche geht’s im Halbstundentakt in 21 Minuten nach Heidelberg und zurück, am Wochenende im Stundentakt. Von Montag bis Freitag geht der letzte Zug nach Heidelberg um 23 Uhr, zurück um 0.30 Uhr. Am Wochenende kommen Nachtschwärmer auch noch um 1.40 Uhr mit dem Bus und um 2.45 Uhr mit der S-Bahn nach Hause. Nach Schatthausen gibt es eine Busverbindung.

> Nahversorgung: Für den täglichen Bedarf fehlt nichts. Mauer hat einen Supermarkt, zwei Bäckereien, zwei Banken, einen Hofladen mit Metzgereiangebot, zwei Autohäuser, ein Bestattungsinstitut, mehrere Versicherungsbüros, einen kleinen Wochenmarkt, drei Friseure, eine Tankstelle, zwei Apotheken und eine Postagentur mit Schreibwaren.

> Schulen und Kindergärten: Zwei Kindergärten und eine Kinderkrippe kümmern sich um die Kleinen. Eine Grundschule ist am Ort, danach müssen die Kinder aber in anderen Orten zur Schule: Die Gemeinschaftsschule in Meckesheim ist zwei Kilometer entfernt, die Gemeinschaftsschule und das Gymnasium in Bammental sind vier Kilometer weit weg sowie die Realschule und Gymnasium in Neckargemünd sechs Kilometer entfernt.

Hintergrund Mauer > Einwohner: 4002 > Gemarkungsfläche: 630 Hektar > Höhenlage: 134 bis 238 Meter > Partnergemeinden: Tautavel (Frankreich) und Moià (Spanien) > Dorfwappen: Das Wappen folgt dem Ortsnamen. Es zeigt eine rote Mauer mit vier Zinnen auf grünem Boden vor silberfarbenen Hintergrund. Es wurde im Jahr 1911 vom Generallandesarchiv festgelegt. > Geschichte: Mauer ist berühmt für den Homo heidelbergensis. In einer Grube - der Sandabbau ist seit 1584 nachgewiesen - entdeckte der Arbeiter Daniel Hartmann im Jahr 1907 einen etwa 600.000 Jahre alten urmenschlichen Unterkiefer. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Mauer als "Muron" im Jahr 1048. Von welchem Bauwerk der Name kommt, ist unbekannt. Das letzte Adelsgeschlecht waren die Freiherren Göler von Ravensburg im 19. Jahrhundert. 2012 schrieb Mauer mit der Wahl John Ehrets erneut Geschichte: Er war der erste schwarze Bürgermeister im Land. cm

> Gesundheit: Am Ort gibt es eine Allgemeinarzt- und eine Zahnarztpraxis. Die nächsten Krankenhäuser sind in Sinsheim und Heidelberg 13 und 16 Kilometer weit weg. Die kirchliche Sozialstation mit Sitz in Meckesheim - seit 2003 mit Bürgermeister John Ehret an der Spitze - ist auch für Mauer zuständig. Im Ort gibt es eine Tagespflegeeinrichtung, ein Pflegeheim und betreutes Wohnen.

> Gaststätten: Vier Gaststätten, zwei Imbiss-Lokale, zwei Cafés, eine Kneipe und eine Vinothek freuen sich über Gäste.

> Polizei: Der nächste Posten ist zwei Kilometer weit weg in Meckesheim.

> Freizeitangebote: Etwa 50 Vereine machen ein großes Angebot. Die Kleinen können sich auf vier Spielplätzen austoben. Für Jugendliche gibt es einen Pump-Track für BMX-Räder und das Sportgelände. Die Älteren treffen sich in den drei Wandervereinen, beim jährlichen Seniorennachmittag oder beim jährlichen Seniorenausflug der Gemeinde. Einen Besuch wert für alle Generationen sind das Museum im Rathaus und das Hallenbad. Es gibt viele Wanderwege und die Volkshochschule bietet Kurse. Das größte Fest ist die Kerwe, alle zwei Jahre findet das Rotschwänzelfest statt.

> Bücherei: Die Gemeindebücherei hat einen Bestand von 8600 Medien.

> Kirchen: Es gibt eine evangelische und eine katholische Kirche am Ort.

> Internetversorgung: Nach dem Ausbau der Telekom gibt es fast überall mindestens 25 Megabit pro Sekunde. Noch schneller geht’s per Kabelnetz.