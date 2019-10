Von Thomas Frenzel

Heidelberg. Oje oje oje, da hatte ich es als Heidelberger Ureinwohner doch wirklich gewagt, mich in das Niemandsland zu begeben, das gleich hinter dem Heidelberger Ortsausgangsschild beginnt. Mein orangefarbener Käfer, für den ich über Jahre hinweg gespart hatte, machte diese Fahrt ins Abenteuerland möglich. Und mein Ziel an jenem Herbsttag stand ebenfalls fest: die angesagte Disco von Sandhausen. Auch wenn ich ihren Namen vergessen habe: Mein Ziel lag ganz am Ende eines Fahrwegs, der Hauptstraße genannt wird, kurz bevor die Äcker wieder beginnen.

Für das von mir erhoffte "Saturday Night Fever" hatte ich mich herausgeputzt. So wie ich es von meiner Heidelberger Altstadt her kannte. Das gewellte Haar nass gegelt, etwas Lidstrich aufgetragen, auch wenn das tierisch in den Augen brannte, Ring im Ohr, Ibiza-Stiefeletten mit Neun-Zentimeter-Blockabsatz. Dazu Jeans, unten leicht ausgefranst. Vintage, wie heute gehypt wird, wenn Klamotten Patina angesetzt haben oder gar bewusst mit Löchern aufgebraucht getrimmt werden.

RNZ-Redakteur Thomas Frenzel. Foto: privat

Und dann stand ich da, vor dieser Disco. Ich wollte hinein. Aber da stand noch einer vor dieser Disco. In der Erinnerung war er breiter als ich. "Security" würde sich dieser Türsteher heute nennen. Das Dumme daran: Ich als Heidelberger kannte ihn nicht. Und er kannte mich nicht.

Mein geplanter Disco-Besuch in Sandhausen war denn auch schnell beendet, zumal ich als männlicher Single kam, ohne Begleitung flotter Türöffner - sprich: Mädels. Der Herr vor dem Eingang zum erhofften Disco-Paradies musterte mich von oben bis unten. Seine Augen blieben schlussendlich an meinen Jeans hängen.

Keine Stoffhose!

Stoffhosen seien aber nun mal die Voraussetzung für einen Einlass. Sagte der Herr Breitschulter. Und ließ sich nicht erweichen. Mein Versuch, ihm das Ohr abzukauen, blieb erfolglos.

Also machte ich mich auf den Rückweg in die mir vertrauten Gefilde. Zurück nach Heidelberg. Zurück in die dortige Hauptstraße. Zurück in den Keller vis-à-vis vom Kaufhof. Zurück ins "Climax", in Heidelbergs schickste Disco. Zurück zu den Schönen der Nacht, die gerne ihre Rolex zeigten oder das goldene Dupont-Feuerzeug. Zurück dorthin, wo Ali an der Tür auch mich kannte und wo somit auch ich auf der Tanzfläche das "Saturday Night Fever" ausleben durfte.