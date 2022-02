Neckargemünd-Dilsberg/Mückenloch. (bmi) Erst wurde die tägliche Arbeits- und Sperrzeit an der Baustelle um eine Stunde verlängert, nun zieht sich die ganze Maßnahme um vermutlich eine Woche in die Länge: Anders als erhofft bleibt die Kreisstraße K4101 zwischen den Neckargemünder Stadtteilen Dilsberg und Mückenloch auch noch von Montag bis Freitag, 28. Februar bis 4. März, voll gesperrt – und dann täglich von 8 bis 18.30 statt bisher 16.30 Uhr. An der Strecke finden wie berichtet im Auftrag des Landratsamts Verkehrssicherungsmaßnahmen an der Böschung nach Steinschlägen statt.

Und diese gestalten sich "komplizierter als gedacht", wie es in einer Mitteilung des Rhein-Neckar-Kreises vom Donnerstagnachmittag heißt. "Nachdem die Böschung jetzt komplett von Bewuchs freigelegt ist, wurde festgestellt, dass deutlich mehr Lockergestein vorhanden ist als angenommen", erklärt der für die Straßenmeistereien zuständige Betriebsdienstleiter Matthias Knörzer. Entsprechend nähme das Beräumen und Beurteilen mehr Zeit ein. Zudem werde zusätzlicher Aufwand bei der Absicherung erwartet, da "auch größere Felsbrocken zum Abgang gebracht werden müssen."

Für die Arbeiten war die Strecke täglich zunächst von 8 bis 15.30, dann bis 16.30 Uhr gesperrt. Als Grund für den Stundenaufschlag waren zunächst Niederschläge genannt worden, welche die Arbeit erschweren. In der kommenden Woche muss die Sperrung jeweils bis 18.30 Uhr aufrechterhalten werden. Schon im bisherigen Verlauf hätten "einige unvernünftige Verkehrsteilnehmer die Absperrung sowie die Baustellenampel ignoriert", so Knörzer. Arbeiter seien "immer wieder in Diskussionen verwickelt und vereinzelt auch unflätig angegangen" worden.

Der Busverkehr wird auch während der Bauzeiten aufrechterhalten und mittels einer Ampel geleitet. Der restliche Verkehr wird über die Kreisstraße K4200 und die Landesstraße L532 via Langenzell und Waldwimmersbach umgeleitet. Die Kosten von rund 30.000 Euro trägt der Rhein-Neckar-Kreis.