Neckargemünd-Dilsberg. (cm) In Teilen der Bergfeste stehen derzeit übervolle grüne Mülltonnen am Straßenrand, teilweise haben Anwohner daneben weiteren Abfall in blauen Säcken oder Kartons abgelegt. Eigentlich sollten die Tonnen in der vergangenen Woche geleert werden. Doch wegen der damals noch herrschenden Minusgrade war ein Schild festgefroren und ließ sich nicht entfernen.

Somit kam das große Müllfahrzeug in den schmalen Gassen nicht mehr weiter. Da die Tonnen alle 14 Tage geleert werden, sammelt sich der Abfall nun über vier Wochen an. Erst am kommenden Dienstag steht die nächste Leerung an. Dann werden auch Säcke und Kartons am Straßenrand mitgenommen, was sonst nicht der Fall ist.