Von Agnieszka Dorn

Neckarsteinach-Darsberg. Kurz bevor die Hexen auftauchten, leuchtete eine Sternschnuppe am Nachthimmel auf. Sie kam genau da herunter, wo später das Feuerrad abgerollt wurde. Schöner hätte das traditionelle Abrollen des Feuerrads samt Hexentanz nicht starten können. Wäre es nicht so klirrend kalt gewesen, hätte man sagen können, das Ganze sei fast schon romantisch.

Es war viel los in Neckarsteinachs Stadtteil Darsberg: Trotz der Temperaturen um den Gefrierpunkt waren viele Schaulustige gekommen, um sich das Spektakel anzusehen, darunter viele Kinder. Dick eingemummelt mit Schal und Handschuhen warteten die Kleinen, bis es losging. Viele hielten in der Hand eine Fackel, die man am Stand der Jugendfeuerwehr erwerben konnte.

Der Darsberger Kulturausschuss hatte das Spektakel organisiert. Wie auch schon im vergangenen Jahr blockierte ein großer Unimog mit Schneeschieber die Straße. Hierbei handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Das Fahrzeug sollte im Fall einer Amokfahrt für Sicherheit sorgen.

Und plötzlich tauchten die Hexen auf, sie verteilten an die Kleinen Süßigkeiten und tanzten wild ums Feuer. Mit von der Partie war auch Neckarsteinachs Bürgermeister Herold Pfeifer. Er war als Oberhexe verkleidet und machte mit einer Art Kuhglocke großen Lärm.

Die griesgrämigen Weiber tanzten mit Hexenbesen ums Feuer, mischten sich unter die Besucher - fast hätte man meinen können, sie fliegen sogar auf den Besen. Das taten sie natürlich nicht wirklich, allerdings vollführten einige Hexen wahre Luftsprünge. So schnell wie die griesgrämigen Weiber gekommen waren, zogen sie auch wieder von dannen. Sie gingen auf den Berg hinauf und begleiteten das Abrollen des gigantischen Feuerrads.

Auf dem Hügel lag vereinzelt ein wenig Schnee. Das sei besser als Matsch, denn bei matschigen Boden bestehe größere Gefahr auszurutschen, sagte Mike Klotz, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neckarsteinach. Der Schnee könne sogar das Feuer ein wenig dämmen.

Bevor die Feuerwalze abgerollt wurde, erhellte ein schönes Feuerwerk den Himmel. Dann wurde das 800 bis 1000 Grad Celsius heiße Feuerrad kontrolliert abgerollt, zehn Mann hielten den etwa eine Tonne schweren Strohballen an der Stange. Umgeben war das gigantische Feuerrad von kleinen Feuern, die jeweils an den Seiten am Hügel brannten.

Funken flogen in die Luft und sorgten bei den Schaulustigen für Bewunderung. Aus der Menge waren "Ahhs" oder "Ohhs" zu hören. Der "Feuerball" hinterließ eine kleine brennende Schneise, rollte über den Bach und wurde dann zum Stehen gebracht. Inmitten der Schaulustigen brannte das Rad dann aus. Das gefiel allen gut, auch die Hexen ließen es sich nicht nehmen und tanzten um den Feuerball herum.

Das Spektakel begleiteten die Guggemusiker "Neckarfurzer" aus Neckarzimmern. Mit dem Volksbrauch des Feuerradabrollens soll der Winter vertrieben werden. Der Brauch soll auf den heidnisch-germanischen Sonnenkult zurückgehen. Das Feuerrad ist demnach als ein Sinnbild der Sonnenscheibe zu verstehen. Denn das warme Licht des Himmelskörpers bedeutet gute Ernte.

Wem es anschließend immer noch kalt war, der wärmte sich am Glühwein oder aß Deftiges. Der Darsberger Sportverein sowie die Jugendfeuerwehr hatten Köstlichkeiten vorbereitet.