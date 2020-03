Einmal im Jahr bringen die Leimener Kinder Farbe in die Große Kreisstadt und ziehen mit bunten Stecken durch die Straßen. Doch in diesem Jahr wird der beliebte Sommertagszug nicht stattfinden. Foto: Geschwill

Region Heidelberg. (bmi) Auch am Dienstag sind wieder einige Veranstaltungen in der Region rund um Heidelberg wegen des Coronavirus abgesagt oder verschoben worden. Die RNZ gibt – soweit bekannt – einen Überblick.

Sommertagsumzüge

> Die Gemeinde Gaiberg hat den für 22. März geplanten Sommertagsumzug abgesagt. Die Verwaltung betont, dass es in Gaiberg noch keinen Corona-Fall gebe.

> Die Gemeinde Lobbach sieht sich ebenso gezwungen, auf den für 29. März angesetzten Sommertagsumzug zu verzichten.

> Die Stadt Neckarsteinach hat den ebenfalls für 22. März angekündigten Sommertagsumzug abgesagt.

Weitere kommunale Veranstaltungen

> Die Stadt Neckarsteinach sagt "alle städtische Veranstaltungen bis auf Weiteres ab", wie Bürgermeister Herold Pfeifer mitteilt. Davon betroffen sei zunächst die Aktion "Saubere Luft" am 21. und das Lärmfeuer am 28. März. Pfeifer empfiehlt auch allen Vereinen, größere Veranstaltungen zu streichen.

> Die Stadt Neckargemünd hat als Veranstalter die Ausstellung "Vier von hier" abgesagt. Die Werkschau ist nicht wie geplant vom 29. März bis 3 Mai in der Villa Menzer zu sehen.

> Das Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd hat seine für Samstag, 14. März, anstehende Jugendklimakonferenz auf Juli verschoben. Ein genauer Termin werde laut der Stadt noch kommuniziert.

> Die Stadt Leimen verschiebt die vom 13. bis 28. März geplanten Putzwochen auf unbestimmte Zeit. Auch wenn die Aktion im Freien stattfindet: "Unser Hauptaugenmerk muss im Moment der Gesunderhaltung dienen" betonte Bürgermeisterin Claudia Felden.

Kulturveranstaltungen

> Die katholischen Bildungswerke Bammental und Wiesenbach verschieben ihr für den 20. März angesetztes Nachtcafé im katholischen Gemeindezentrum Bammental. Ein neuer Termin für die Veranstaltung zum Thema "Homöopathie – Alternative Heilmethode oder Scharlatanerie?" steht noch aus.

> Die Gemeindebücherei Nußloch verschiebt die für den 18. März geplante Lesung "Badische Sünde" mit Eva Klingler. Gekaufte Karten halten für den – noch unbekannten – neuen Termin ihre Gültigkeit.

> Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Leimen verschiebt sein für den 22. März unter dem Motto "Musical, Movies and More" angekündigte Konzert im Rosensaal. Ein Ersatztermin wird bekannt gegeben.

> Der Dossenheimer Saunaverein hat seine für den 14. März angekündigte Lange Saunanacht nun doch abgesagt. "Wir kommen der Empfehlung der Gemeindeverwaltung nach", betont Vorsitzender Michael Eichler. Davon unberührt seien die Öffnungszeiten des Saunabetriebs.

Seniorenveranstaltungen

> Die Dossenheimer Begegnungsstätte hat sowohl das für den heutigen Donnerstag um 15.30 Uhr geplante "Geselliges Tanzen im Kreis" als auch das "Digitale Kaffeekränzchen in Damengesellschaft" um 15 Uhr abgesagt.

Mitgliederversammlungen

> Der Obst- und Gartenbauverein Meckesheim verschiebt seine für 15. März angekündigte Mitgliederversammlung; ein neuer Termin steht noch nicht fest.

> Der Sportschützenverein St. Ilgen sagt seine Mitgliederversammlung am Freitag, 13. März, ebenfalls vorerst ab.

Folgende Flohmärkte wurden wegen des Coronavirus abgesagt. (Stand: Mittwoch, 11. März, 20 Uhr)

> Dossenheim: Freundeskreis Gemeindebücherei. Abgesagt: Flohmarkt für Bücher am Samstag, 21. März, Ratssaal, Rathausplatz 1.

> Leimen: Freunde Geschwister-Scholl-Schule. Abgesagt: Kleider- und Spielzeugflohmarkt "Die Schlümpfe" am Sonntag, 15. März, in der Kurpfalzhalle St. Ilgen.

> Leimen: Friedrich-Fröbel-Kiga. Abgesagt: Kinderflohmarkt am Sonntag, 29. März, in Leimen-Gauangelloch.

> Neckargemünd: Elternbeirat SBBZ Luise von Baden-Schule. Abgesagt: Flohmarkt am Sonntag, 15 März, im Schulgebäude.

> Neckarsteinach: TTC. Abgesagt: Flohmarkt "Rund ums Kind" am Samstag, 21. März, Vierburgenhalle, Karl-Schmitt-Straße 19.

> Nußloch: Familienzentrum Apfelbäumchen. Abgesagt: Kinderkleider- und Spielzeugbasar am Samstag, 14. März, in der Festhalle. Ersatztermin: 17. Oktober.

> Wiesenbach: SG. Abgesagt: Abend-Flohmarkt am Samstag, 21. März, von 17 bis 21 Uhr in der Biddersbachhalle. Abgesagt

> Wiesenbach: Kath. Kiga St. Michael. Abgesagt: Flohmarkt für Kindersachen am Sonntag, 15. März, von 14 bis 16 Uhr in der Biddersbachhalle.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 19.45 Uhr

> Die Stadt Neckargemünd als Veranstalter hat die Vernissage der Ausstellung " Vier von Hier" untersagt. Das hat zur Folge, dass die gesamte Ausstellung abgesagt wird. Ein Ersatztermin ist noch nicht festgelegt.

> Die Gemeinde Lobbach hat die für Donnerstag, 12. März, angekündigte Einwohnerversammlung in der Maienbachhalle abgesagt. "Ein Ersatztermin wird zu gegebener Zeit veröffentlicht", so die gestrige Mitteilung der Gemeinde. Neben der aktuellen Situation um das Coronavirus nennt die Verwaltung noch einen weiteren Absagegrund: "Es liegen aktuell keine wirklich dringenden Themen vor."

> Der Turnverein Germania St. Ilgen lässt seinen Volkslauf in diesem Jahr ausfallen. Der Germanenlauf war für Samstag, 21. März, vorgesehen. "Wir möchten damit alle Beteiligten schützen und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr", teilte der Verein mit.

> Der Friedrich-Fröbel-Kindergarten in Leimen-Gauangelloch hat seinen für Sonntag, 29. März, geplanten Kinderflohmarkt abgesagt.

> Der Verein für Gesundheitssport (VfG) Leimen verschiebt seine für Freitag, 20. März, geplante Mitgliederversammlung in der St. Ilgener Agediushalle. Neuer Termin ist am 8. Mai um 18 Uhr.

> Die Gemeindebücherei Dossenheim sagt für Samstag, 21. März, nicht nur das zweite Konzert mit "Goyim und Gadjos" in der Museumsscheuer ab, sondern am Morgen auch den geplanten Bücherflohmarkt des Freundeskreises der Bücherei im Rathaus.

> Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim verschiebt seine für Samstag, 14. März, angekündigte Aufführung der Johannespassion in der katholischen Kirche Plankstadt. Neuer Termin am gleichen Ort ist der 14. Mai.

> Die Gemeinde Sandhausen hat das Frühlingsfest des Waldkindergartens abgesagt. Dieses war ursprünglich für Montag, 23. März, vorgesehen.

> Der Sandhäuser Konzertchor Soundhouse teilt die Absage seines für Samstag, 21. März, in der Festhalle geplanten Konzerts "Soundhouse and friends" mit.

Region Heidelberg. (aham/bmi/cm/lew/luw) Was findet noch statt und was nicht? Wo kann man noch hin und welchen Weg kann man sich sparen? Die RNZ hat sich umgehört.

> Das Rathaus in Leimen soll laut einer Mitteilung der Stadt nicht mehr aufgesucht werden, wenn es "nicht unbedingt notwendig" ist. Von einem Besuch solle man absehen und "Fragen telefonisch klären", bittet die Stadt.

> Alle kommunalen Veranstaltungen abgesagt hat die Stadt Leimen bis Ostern. "Die Veranstaltungen danach organisieren wir erst mal weiter und beobachten die Lage", sagte Stadtsprecher Michael Ullrich auf Nachfrage. Die Gemeinderatssitzung am 26. März solle aber nach derzeitigem Stand stattfinden. "Aber selbst da: Wenn sich etwas abzeichnet, wird OB Hans Reinwald nicht zögern, die Sitzung abzusagen", so Ullrich. "Wir empfehlen auch allen Vereinen, zunächst keine größeren Veranstaltungen mehr durchzuführen."

Die Gemeinde Dossenheim hat am Montag alle von ihr selbst organisierten Veranstaltungen im März abgesagt. Dies betrifft Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und wenig Platz wie etwa den Vortrag von Volkshochschule und BUND zum Thema "Mein Geld produziert CO2? Geldströme in der Klimakrise" am 25. März. Auch das Zusatzkonzert von "Goyim & Gadjos" im Rahmen von "Kunst und Kultur in der Scheuer" am 21. März und die beliebte Blues-Session am 17. März sind betroffen.

> Die Sauna und das Hallenbad in Dossenheim haben regulär geöffnet. Auch die "Lange Nacht der Sauna" am Samstag, 14. März, wird voraussichtlich stattfinden, wie Michael Eichler berichtet. Der Vorsitzende des veranstaltenden Sauna-Vereins sieht kein erhöhtes Risiko. "Bei über 60 Grad sterben die allermeisten Keime ab", betont er. Generell stärke ein Saunabesuch das Immunsystem.

> Sommertagszüge in der Region sind nur teilweise abgesagt worden. So wurde etwa der für 5. April geplante Sommertagszug in Leimen-Mitte gestrichen. Ob das Frühlingsfest dazu stattfindet, ist laut Stadtsprecher Michael Ullrich noch offen: Dort seien die Schausteller die Veranstalter, weshalb die Entscheidung zunächst bei ihnen liege. "Wenn sich die Situation verschlechtert und die Veranstalter nicht unserer Empfehlung folgen, könnten wir es aber als Ortspolizeibehörde verbieten", so Ullrich.

Die Stadt Neckargemünd hat vorsorglich alle Sommertagszüge bis Ende März abgesagt, wie Stadtsprecherin Petra Polte sagte. Davon betroffen sind die Umzüge in der Altstadt am 22. März, in den Stadtteilen Dilsberg am 29. März und Mückenloch am 22. März sowie auch jener in Kleingemünd, der vom dortigen Kerwekomitee veranstaltet wird. Nicht betroffen ist nach aktuellem Stand der Umzug im Stadtteil Waldhilsbach, der erst am 19. April stattfinden soll.

Weitere Absagen von Sommertagszügen in der Region sind – Stand gestern – nicht bekannt. So soll nach Angaben von Bürgermeisterin Patricia Rebmann auch der große Jubiläumsumzug zur 1250-Jahr-Feier von Eppelheim am 26. April über die Bühne gehen.

> Seniorentreffen in der Region wurden bereits einige abgesagt. Die Stadt Leimen hatte bereits vergangene Woche unter anderem den für gestern vorgesehenen Seniorentanz, eine Seniorenfahrt und ein Seniorenkino abgesagt. Auch die Gemeinde Sandhausen strich bereits einen Seniorennachmittag, der am 26. März stattfinden sollte.

In Mauer wurde der Seniorennachmittag der Gemeinde am 22. März ab 14.30 Uhr in der Sport- und Kulturhalle auf November verschoben. "Es werden 250 bis 300 Senioren erwartet, die zur Risikogruppe gehören", begründete Bürgermeister John Ehret seine Entscheidung.

In Meckesheim hat Bürgermeister Maik Brandt mit einstimmiger Unterstützung des Gemeinderats "schweren Herzens" entschieden, die Seniorennachmittage in der Auwiesenhalle am 3. April und in der Mönchzeller Lobbachhalle am 22. März abzusagen. Diese Nachmittage seien mit Tanz verbunden, bei dem man sich körperlich sehr nahe komme. Ersatztermine werde es keine geben.

> Schulveranstaltungen trifft es ebenfalls. In Sandhausen ist das Konzert mit dem Titel "Requiem" abgesagt worden, das das Friedrich-Ebert-Gymnasium am Samstag, 14. März präsentieren wollte. Nun soll es im Herbst stattfinden. In Neckargemünd wurde das für Samstag, 14. März, geplante Schulfest der Stephen-Hawking-Schule abgesagt.

> Die Sportlerehrung am Dienstag in Sandhausen ist ebenso abgesagt worden wie diejenige von Neckargemünd, die für Freitag, 13. März, geplant war. "Das war wohl von vornherein kein günstiger Termin", meinte Stadtsprecherin Petra Polte mit Blick auf "Freitag, den 13.". Die Veranstaltung soll nun am 26. Juni um 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums nachgeholt werden.

> Die Männerballettgaudi des Carnevalclubs "Schisslhocker" am Samstag, 14. März, wurde verschoben. Sie soll nun voraussichtlich am 23. Mai über die Bühne gehen.

> Das Andernoser Austernfest in Nußloch, das am 27. und 28. März hätte stattfinden sollen, wurde auf Bitten der französischen Partnergemeinde abgesagt.

> Keine Absagen kommunaler Veranstaltungen waren – Stand Montagabend – in Bammental, Eppelheim, Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Neckarsteinach, Schönau, Spechbach, Wiesenbach und Wilhelmsfeld vorgesehen. In Wilhelmsfeld wird erst nächste Woche entschieden, ob kommunale Veranstaltungen wie der Frühjahrsempfang am Sonntag, 29. März, über die Bühne gehen.

> Der ökumenische Seniorenkreis Meckesheim-Mönchzell hat seinen Seniorennachmittag am Dienstag, 10. März, abgesagt. Auch die weiteren Nachmittage am Mittwoch, 25. März, Mittwoch, 8. April, und Dienstag, 21. April, finden vorerst nicht statt.

> Die Feuerwehr Schönau sagt ihre Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 12. März, auf Anraten der Feuerwehr-Kreisführung ab und hat auch ihren Übungsbetrieb bis auf Widerruf eingestellt. Der Einsatzdienst im Alarmfall ist davon allerdings nicht betroffen.

> Der "Apfelbäumchen"-Verein Nußloch verschiebt seinen Kinderkleider- und Spielzeug-Bazar vom Samstag, 14. März, auf den Samstag, 17. Oktober. Alle bisher ausgemachten Daten – wie beispielsweise Schichten, Zeiten der Warenannahmen und Helferverkauf – bleiben bestehen. "Bei einer Veranstaltung wie dem Bazar ist ein Risiko, dass sich jemand von den Helfern ansteckt", teilt der Verein mit.

Hintergrund Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage

> Die Geschwister-Scholl-Schule in St. Ilgen sagt ihren Schlümpfe-Flohmarkt am Sonntag, 15. März, ab. Die Verkäufer können an diesem Tag von 12 bis 14 Uhr ins Foyer der Kurpfalzhalle kommen, um ihre Standgebühr gegen Vorlage des Anmeldebogens und der Kontrollarmbänder erstattet zu bekommen. Der nächste Flohmarkt ist für Sonntag, 8. November, geplant.

> Die Feuerwehr Wiesenbach und der Förderverein "Feuer & Flamme" sagen ihre Jahreshauptversammlungen am Samstag, 21. März, ab.

> Der Partnerschaftsverein Gaiberg-La Canourgue verschiebt seine für Freitag, 13. März, geplante Mitgliederversammlung auf Freitag, 3. April, um 19.30 Uhr im TSV-Clubraum.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 13.24 Uhr