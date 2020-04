Wilhelmsfeld. (rnz) Die RNZ-Serie mit den Bürgermeistern der Region zur Coronakrise geht mit Christoph Oeldorf aus Wilhelmsfeld weiter. Auch ihn hat die RNZ unter anderem gefragt, wie derzeit sein Alltag aussieht.

Wie hat Corona Ihren Alltag verändert?

Der Arbeitstag ist jetzt weniger strukturiert und weniger planbar. Jedoch sind die zu erledigenden Aufgaben und die zeitliche Beanspruchung nicht weniger geworden.

Wo arbeiten Sie in diesen Tagen: im Rathaus oder im Home-Office?

Die meiste Zeit verbringe ich im Büro, da hier die Flut an zusätzlichen Informationen einfacher am Schreibtisch im Rathaus zu organisieren ist. Das Home-Office ist nicht in allen Bereichen möglich. Dennoch können etwa zehn Prozent in Home-Office erledigt werden.

Können Sie ein Nicht-Corona-Thema benennen, mit dem Sie sich derzeit beschäftigen?

Corona ist das beherrschende Thema, aber nicht das einzige. Die alltäglichen Aufgaben und Probleme sind ebenso auf der Tagesordnung wie die großen Zukunftsthemen Ortsentwicklung oder Digitalisierung. Ein konkretes Beispiel ist der Ausbau der digitalen Infrastruktur in Wilhelmsfeld.

Lassen sich aus der Arbeit als "Krisenmanager" schon jetzt Lehren ziehen, die man auch in "normalen Zeiten" auf die Arbeit in der Verwaltung anwenden kann?

Wir stehen noch am Anfang der digitalen Verwaltung. Hier müssen Bund, Land und Kommunen noch mehr in den kommenden Jahren investieren.

Wie lange sind Ihre Arbeitswochen derzeit?

Die durch abgesagte Veranstaltungen und Meetings freiwerdende Zeit wird durch die Aufgaben durch die Coronakrise ausgefüllt. Daher ist die Arbeitszeit fast unverändert.

Haben Sie derzeit überhaupt noch Freizeit? Was unternehmen Sie dann mit wem?

Die Freizeitgestaltung ist zur Zeit weniger planbar und spontaner. Gerne arbeite ich mit meiner Frau im Garten oder beschäftige mich handwerklich zu Hause.

Angesichts der vielen Regularien und Einschränkungen: Was vermissen Sie am meisten – beruflich und auch privat?

Am meisten vermisse ich Zeit in geselligen Runden.