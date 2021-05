Dieser Artikel wird stetig aktualisiert

Region Heidelberg. (lesa) 16 von 17 Orten der Region Heidelberg haben in Sachen Corona-Neuinfektionen eine weiße Weste: Frische Ansteckungen wurden seit Mittwoch nur in Leimen bekannt, wo drei neue Fälle in die Gesamtstatistik einfließen. Was der insgesamt positiven Entwicklung der Großen Kreisstadt aber keinen Abbruch tut: Dort sind aktuell 17 aktive Corona-Fälle bekannt – so wenige wie seit März nicht mehr. Und auch in der gesamten Region entwickelt sich die Corona-Lage weiter gut: Die Zahl der derzeit Infizierten sinkt gegenüber Mittwoch um sieben Fälle und beträgt nun 66. Diese verteilen sich auf zehn Orte. Die Null steht in Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Meckesheim, Schönau, Spechbach, Wiesenbach und Wilhelmsfeld.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 ( 0) / 1 (+1)

> Dossenheim 294 ( 0) / 4 ( 0)

> Eppelheim 579 ( 0) / 11 (-5)

> Gaiberg 45 ( 0) / 0 ( 0)

> Heiligkreuzst. 75 ( 0) / 0 ( 0)

> Leimen 1334 (+3) / 17 (-1)

> Lobbach 121 ( 0) / 1 ( 0)

> Mauer 123 ( 0) / 1 ( 0)

> Meckesheim 187 ( 0) / 0 ( 0)

> Neckargemünd 443 ( 0) / 4 ( 0)

> Neckarsteinach 114 ( 0) / 7 ( 0)

> Nußloch 409 ( 0) / 7 ( 0)

> Sandhausen 550 ( 0) / 13 (-1)

> Schönau 171 ( 0) / 0 ( 0)

> Spechbach 58 ( 0) / 0 (-1)

> Wiesenbach 72 ( 0) / 0 ( 0)

> Wilhelmsfeld 94 ( 0) / 0 ( 0)

> Insgesamt 4930 (+3) / 66 (-7)

Positiv sind auch die Entwicklungen in den Landkreisen sowie in Heidelberg: Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete 382 aktive Fälle, was einen Rückgang um 24 Infizierte gegenüber Mittwoch bedeutet. Im benachbarten hessischen Kreis Bergstraße wurden zehn Fälle weniger übermittelt als am Vortag – nämlich 392. Im Heidelberger Stadtgebiet gelten nun noch 68 Einwohner als Corona-positiv. Am Mittwoch waren es 70. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 16

Update: Donnerstag, 27. Mai 2021, 20.52 Uhr

Neue Fälle in zwei Orten

Region Heidelberg. (lesa) Wurden über das Pfingstwochenende weniger Neuinfektionen gemeldet oder zeigt sich hier ein Trend? Erfahrungsgemäß werden es die kommenden Tage zeigen. Für den Moment sehen die Corona-Zahlen aber gut aus: Die Zahl der aktiven Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg ist um einen Fall gesunken und liegt nun bei 73. Neuinfektionen gab es nur drei: Eine in Dossenheim, zwei in Neckarsteinach. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 ( 0) / 0 (-1)

> Dossenheim 294 (+1) / 4 (+1)

> Eppelheim 579 ( 0) / 16 ( 0)

> Gaiberg 45 ( 0) / 0 ( 0)

> Heiligkreuzst. 75 ( 0) / 0 ( 0)

> Leimen 1331 ( 0) / 18 (-1)

> Lobbach 121 ( 0) / 1 ( 0)

> Mauer 123 ( 0) / 1 (-1)

> Meckesheim 187 ( 0) / 0 (-1)

> Neckargemünd 443 ( 0) / 4 ( 0)

> Neckarsteinach 114 (+2) / 7 (+2)

> Nußloch 409 ( 0) / 7 ( 0)

> Sandhausen 550 ( 0) / 14 ( 0)

> Schönau 171 ( 0) / 0 ( 0)

> Spechbach 58 ( 0) / 1 ( 0)

> Wiesenbach 72 ( 0) / 0 ( 0)

> Wilhelmsfeld 94 ( 0) / 0 ( 0)

> Insgesamt 4927 (+3) / 73 (-1)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldet 406 Infizierte, der hessische Kreis Bergstraße 402. In Heidelberg sind 70 aktive Fälle bekannt.

Update: Mittwoch, 26. Mai 2021, 20.20 Uhr

Nur noch eine Neuinfektion

Region Heidelberg. (cm) Immer weniger Personen in der Region sind mit dem Coronavirus infiziert. Nur in Bammental wurde am Dienstag eine Neuinfektion registriert – ansonsten meldeten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße zahlreiche genesene Infizierte, sodass die Zahl der aktiven Fälle um zwölf auf 74 sank. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (+1) / 1 (+1)

> Dossenheim 293 ( 0) / 3 ( 0)

> Eppelheim 579 ( 0) / 16 ( 0)

> Gaiberg 45 ( 0) / 0 ( 0)

> Heiligkreuzst. 75 ( 0) / 0 ( 0)

> Leimen 1331 ( 0) / 19 (-2)

> Lobbach 121 ( 0) / 1 ( 0)

> Mauer 123 ( 0) / 2 (-1)

> Meckesheim 187 ( 0) / 1 ( 0)

> Neckargemünd 443 ( 0) / 4 ( 0)

> Neckarsteinach 112 ( 0) / 5 ( 0)

> Nußloch 409 ( 0) / 7 (-1)

> Sandhausen 550 ( 0) / 14 ( 0)

> Schönau 171 ( 0) / 0 (-8)

> Spechbach 58 ( 0) / 1 ( 0)

> Wiesenbach 72 ( 0) / 0 ( 0)

> Wilhelmsfeld 94 ( 0) / 0 (-1)

> Insgesamt 4924 (+1) / 74 (-12)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Dienstag noch 425 Einwohner als infiziert. Im hessischen Kreis Bergstraße waren es 414 und im Stadtgebiet Heidelberg 76.

Update: Dienstag, 25. Mai 2021, 20.27 Uhr

Fallzahlen rauschen nach unten

Region Heidelberg. (cm) Nach einer kurzen Pause vor Pfingsten kannten die Corona-Fallzahlen über das verlängerte Wochenende wieder nur eine Richtung: nach unten. Nur noch 86 aktive Fälle hatten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße am Pfingstmontag für die 17 Orte rund um Heidelberg in ihren Datenbanken.

Das waren elf weniger als am Freitag. Es wurden zwar auch 20 Neuinfektionen registriert, doch erneut wurden deutlich mehr Infizierte für genesen erklärt. Damit liegt die Zahl der aktiven Fälle nun in etwa im Bereich zu Beginn der dritten Welle im Februar. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zu Freitag.

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Pfingstmontag noch 472 Corona-positive Einwohner (-98 im Vergleich zum vergangenen Freitag). Im Heidelberger Stadtgebiet galten am gestrigen Montag noch 93 (-23) Menschen als Corona-positiv.

Update: Montag, 24. Mai 2021, 19.59 Uhr

Fallzahl vor Pfingsten weiter unter 100

Region Heidelberg. (cm) Die starke Talfahrt der vergangenen Tage bei den Corona-Fallzahlen in der Region hat sich vor dem Pfingstwochenende nicht fortgesetzt. Es gab nur einen ganz leichten Rückgang, sodass die Zahl der aktiven Fälle in den 17 Städten und Gemeinden rund um Heidelberg aber weiterhin unter 100 blieb, wie es am Donnerstag erstmals seit Februar wieder der Fall war. Die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße meldeten am Freitag acht Neuinfektionen und neun frisch genesene Infizierte. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 260 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 293 (0) / 6 (0)

> Eppelheim 572 (+1) / 11 (-2)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1328 (+1) / 30 (-1)

> Lobbach 120 (0) / 1 (0)

> Mauer 123 (0) / 3 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd 442 (+1) / 6 (+1)

> Neckarsteinach 109 (0) / 2 (-1)

> Nußloch 408 (+4) / 12 (+4)

> Sandhausen 546 (+1) / 14 (-2)

> Schönau 171 (0) / 8 (0)

> Spechbach 58 (0) / 2 (0)

> Wiesenbach 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 1 (0)

> Insgesamt 4903 (+8) / 97 (-1)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Freitag 570 Corona-positive Einwohner (-30 im Vergleich zum Vortag) und der hessische Kreis Bergstraße 499 (-17). Im Heidelberger Stadtgebiet galten vor dem Wochenende 116 (-4) Menschen als infiziert.

Update: Freitag, 21. Mai 2021, 22.36 Uhr

Noch 104 Einwohner der Region gelten als Corona-positiv

Region Heidelberg. (lesa) Die Region ist wieder zweistellig! Zumindest was die Anzahl der Corona-Infizierten angeht. Diese fiel am gestrigen Donnerstag in den 17 Orten des Heidelberger Umlands erstmals seit Februar wieder unter die 100er-Marke und liegt nun bei 98. Zwar infizieren sich nach wie vor Menschen frisch mit dem Virus – in der Region seit Mittwoch neun Menschen – doch die Zahl der für genesen Erklärten übertrifft dies deutlich. Das galt am Donnerstag für 16 bis dato Corona-positive Menschen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 260 (-1) / 0 (-1)

> Dossenheim 293 (+2) / 6 (+2)

> Eppelheim 571 (+1) / 13 (-1)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1327 (+4) / 31 (-3)

> Lobbach 120 (0) / 1 (0)

> Mauer 123 (+1) / 3 (+1)

> Meckesheim 187 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd 441 (0) / 5 (-2)

> Neckarsteinach 109 (+1) / 3 (+1)

> Nußloch 404 (0) / 8 (-5)

> Sandhausen 545 (+2) / 16 (+2)

> Schönau 171 (0) / 8 (0)

> Spechbach 58 (0) / 2 (0)

> Wiesenbach 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 1 (0)

> Insgesamt 4895 (+10) / 98 (-6)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldet 600 Corona-positive Einwohner, der hessische Kreis Bergstraße 516. Im Heidelberger Stadtgebiet gelten 120 Menschen als infiziert.

Update: Donnerstag, 20. Mai 2021, 20 Uhr

Noch 104 Einwohner der Region gelten als Corona-positiv

Region Heidelberg. (lesa) Die Schritte sind klein, aber sie weisen in die richtige Richtung: Um acht Fälle ist die Zahl der Corona-Infizierten im direkten Heidelberger Umland von Dienstag auf Mittwoch gesunken. Damit gelten aktuell noch 104 Menschen in der Region als Corona-positiv. 19 Menschen wurden gegenüber dem Vortag als genesen erklärt. Elf infizierten sich neu, darunter mit sieben frischen Fällen die meisten in Leimen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 1 (-2)

> Dossenheim 291 (0) / 4 (0)

> Eppelheim 570 (0) / 14 (-1)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1323 (+7) / 34 (-4)

> Lobbach 120 (0) / 1 (0)

> Mauer 122 (0) / 2 (-1)

> Meckesheim 187 (0) / 1 (-1)

> Neckargemünd 441 (+1) / 7 (+2)

> Neckarsteinach 108 (0) / 2 (0)

> Nußloch 404 (+1) / 13 (0)

> Sandhausen 543 (+2) / 14 (+2)

> Schönau 171 (0) / 8 (-1)

> Spechbach 58 (0) / 2 (0)

> Wiesenbach 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 1 (-2)

> Insgesamt 4885 (+11) / 104 (-8)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldet 616 Corona-positive Einwohner im Landkreis sowie 124 im Heidelberger Stadtgebiet. Das Landratsamt des hessischen Kreises Bergstraße, zu dem auch Neckarsteinach gehört, teilte 532 als Zahl der aktuell infizierten Bürger mit.

Update: Mittwoch, 19. Mai 2021, 20.15 Uhr

Zahlen nur noch knapp über 100er Inzidenz

Region Heidelberg. (lesa) Erst eineinhalb Wochen ist es her, dass die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten der Region Heidelberg unter 200 fiel, nun ist die 100er-Marke nicht mehr fern. Zwölf aktive Fälle weniger als noch am Montag und damit aktuell 112 Infizierte sind derzeit im direkten Heidelberger Umland bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum vergangenen Donnerstag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 3 (0)

> Dossenheim 291 (-1) / 4 (-4)

> Eppelheim 570 (+1) / 15 (+1)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1316 (+1) / 38 (-3)

> Lobbach 120 (0) / 1 (0)

> Mauer 122 (+1) / 3 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 2 (0)

> Neckargemünd 440 (+1) / 5 (0)

> Neckarsteinach 108 (0) / 2 (0)

> Nußloch 403 (+1) / 13 (-1)

> Sandhausen 541 (+1) / 12 (-3

> Schönau 171 (0) / 9 (-1)

> Spechbach 58 (0) / 2 (0)

> Wiesenbach 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 3 (-1)

> Insgesamt 4874 (+5) / 112 (-12)

Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Zahl der Corona-Infizierten laut Landratsamt von 701 auf 630 gesunken, im hessischen Kreis Bergstraße von 604 auf 551. Im Heidelberger Stadtgebiet gelten 129 Menschen als Corona-positiv. Am Montag waren es noch 144.

Update: Dienstag, 18. Mai 2021, 19.47 Uhr

Der Rückgang reißt nicht ab

Region Heidelberg. (lesa) Den siebten Tag in Folge ist die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg gesunken. Gegenüber Sonntag zählten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße sieben Fälle weniger als am Sonntag – nämlich 124. Und auch bei den Neuinfektionen spielt die Zahl "sieben eine Rolle". Genau so viele Menschen steckten sich in der Region nämlich frisch mit dem Virus an.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 3 (0)

> Dossenheim 292 (0) / 8 (-4)

> Eppelheim 569 (+2) / 14 (+1)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1315 (+3) / 41 (-1)

> Lobbach 120 (0) / 1 (0)

> Mauer 121 (0) / 3 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 2 (0)

> Neckargemünd 439 (+1) / 5 (+1)

> Neckarsteinach 108 (0) / 2 (0)

> Nußloch 402 (0) / 14 (-2)

> Sandhausen 540 (+1) / 15 (-1)

> Schönau 171 (0) / 10 (0)

> Spechbach 58 (0) / 2 (0)

> Wiesenbach 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 4 (-1)

> Insgesamt 4869 (+7) / 124 (-7)

Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Zahl der Infizierten laut Landratsamt von 737 auf 701 gesunken, im Heidelberger Stadtgebiet von 145 auf 144. Der hessische Kreis Bergstraße meldet 604 Corona-positive Bürger.

Update: Montag, 17. Mai 2021, 20.30 Uhr

Fallzahlen fallen weiter

Region Heidelberg. (bmi) Die Null wurde nicht überall gehalten, die Entwicklung ist aber weiter positiv: Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist über das Wochenende um neun auf 131 gesunken. Zwar meldeten die Gesundheitsämter für die Kommunen rund um Heidelberg nach der "Nullnummer" am Freitag nun 20 Neuinfektionen – aber auch 29 Genesene.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum vergangenen Donnerstag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 3 (0)

> Dossenheim 292 (+2) / 12 (-1)

> Eppelheim 567 (+4) / 13 (-1)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1312 (+4) / 42 (-6)

> Lobbach 120 (0) / 1 (0)

> Mauer 121 (0) / 3 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 2 (0)

> Neckargemünd 438 (+1) / 4 (-4)

> Neckarsteinach 108 (0) / 2 (0)

> Nußloch 402 (0) / 16 (-2)

> Sandhausen 539 (+3) / 16 (0)

> Schönau 171 (+5) / 10 (+4)

> Spechbach 58 (+1) / 2 (+1)

> Wiesenbach 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 5 (0)

> Insgesamt 4862 (+20) / 131 (-9)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete 737 (-31) Corona-positive Bürger, der hessische Kreis Bergstraße 758 (+25) und der Stadtkreis Heidelberg 145 (-4).

Update: Sonntag, 16. Mai 2021, 20.20 Uhr

Keine neuen Infektionen

Region Heidelberg. (lesa) 17 Nullen prangen dort, wo jeweils die Neuinfektionen pro Kommune im direkten Heidelberger Umland vermerkt sind. Ein Bild, das so zuletzt vor über einem halben Jahr aus der Mitteilung der Corona-Zahlen der Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße hervorging. Keine einzige Neuinfektion – das gab es letztmals im September und damit noch vor der zweiten und dritten Corona-Welle. Entsprechend ist die Zahl der aktiven Corona-Infektionen in der Region nun gegenüber Donnerstag erneut deutlich gesunken: 18 Fälle weniger als am Feiertag wurden gemeldet. Damit sind in den 17 Orten des Heidelberger Umlands insgesamt 140 aktive Corona-Fälle bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 3 (-1)

> Dossenheim 290 (0) / 13 (0)

> Eppelheim 563 (0) / 14 (-3)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1308 (0) / 48 (-9)

> Lobbach 120 (0) / 1 (0)

> Mauer 121 (0) / 3 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 2 (-1)

> Neckargemünd 437 (0) / 8 (-1)

> Neckarsteinach 108 (0) / 2 (0)

> Nußloch 402 (0) / 18 (0)

> Sandhausen 536 (0) / 16 (-2)

> Schönau 166 (0) / 6 (-1)

> Spechbach 57 (0) / 1 (0)

> Wiesenbach 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 5 (0)

> Insgesamt 4842 (0) / 140 (-18)

Im Rhein-Neckar-Kreis sind dem zuständigen Landratsamt aktuell 808 Infizierte bekannt, im Heidelberger Stadtgebiet 150. Der benachbarte hessische Kreis Bergstraße meldet 733 aktive Corona-Fälle. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 20

Update: Freitag, 14. Mai 2021, 19.45 Uhr

Zahl der Infizierten rund um Heidelberg sinkt auf 158

Region Heidelberg. (lesa) So kann es weitergehen: Seit einer Woche sinkt die Zahl der Corona-Infizierten im direkten Heidelberger Umland konstant. Und von Dienstag auf Donnerstag deutlich: Um 23 ging die aktive Fallzahl in diesem Zeitraum zurück und beträgt nun 158. Was wohl nicht zuletzt an einer Kommune liegt: Denn in Leimen gelten seit Dienstag 25 bis dato Infizierte nicht mehr als aktive Corona-Fälle. Die 57 nunmehr bekannten Infizierten sind in der Großen Kreisstadt der niedrigste Stand seit 18. April.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Dienstag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 4 (0)

> Dossenheim 290 (+3) / 13 (+2)

> Eppelheim 563 (+1) / 17 (-4)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (-2)

> Leimen 1308 (+6) / 57 (-25)

> Lobbach 120 (+1) / 1 (+1)

> Mauer 121 (+1) / 3 (0)

> Meckesheim 187 (+1) / 3 (0)

> Neckargemünd437 (+1) / 9 (-1)

> Neckarsteinach108 (0) / 2 (0)

> Nußloch 402 (+3) / 18 (0)

> Sandhausen 536 (+1) / 18 (+1)

> Schönau 166 (+3) / 7 (+2)

> Spechbach 57 (+1) / 1 (+1)

> Wiesenbach 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (+2) / 5 (+2)

> Insgesamt 4842 (+24) / 158 (-23)

879 Menschen gelten laut Angaben des Landratsamtes im Rhein-Neckar-Kreis als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet sind es 185. Im hessischen Kreis Bergstraße sind 810 aktive Fälle bekannt.

Update: Donnerstag, 13. Mai 2021, 20.05 Uhr

Corona-Zahlen gehen stark zurück

Region Heidelberg. (lesa) Erstmals seit rund einem Monat sind wieder weniger als 200 Corona-Infizierte in den 17 Orten rund um Heidelberg bekannt: 181 Corona-positive Einwohner vermeldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Dienstag – 25 weniger als am Montag.

Unter der 200er-Marke lag die Region letztmals am 13. April. Damals waren 199 aktive Corona-Fälle in der Region Heidelberg bekannt. Maßgeblich für den Rückgang verantwortlich dürfte die geringe Zahl der Neuinfektionen gewesen sein. Nur drei Ansteckungen gaben die Behörden bekannt; jeweils eine in Sandhausen, Nußloch und Neckarsteinach.

Positiv fällt zudem die Entwicklung in der größten Kommune des direkten Heidelberger Umlands auf: In Leimen ging die Zahl der aktiven Fälle um zwölf zurück und liegt nun bei 82.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (-1) / 4 (0)

> Dossenheim 287 (0) / 11 (-2)

> Eppelheim 562 (0) / 21 (0)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 2 (0)

> Leimen 1302 (-1) / 82 (-12)

> Lobbach 119 (0) / 0 (0)

> Mauer 120 (-1) / 3 (-1)

> Meckesheim 186 (0) / 3 (-1)

> Neckargemünd 436 (0) / 10 (-2)

> Neckarsteinach 108 (+1) / 2 (+1)

> Nußloch 399 (+1) / 18 (-2)

> Sandhausen 535 (+1) / 17 (-5)

> Schönau 163 (0) / 5 (-1)

> Spechbach 56 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 92 (0) / 3 (0)

> Insgesamt 4818 (0) / 181 (-25)

Der Rückgang in der Region fügt sich nahtlos in das Infektionsgeschehen im gesamten Rhein-Neckar-Kreis ein. Das zuständige Landratsamt gab die Zahl der Infizierten mit 932 an, was einem Rückgang um 137 Fälle zum Vortag entspricht. Auch im Heidelberger Stadtgebiet sind mit 166 aktiven Fällen 25 Infizierte weniger als am Montag bekannt. Der hessische Kreis Bergstraße vermeldete ebenfalls einen Rückgang: Hier fiel die Zahl der aktiven Corona-Fälle seit Wochenbeginn von 829 auf 815.

Update: Dienstag, 11. Mai 2021, 19.45 Uhr

Wieder weniger Infizierte in der Region

Region Heidelberg. (lesa) Die Welle flacht weiter ab: Die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg ist auf 206 gesunken. Die meisten Fälle sind in Leimen bekannt. Corona-frei sind Gaiberg, Lobbach, Spechbach und Wiesenbach. Die Zuordnung der Fälle zu den Kommunen erfolgt laut Silke Hartmann, Sprecherin des Landratsamtes, indes über die Adresse auf dem positiven PCR-Befund, was der bei der Krankenkasse hinterlegten Anschrift entspreche. "Im Rahmen der Ermittlung wird diese Adresse durch Befragung des Falls jedoch nochmals überprüft und falls erforderlich korrigiert." Bei Menschen mit beruflichem oder familiär begründetem temporären Aufenthaltsort im Landkreis würde die aktuelle Aufenthaltsadresse verwendet. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 262 (0) / 4 (0)

> Dossenheim 287 (0) / 13 (0)

> Eppelheim 562 (+2) / 21 (0)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 2 (0)

> Leimen 1303 (+3) / 94 (+1)

> Lobbach 119 (0) / 0 (0)

> Mauer 121 (0) / 4 (0)

> Meckesheim 186 (0) / 4 (-3)

> Neckargemünd 436 (+1) / 12 (+1)

> Neckarsteinach 107 (0) / 1 (-1)

> Nußloch 398 (+2) / 20 (+1)

> Sandhausen 534 (0) / 22 (-1)

> Schönau 163 (0) / 6 (0)

> Spechbach 56 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 92 (0) / 3 (0)

> Insgesamt 4818 (+8) / 206 (-3)

Der Rhein-Neckar-Kreis gibt die Zahl seiner infizierten Einwohner mit 1069 an, der hessische Kreis Bergstraße mit 829. In Heidelberg sind 191 aktive Fälle bekannt.

Update: Montag, 10. Mai 2021, 20.05 Uhr

Drei Orte coronafrei - Dritte Welle in der Region gebrochen? (Update)

Region Heidelberg. (cm) Es sind Zahlen, die Hoffnung machen, welche die Landratsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße am Wochenende bekanntgaben. Es wurden zwar 26 Neuinfektionen in den 17 Orten rund um Heidelberg registriert, doch es wurden deutliche mehr Infizierte für genesen erklärt. Die Zahl der aktiven Fälle sank um zwölf auf 209. Besonders Hoffnung macht aber, dass nun in drei Orten in der Region – nämlich Gaiberg, Lobbach und Wiesenbach – gar kein Fall mehr bekannt ist. In Gaiberg und Wiesenbach war dies zuletzt im April der Fall – in Lobbach allerdings zuletzt Anfang des vergangenen Dezembers. Ist die Dritte Welle damit auch in der Region gebrochen? Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 262 (0) / 4 (-1)

> Dossenheim 287 (+2) / 13 (+2)

> Eppelheim 560 (+3) / 21 (0)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (-1)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 2 (-1)

> Leimen 1300 (+10) / 93 (-4)

> Lobbach 119 (0) / 0 (-1)

> Mauer 121 (+4) / 4 (+3)

> Meckesheim 186 (0) / 7 (-4)

> Neckargemünd 435 (0) / 11 (-2)

> Neckarsteinach 107 (0) / 2 (0)

> Nußloch 396 (+2) / 19 (-3)

> Sandhausen 534 (+5) / 23 (+3)

> Schönau 163 (0) / 6 (-1)

> Spechbach 56 (0) / 1 (-1)

> Wiesenbach 72 (0) / 0 (-1)

> Wilhelmsfeld 92 (0) / 3 (0)

> Insgesamt 4810 (+26) / 209 (-12)

Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Zahl der Infizierten nach Angaben des Landratsamtes seit Freitag von 1158 auf 1098 gesunken. Im Heidelberger Stadtgebiet sind derweil nun 192 aktive Corona-Fälle bekannt. Am Freitag waren es noch 178.

Update: Sonntag, 9. Mai 2021, 20.05 Uhr

Neuinfizierte in zehn Kommunen

Region Heidelberg. (lesa) Die gute Nachricht zuerst: In Neckarsteinach sowie im gesamten Landkreis Bergstraße treten mit Wirkung zum Sonntag die Regeln der "Stufe 100" der bundesweiten Corona-Notbremse in Kraft. Damit dürfen – wie auch im benachbarten Rhein-Neckar-Kreis – Geschäfte des nicht-täglichen Bedarfs wieder das Einkaufen mit Termin ("Click & Meet") und negativem Schnelltest anbieten. Möglich macht es die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Freitag mit 112,5 den fünften Tag in Folge unter 150 lag.

Die schlechte Nachricht: Die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg ist gegenüber Donnerstag um zehn gestiegen und liegt nun bei 221. Die 24 Neuinfektionen, die im selben Zeitraum bekannt wurden, verteilen sich auf zehn verschiedene Orte. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 262 (+2) / 5 (+1)

> Dossenheim: 285 (+2) / 11 (+2)

> Eppelheim: 557 (0) / 21 (-4)

> Gaiberg: 45 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst.: 75 (0) / 3 (0)

> Leimen: 1290 (+5) / 97 (0)

> Lobbach: 119 (0) / 1 (0)

> Mauer: 117 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 186 (+1) / 11 (+1)

> Neckargemünd: 435 (+3) / 13 (+2)

> Neckarsteinach: 107 (+1) / 2 (0)

> Nußloch: 394 (+4) / 22 (+4)

> Sandhausen: 529 (+2) / 20 (+1)

> Schönau: 163 (+1) / 7 (+1)

> Spechbach: 56 (0) / 2 (0)

> Wiesenbach: 72 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 92 (+3) / 3 (+2)

> Insgesamt: 4784 (+24) / 221 (+10)

Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Zahl der Infizierten laut Angaben des Landratsamts seit Donnerstag von 1151 auf 1158 gestiegen. Im hessischen Kreis Bergstraße sank sie von 925 auf 847. Im Heidelberger Stadtgebiet sind 178 aktive Corona-Fälle bekannt. Am Donnerstag waren es 171.

Update: Freitag, 7. Mai 2021, 19.39 Uhr

In Leimen gibt's die meisten Infizierten

Region Heidelberg. (lesa) 25 Neuinfektionen, 20 Genesene und damit ein Anstieg der Infizierten-Zahl um fünf Fälle: Das sind die Corona-Entwicklungen in den 17 Orten rund um Heidelberg. Ort mit der höchsten aktiven Fallzahl und den meisten Neuinfizierten ist Leimen, wo einmal mehr der Nikolaus-Lenau-Kindergarten stark von Corona betroffen ist. Wie Stadtsprecher Michael Ullrich mitteilt, war dort zuletzt ein Corona-positives Kind bekannt, allerdings seien auch 23 Kinder und fünf Erzieher in Quarantäne. Im Elisabeth-Ding-Kindergarten gelte ein Kind als infiziert. Drei Corona-Fälle seien zudem in der Turmschule, sechs in der Realschule und fünf in der Geschwister-Scholl-Schule bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 260 (+2) / 4 (+2)

> Dossenheim 283 (+1) / 9 (+1)

> Eppelheim 557 (+3) / 25 (-1)

> Gaiberg 45 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 3 (0)

> Leimen 1285 (+12) / 97 (+5)

> Lobbach 119 (0) / 1 (-3)

> Mauer 117 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 185 (0) / 10 (-2)

> Neckargemünd 432 (+2) / 11 (+1)

> Neckarsteinach 106 (0) / 2 (0)

> Nußloch 390 (+1) / 18 (0)

> Sandhausen 527 (+4) / 19 (+3)

> Schönau 162 (0) / 6 (-1)

> Spechbach 56 (0) / 2 (0)

> Wiesenbach 72 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld 89 (0) / 1 0)

> Insgesamt 4760 (+25) / 211 (+5)

Im Rhein-Neckar-Kreis gelten laut Landratsamt 1151 Menschen als infiziert, im Kreis Bergstraße 925 sowie in Heidelberg 171.

Update: Donnerstag, 6. Mai 2021, 19.41 Uhr

Neuinfektionen fast nur in größeren Kommunen

Region Heidelberg. (bmi) Es ist das übliche Spiel: Nach einer Senke zu Beginn steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen zur Mitte der Woche an. Für die 17 Kommunen rund um Heidelberg wurden am Mittwoch 24 Neuinfektionen gemeldet – 17 mehr als am Vortag. Da gleichzeitig auch 22 Personen jetzt als genesen gelten, stieg die Zahl der aktiven Fälle nur um zwei auf nun 206. Positiv für Neckarsteinach: Am fünften Werktag in Folge lag die Inzidenzzahl des hessischen Landkreises Bergstraße am Mittwoch unter 165 – und zwar bei 130,9.

Somit dürften die Schulen des Landkreises ab Montag wieder Präsenzunterricht anbieten und Kitas in den Regelbetrieb zurückkehren. Auffällig: Die Neuinfektionen verteilen sich bis auf einen Fall in Schönau auf die sechs Kommunen mit fünfstelliger Einwohnerzahl: Leimen und Sandhausen (je 6) Dossenheim (5), Neckargemünd (4), Eppelheim und Nußloch (je 1). Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 258 (0) / 2 (0)

> Dossenheim 282 (+5) / 8 (+5)

> Eppelheim 554 (+1) / 26 (-1)

> Gaiberg 45 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 3 (0)

> Leimen 1273 (+6) / 92 (-2)

> Lobbach 119 (0) / 4 (-2)

> Mauer 117 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 185 (0) / 12 (0)

> Neckargemünd 430 (+4) / 10 (+4)

> Neckarsteinach 106 (0) / 2 (0)

> Nußloch 389 (+1) / 18 (+1)

> Sandhausen 523 (+6) / 16 (-2)

> Schönau 162 (+1) / 7 (0)

> Spechbach 56 (0) / 2 (-1)

> Wiesenbach 72 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld 89 (0) / 1 (0)

> Insgesamt 4735 (+24) / 206 (+2)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldet 1157 (-19) aktive Corona-Fälle, der Kreis Bergstraße 942 (-19) und der Stadtkreis Heidelberg 157 (-1).

Update: Mittwoch, 5. Mai 2021, 19.22 Uhr

Nur in vier Orten gibt es Neuinfektionen

Region Heidelberg. (lesa) In 11 von 17 Orten sowie insgesamt im Heidelberger Umland ist die Zahl der Corona-Infizierten gesunken. Diese erfreuliche Nachricht geht aus den jüngsten Informationen der Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße hervor. 204 aktive Corona-Fälle sind den Behörden nun in der Region Heidelberg bekannt – 18 weniger als am Vortag. Die sieben Neuinfektionen verteilen sich auf nur vier Orte: Leimen, Nußloch, Sandhausen und Schönau.

Für Neckarsteinach gibt es eine weitere positive Entwicklung: Seit einschließlich Freitag – und damit vier Werktage in Folge – liegt die vom Robert-Koch-Institut gemeldete Inzidenzzahl des hessischen Landkreises Bergstraße unter 165. Am gestrigen Dienstag betrug sie 134,3. Setzt sich dies am heutigen Donnerstag fort und steigt die Inzidenz auch an den folgenden Tagen nicht über 165, dürfen die Schulen des Landkreises ab Montag wieder Präsenzunterricht anbieten und Kitas in den Regelbetrieb zurückkehren. Dies ist aufgrund der Corona-Notbremse seit vergangenem Donnerstag untersagt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 258 (0) / 2 (-1)

> Dossenheim 277 (0) / 3 (-1)

> Eppelheim 553 (0) / 27 (-2)

> Gaiberg 45 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 3 (0)

> Leimen 1267 (+3) / 94 (-4)

> Lobbach 119 (0) / 6 (-2)

> Mauer 117 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 185 (0) / 12 (-1)

> Neckargemünd 426 (0) / 6 (-2)

> Neckarsteinach 106 (0) / 2 (0)

> Nußloch 388 (+2) / 17 (-3)

> Sandhausen 517 (+1) / 18 (-1)

> Schönau 161 (+1) / 7 (0)

> Spechbach 56 (0) / 3 (0)

> Wiesenbach 72 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld 89 (0) / 1 (-1)

> Insgesamt 4711 (+7) / 204 (-18)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldet 1176 aktive Corona-Fälle, der Kreis Bergstraße 961 und der Stadtkreis Heidelberg 158. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 16

Update: Dienstag, 4. Mai 2021, 19.30 Uhr

Erneut viele neue Fälle in Leimen

Region Heidelberg. (lesa) Die Zahl der Corona-Infizierten rund um Heidelberg ist gegenüber Sonntag leicht gesunken. 222 Menschen – drei weniger als am Tag zuvor – galten am Montag in den 17 Orten des Heidelberger Umlands als infiziert. Neu infiziert haben sich 20 Menschen – davon alleine zwölf in Leimen, das bereits am Wochenende mit den meisten Neuinfektionen aufwartete.

Dabei scheinen Schulen und Kitas keine wesentlichen Infektions-Treiber zu sein: Wie Stadtsprecher Michael Ullrich mitteilte, befanden sich zuletzt im Elisabeth-Ding-Kindergarten zwei Kinder in Quarantäne, im Nikolaus-Lenau- und Probsterwald-Kindergarten je ein Kind. In der Ludwig-Uhland-Krippe befinde sich eine Erzieherin in Quarantäne. In der Turmschule sei ein Kind positiv, ebenso in der Otto-Graf-Realschule und der Geschwister-Scholl-Schule, wo zusätzlich zwei Kinder unter Quarantäne ständen. "Cluster können wir darin nicht erkennen", so Ullrich. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 258 (0) / 3 (-1)

> Dossenheim 277 (+2) / 4 (+1)

> Eppelheim 553 (+3) / 29 (+2)

> Gaiberg 45 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 3 (0)

> Leimen 1264 (+12) / 98 (+3)

> Lobbach 119 (0) / 8 (0)

> Mauer 117 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 185 (0) / 13 (0)

> Neckargemünd 426 (0) / 8 (0)

> Neckarsteinach 106 (0) / 2 (-3)

> Nußloch 386 (0) / 20 (-1)

> Sandhausen 516 (+1) / 19 (-3)

> Schönau 160 (0) / 7 (0)

> Spechbach 56 (0) / 3 (0)

> Wiesenbach 72 (0) / 1 (-1)

> Wilhelmsfeld 89 (+2) / 2 (+1)

> Insgesamt 4704 (+20) / 222 (-2)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete 1282 infizierte Einwohner, der Kreis Bergstraße 970 und der Stadtkreis Heidelberg 173.

Update: Montag, 3. Mai 2021, 19.45 Uhr

Über 40 Neuinfektionen in Leimen

Region Heidelberg. (cm) Die Corona-Fallzahlen für die Region sind über das Wochenende wieder angestiegen. Die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße meldeten für die 17 Städte und Gemeinden rund um Heidelberg 76 Neuinfektionen an drei Tagen. Mehr als die Hälfte davon – nämlich 44 – wurden in der Großen Kreisstadt Leimen registriert, wo die Zahl der aktiven Fälle um 21 auf nun 95 stieg. In der gesamten Region rund um Heidelberg kletterte die Zahl der derzeit Infizierten dank zahlreicher genesener Personen "nur" um zehn auf 224.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum vergangenen Donnerstag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 258: (0) / 4 (-4)

> Dossenheim 275: (0) / 3 (-2)

> Eppelheim 550: (+12) / 27 (+6)

> Gaiberg 45: (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst.: 75 (0) / 3 (-2)

> Leimen: 1252 (+44) / 95 (+21)

> Lobbach: 119 (+1) / 8 (0)

> Mauer: 117 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 185 (+5) / 13 (+2)

> Neckargemünd: 426 (+1) / 8 (-2)

> Neckarsteinach: 106 (0) / 5 (-1)

> Nußloch: 386 (+5) / 21 (-4)

> Sandhausen: 515 (+6) / 22 (-3)

> Schönau: 160 (+3) / 7 (+3)

> Spechbach: 56 (0) / 3 (-1)

> Wiesenbach: 72 (-1) / 2 (-3)

> Wilhelmsfeld: 87 (0) / 1 (0)

> Insgesamt: 4684 (+76) / 224 (+10)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete 1300 (+83) Corona-positive Bürger, der hessische Kreis Bergstraße 1027 (-30, Stand Freitag) und der Stadtkreis Heidelberg 183 (-33).

Update: Sonntag, 2. Mai 2021, 20.30 Uhr

Corona-Zahlen steigen wieder

Region Heidelberg. (lesa) Aller guten Dinge waren drei: Genau an so vielen aufeinanderfolgenden Tagen ist die Zahl der Corona-Infizierten rund um Heidelberg gesunken. Aber die Betonung liegt auf der Vergangenheitsform: Am Donnerstag lag die Zahl der aktiven Fälle um fünf höher als am Mittwoch und damit bei 214. Mit 25 neuen Fällen fiel auch die Zahl der Neuinfizierten ungleich höher aus als am Mittwoch mit 13. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 258 (0) / 8 (-1)

> Dossenheim 275 (+1) / 5 (0)

> Eppelheim 538 (+3) / 21 (+1)

> Gaiberg 45 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 5 (0)

> Leimen 1208 (+9) / 74 (+2)

> Lobbach 118 (+2) / 8 (-1)

> Mauer 117 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 180 (+3) / 11 (+1)

> Neckargemünd 425 (+1) / 10 (0)

> Neckarsteinach 106 (0) / 6 (0)

> Nußloch 381 (+1) / 25 (0)

> Sandhausen 509 (+1) / 25 (0)

> Schönau 157 (+1) / 4 (+1)

> Spechbach 56 (+2) / 4 (+2)

> Wiesenbach 73 (+1) / 5 (0)

> Wilhelmsfeld 87 (0) / 1 (0)

> Insgesamt 4608 (+25) / 214 (+5)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldet 1217 Corona-positive Bürger, der Kreis Bergstraße 1057, der Stadtkreis Heidelberg 216. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 20

Update: Donnerstag, 29. April 2021, 20.10 Uhr

Wieder weniger "aktive Fälle" gemeldet

Region Heidelberg. (lesa) Bereits den dritten Tag in Folge ist die Zahl der Corona-Infizierten im direkten Heidelberger Umland gesunken und liegt nun bei 209. Mit sieben Fällen weniger als am Dienstag ist der Rückgang zwar nicht so deutlich wie am Vortag, als satte 35 Fälle weniger als am Montag zu Buche standen. Dennoch lässt die Statistik nun leise Hoffnung zu. Dazu trägt auch die vergleichsweise geringe Zahl von 13 Neuinfektionen in den 17 Orten rund um Heidelberg bei. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 258 (0) / 9 (0)

> Dossenheim 274 (0) / 5 (-2)

> Eppelheim 535 (+1) / 20 (0)

> Gaiberg 45 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (+1) / 5 (+1)

> Leimen 1199 (+8) / 72 (+3)

> Lobbach 116 (0) / 9 (-1)

> Mauer 117 (-1) / 1 (-2)

> Meckesheim 177 (0) / 10 (-1)

> Neckargemünd 424 (0) / 10 (0)

> Neckarsteinach 106 (0) / 6 (-1)

> Nußloch 380 (+2) / 25 (-4)

> Sandhausen 508 (+2) / 25 (+1)

> Schönau 156 (-1) / 3 (-2)

> Spechbach 54 (0) / 2 (0)

> Wiesenbach 72 (+1) / 5 (+1)

> Wilhelmsfeld 87 (0) / 1 (0)

> Insgesamt 4583 (+13) / 209 (-7)

Im Rhein-Neckar-Kreis gelten laut Angaben des Landratsamts 1215 Menschen als Corona-positiv, im hessischen Kreis Bergstraße 1022. Im Heidelberger Stadtgebiet sind 208 Corona-Infizierte bekannt. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 16

Update: Mittwoch, 28. April 2021, 19.46 Uhr

"Notbremse" für Kitas und Schule

Neckarsteinach. (lesa) Es war 15.30 Uhr, als Bürgermeister Herold Pfeifer die offizielle Mitteilung erhielt: Die Präsenzbetreuung in Kindertageseinrichtungen im Kreis Bergstraße ist ab Donnerstag, 29. April, im Zuge der "Bundes-Notbremse" untersagt. Gleiches gilt für den Präsenzunterricht in Schulen. Grund ist der vom Robert-Koch-Institut veröffentlichte Inzidenzwert im Landkreis, der am Dienstag mit 166,1 den dritten Tag in Folge die 165er-Marke überschritten hat. Bereits am heutigen Mittwoch müssen zudem jene Geschäfte schließen, die nicht den täglichen Bedarf decken. Diese dürfen nun lediglich das Bestellen und Abholen von Waren anbieten.

Doch es gibt Ausnahmen: "Eine Notbetreuung ist weiterhin zu gewährleisten", so Pfeifer. Diese dürfen Kinder besuchen, deren Eltern berufstätig sind und die die Betreuung anders nicht gewährleisten können. Das muss in der städtischen Kita "Abenteuerland" der Arbeitgeber bestätigen. Ebenso verfährt man in der evangelischen "Schatzinsel", wie Marco Lautenschläger bestätigt, Geschäftsführer der evangelischen Kitas im Dekanat.

Ein Bescheinigungsformular wurde laut "Abenteuerland"-Leiterin Rebecca Brettel-Schäfer bereits am Montag vorsorglich an die Eltern versandt. Erste Rückmeldungen lagen gestern vor. "Bei uns sind fast alle Eltern berufstätig", so die Kita-Leiterin, die die Maßnahme nicht unvorbereitet getroffen hat. Mit den Kindern, die zur Notbetreuung kommen, werde man ein striktes Hygienekonzept befolgen, das sowohl auf die Trennung der Gruppen als auch auf häufige Aufenthalte im Freien setzt. "Wir müssen das Beste draus machen", so Brettel-Schäfer.

Eine weitere Ausnahme ist für Schüler der Abschlussjahrgänge vorgesehen. Dies betrifft in Neckarsteinach Haupt- und Realschüler der Freiherr-vom-Stein-Schule. Ob diese knapp eineinhalb Monate vor den Abschlussprüfungen im Präsenzunterricht bleiben, ist nicht bekannt. Die Schulleitung war gestern nicht zu erreichen. Auch Bürgermeister Pfeifer lag hierzu keine Information vor.

Update: Dienstag, 27. April 2021, 20.10 Uhr

Infizierte in allen 17 Orten

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 257 (+1) / 12 (+1)

> Dossenheim 274 (0) / 8 (-1)

> Eppelheim 533 (+1) / 31 (0)

> Gaiberg 45 (+1) / 1 (+1)

> Heiligkreuzst. 74 (0) / 4 (0)

> Leimen 1189 (+7) / 73 (+1)

> Lobbach 116 (0) / 10 (0)

> Mauer 118 (+1) / 4 (+1)

> Meckesheim 176 (0) / 12 (-3)

> Neckargemünd 423 (+2) / 10 (+1)

> Neckarsteinach 106 (-1) / 10 (-3)

> Nußloch 379 (+3) / 35 (+2)

> Sandhausen 506 (+4) / 27 (+2)

> Schönau 157 (0) / 7 (-1)

> Spechbach 54 (0) / 2 (0)

> Wiesenbach 71 (+2) / 4 (+2)

> Wilhelmsfeld 87 (0) / 1 (0)

> Insgesamt 4565 (+21) / 251 (+3)

Der Rhein-Neckar-Kreis beziffert die Zahl seiner infizierten Einwohner auf 1258, der hessische Kreis Bergstraße auf 995. In Heidelberg sind aktuell 29 Infizierte bekannt. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 11

Update: Montag, 26. April 2021, 19.49 Uhr

Trotz 40 neuer Fälle kein Anstieg

Region Heidelberg. (lesa) Das Virus macht auch am Wochenende keine Pause: 40 Neuinfektionen sind seit Freitag in den 17 Orten des direkten Heidelberger Umlands bekannt geworden; eine davon in Wilhelmsfeld, wo erst am Mittwoch der bis dato einzige Corona-Fall von seiner Infektion genesen ist. Damit ist nun wieder Gaiberg der einzige Ort in der Region ohne aktiven Corona-Fall – und darüber hinaus auch die Kommune mit den wenigsten Infizierten seit Beginn der Pandemie. Trotz der hohen Zahl an neuen Ansteckungen gelten wie auch am Freitag 248 Einwohner der Region als Corona-positiv: Möglich macht es die ebenfalls hohe Anzahl der Genesenen, die mit 40 ebenso hoch wie die der Neuinfektionen ist.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 256 (0) / 11 (-2)

> Dossenheim: 274 (0) / 9 (0)

> Eppelheim: 532 (+7) / 31 (+6)

> Gaiberg: 44 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst.: 74 (0) / 4 (-1)

> Leimen: 1182 (+13) / 72 (-3)

> Lobbach: 116 (+3) / 10 (+1)

> Mauer: 117 (0) / 3 (-3)

> Meckesheim: 176 (+3) / 15 (0)

> Neckargemünd: 421 (+2) / 9 (-1)

> Neckarsteinach: 107 (0) / 13 (0)

> Nußloch: 376 (+3) / 33 (-2)

> Sandhausen: 502 (+5) / 25 (+2)

> Schönau: 157 (+3) / 8 (+3)

> Spechbach: 54 (0) / 2 (0)

> Wiesenbach: 69 (0) / 2 (-1)

> Wilhelmsfeld: 87 (+1) / 1 (+1)

> Insgesamt: 4544 (+40) / 248 (0)

Im Rhein-Neckar-Kreis hat sich die Zahl der aktiven Fälle laut Landratsamt von 1210 auf 1227 erhöht. Im Heidelberger Stadtgebiet gelten drei Personen weniger als noch am Freitag als Corona-positiv: aktuell sind 237 Infizierte bekannt. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 10

Update: Sonntag, 25. April 2021, 19.38 Uhr

Leichter Anstieg zum Wochenende

Region Heidelberg. (lesa) Zum Wochenende sind 248 Corona-Infizierte in den 17 Orten des direkten Heidelberger Umlands bekannt. Dabei wurden seit Donnerstag 21 neue Infektionen gemeldet. Gestiegen ist die Zahl der aktiven Fälle aber lediglich um drei. Denn im gleichen Zeitraum wurden auch 19 bis dato infizierte Bürger als genesen erklärt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 256 (+3) / 13 (+3)

> Dossenheim: 274 (0) / 9 (-1)

> Eppelheim: 525 (0) / 25 (-2)

> Gaiberg: 44 (0) / -0 (0)

> Heiligkreuzst.: 74 (+1) / 5 (+3)

> Leimen: 1169 (+11) / 75 (+7)

> Lobbach: 113 (+2) / 9 (+2)

> Mauer: 117 (0) / 6 (0)

> Meckesheim: 173 (0) / 15 (-2)

> Neckargemünd: 419 (0) / 10 (-5)

> Neckarsteinach: 107 (0) / 13 (-1)

> Nußloch: 373 (+2) / 35 (-3)

> Sandhausen: 497 (+2) / 23 (+2)

> Schönau: 154 (0) / 5 (0)

> Spechbach: 54 (0) / 2 (0)

> Wiesenbach: 69 (0) / 3 (-1)

> Wilhelmsfeld: 86 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4504 (+21) / 248 (+2)

1210 Bürger des Rhein-Neckar-Kreises sowie 240 Bewohner des Heidelberger Stadtgebiets sind nach Angaben des zuständigen Landratsamtes aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Im benachbarten hessischen Kreis Bergstraße gelten momentan 976 Menschen als Corona-positiv.

Update: Freitag, 23. April 2021, 19.53 Uhr

34 neue Fälle

Region Heidelberg. (lesa) Die hohe Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen ist wohl ein Fingerzeig gewesen: Auf den leichten Rückgang der aktiven Corona-Fälle in den 17 Orten des direkten Heidelberger Umlands von Dienstag auf Mittwoch, folgte der deutliche Anstieg: 34 Neuinfektionen und einen Anstieg um 13 Infizierte auf nun 246 vermeldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße. Stark von Corona-Fällen betroffen ist mit 38 Infizierten Nußloch, wo seit Montag 13 Neuinfektionen bekannt wurden. Größere Infektionscluster sind dort nicht bekannt. "Es sind keine Kindergärten oder Schulen betroffen", so Ordnungsamtsleiter Patric Henze. Auch geschlossene Firmen seien nicht bekannt.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag. 1196 Infizierte meldet der Rhein-Neckar-Kreis, 968 der Kreis Bergstraße. In Heidelberg gelten 241 Einwohner als infiziert.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 253 (0) / 0 (-1)

> Dossenheim: 274 (+2) / 10 (+2)

> Eppelheim: 525 (+3) / 27 (+2)

> Gaiberg: 44 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst.: 73 (0) / 2 (-1)

> Leimen: 1158 (+9) / 68 (+2)

> Lobbach: 111 (+3) / 7 (+1)

> Mauer: 117 (+1) / 6 (0)

> Meckesheim: 173 (0) / 17 (-2)

> Neckargemünd: 419 (+1) / 15 (+1)

> Neckarsteinach: 107 (0) / 14 (-1)

> Nußloch: 371 (+6) / 38 (+5)

> Sandhausen: 495 (+4) / 21 (+2)

> Schönau: 154 (+2) / 5 (+2)

> Spechbach: 54 (+2) / 2 (+2)

> Wiesenbach: 69 (+1) / 4 (-1)

> Wilhelmsfeld: 86 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4483 (+34) / 246 (+13)

Update: Donnerstag, 22. April 2021, 20.14 Uhr

Unverändert viele neue Infektionen

Region Heidelberg. (lesa) Für gemischte Gefühle sorgen die jüngsten Corona-Zahlen. Grund zur Freude bietet der leichte Rückgang der aktiven Fälle von 237 auf 233. Außerdem steht Wilhelmsfeld nach der Genesung des einzigen Infizierten bei null aktiven Fällen. Die 23 Neuinfektionen seit Dienstag entsprechen dagegen dem Niveau der vergangenen Tage. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 253 (+1) / 11 (+1)

> Dossenheim: 272 (+2) / 8 (0)

> Eppelheim: 522 (+1) / 25 (+1)

> Gaiberg: 44 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst.: 73 (+1) / 3 (0)

> Leimen: 1149 (+5) / 66 (-2)

> Lobbach: 108 (0) / 6 (-2)

> Mauer: 116 (0) / 6 (0)

> Meckesheim: 173 (+2) / 19 (-1)

> Neckargemünd: 418 (+2) / 14 (0)

> Neckarsteinach: 107 (0) / 15 (-1)

> Nußloch: 365 (+5) / 33 (+2)

> Sandhausen: 491 (+3) / 19 (-1)

> Schönau: 152 (+1) / 3 (0)

> Spechbach: 52 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 68 (0) / 5 (0)

> Wilhelmsfeld: 86 (0) / 0 (-1)

> Insgesamt: 4449 (+23) / 233 (-4)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldet 1168, der hessische Kreis Bergstraße 918 infizierte Bürger. Im Heidelberger Stadtgebiet sind es 239.

Update: Mittwoch, 21. April 2021, 19.59 Uhr

Nach Anstieg wieder Ruhe bei Corona-Zahlen

Region Heidelberg. (cm) Bei der Entwicklung der Corona-Fallzahlen in der Region ist weiter kein klarer Trend zu erkennen. Das Auf und Ab geht weiter. Am gestrigen Dienstag kehrte nach einem Rückgang in der vergangenen Woche und einem Anstieg zum Wochenbeginn Ruhe ein: Zwar meldeten die Gesundheitsämter 24 Neuinfektionen für die 17 Orte rund um Heidelberg. Da aber zahlreiche Infizierte für genesen erklärt wurden, blieb die Fallzahl fast unverändert. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 252 (+2) / 10 (+2)

> Dossenheim: 270 (+1) / 8 (0)

> Eppelheim: 521 (+5) / 24 (-3)

> Gaiberg: 44 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst.: 72 (0) / 3 (0)

> Leimen: 1144 (+8) / 68 (+6)

> Lobbach: 108 (+1) / 8 (+1)

> Mauer: 116 (+1) / 6 (+1)

> Meckesheim: 171 (+1) / 20 (-1)

> Neckargemünd: 416 (+1) / 14 (-2)

> Neckarsteinach: 107 (0) / 16 (0)

> Nußloch: 360 (+2) / 31 (-1)

> Sandhausen: 488 (+2) / 20 (0)

> Schönau: 151 (0) / 3 (0)

> Spechbach: 52 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 68 (0) / 5 (-1)

> Wilhelmsfeld: 86 (0) / 1 (0)

> Insgesamt: 4426 (+24) / 237 (+2)

1117 (-16) aktive Fälle meldet der Rhein-Neckar-Kreis, 838 (+35) der hessische Kreis Bergstraße. Im Heidelberger Stadtgebiet gelten 226 (+14) Menschen als infiziert.

Update: Dienstag, 20. April 2021, 19.30 Uhr

235 Einwohner des Heidelberger Umlands Corona-positiv

Region Heidelberg. (lesa) Es war nur eine kurze Unterbrechung: Die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg ist nach dem Rückgang übers Wochenende wieder von 216 auf 235 Corona-Infizierte gestiegen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 250 (+1) / 8 (0)

> Dossenheim: 269 (+3) / 8 (+2)

> Eppelheim: 516 (+4) / 27 (+3)

> Gaiberg: 44 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst.: 72 (0) / 3 (0)

> Leimen: 1136 (+5) / 62 (+6)

> Lobbach: 107 (+1) / 7 (+1)

> Mauer: 115 (+1) / 5 (+1)

> Meckesheim: 170 (0) / 21 (0)

> Neckargemünd: 415 (+2) / 16 (+1)

> Neckarsteinach: 107 (+1) / 16 (-1)

> Nußloch: 358 (+9) / 32 (+7)

> Sandhausen: 486 (+2) / 20 (0)

> Schönau: 151 (0) / 3 (0)

> Spechbach: 52 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 68 (0) / 6 (0)

> Wilhelmsfeld: 86 (0) / 1 (-1)

> Insgesamt: 4402 (+29) / 235 (+19)

1133 aktive Fälle meldet der Rhein-Neckar-Kreis, der Kreis Bergstraße 803. In Heidelberg gelten 212 Menschen als infiziert.

Update: Montag, 19. April 2021, 19.45 Uhr

Zahl der Infizierten geht nach oben

Region Heidelberg. (lesa) Es war nur eine kurze Unterbrechung: Die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg ist nach dem Rückgang übers Wochenende wieder von 216 auf 236 Corona-Infizierte gestiegen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 250 (+1) / 8 (0)

> Dossenheim: 269 (+3) / 8 (+2)

> Eppelheim: 516 (+4) / 27 (+3)

> Gaiberg: 44 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst.: 72 (0) / 3 (0)

> Leimen: 1136 (+5) / 62 (+6)

> Lobbach: 107 (+1) / 7 (+1)

> Mauer: 115 (+1) / 5 (+1)

> Meckesheim: 170 (0) / 21 (0)

> Neckargemünd: 415 (+2) / 16 (+1)

> Neckarsteinach: 106 (0) / 17 (+1)

> Nußloch: 358 (+9) / 32 (+7)

> Sandhausen: 486 (+2) / 20 (0)

> Schönau: 151 (0) / 3 (0)

> Spechbach: 52 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 68 (0) / 6 (0)

> Wilhelmsfeld: 86 (0) / 1 (-1)

> Insgesamt: 4401 (+28) / 236 (+20)

1133 aktive Fälle meldet der Rhein-Neckar-Kreis, der Kreis Bergstraße xx. In Heidelberg gelten 212 Menschen als infiziert.

Update: Montag, 19. April 2021, 18.12 Uhr

Weiterhin 216 aktive Fälle

Region Heidelberg. (cm) Seit dem vergangenen Montag haben die Corona-Zahlen für das direkte Heidelberger Umland nur eine Richtung gekannt: nach oben. Doch diese ungute Entwicklung ist nun zumindest einmal unterbrochen. Übers Wochenende ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in den 17 Städten und Gemeinden rund um Heidelberg von 231 auf 216 zurückgegangen, damit aber dennoch auf einem hohen Niveau verblieben.

Die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße meldeten am Samstag und Sonntag 29 Neuinfektionen, erklärten aber gleichzeitig 44 infizierte Personen für genesen, sodass die Zahl der aktiven Fälle insgesamt zurückging. Die meisten Neuinfektionen gab es abermals in Leimen, nämlich sieben.

Hier wurden aber auch die meisten Infizierten für gesund erklärt, sodass es hier den größten Rückgang in der Region um zehn Fälle gab. Weiter ohne bekannten Fall sind die Orte Gaiberg und Spechbach – Letzterer sogar schon seit zwei Wochen.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

1107 (+36) Infizierte sind derzeit im Rhein-Neckar-Kreis bekannt, im Heidelberger Stadtgebiet sind es 203 (+18) Fälle

Update: Sonntag, 18. April 2021, 20.42 Uhr

Viele neue Fälle in Leimen

Region Heidelberg. (lesa) Vor dem Wochenende ist die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg noch einmal angestiegen: 231 aktive Corona-Fälle in der Region meldeten die Landratsämter von Rhein- Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Freitag. Das sind 13 Fälle mehr als am Vortag. Die meisten neuen Fälle gab es mit 14 frischen Ansteckungen in Leimen, wo nun 66 Corona-Infizierte bekannt sind. Kein einziger Fall ist dagegen jeweils in zwei Orten bekannt: Gaiberg und Spechbach haben aktuell keinen bekannten infizierten Einwohner. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 245 (+3) / 8 (+2)

> Dossenheim: 266 (0) / 8 (-1)

> Eppelheim: 507 (0) / 25 (0)

> Gaiberg: 44 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst.: 71 (0) / 3 (0)

> Leimen: 1124 (+14) / 66 (+8)

> Lobbach: 106 (+1) / 7 (0)

> Mauer: 113 (0) / 3 (0)

> Meckesheim: 166 (+1) / 20 (+1)

> Neckargemünd: 411 (+4) / 16 (+2)

> Neckarsteinach: 105 (+1) / 16 (0)

> Nußloch: 348 (+1) / 28 (+1)

> Sandhausen: 481 (0) / 19 (-3)

> Schönau: 151 (+2) / 4 (+2)

> Spechbach: 52 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 68 (+1) / 6 (+1)

> Wilhelmsfeld: 86 (0) / 2 (0)

> Insgesamt: 4344 (+28) / 231 (+13)

1071 Infizierte Einwohner meldet der Rhein-Neckar-Kreis, der hessische Kreis Bergstraße 816. Im Heidelberger Stadtgebiet sind 185 aktive Corona-Fälle bekannt

Update: Freitag, 16. April 2021, 20.29 Uhr

Zehn Genesene und 24 neue Fälle

Region Heidelberg. (lesa) Exakt so viele Menschen wie am Vortag – nämlich 24 – haben sich seit Mittwoch in den 17 Orten der Region Heidelberg mit dem Coronavirus infiziert. Für genesen erklärt wurden im selben Zeitraum dagegen deutlich weniger: Zehn Einwohner des Heidelberger Umlands gelten seit Mittwoch als geheilt. Von Dienstag auf Mittwoch waren es 19. Damit steigt die Zahl der aktiven Corona-Fälle auf 218. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 242 (0) / 6 (0)

> Dossenheim: 266 (+1) / 9 (+1)

> Eppelheim: 507 (+5) / 25 (+5)

> Gaiberg: 44 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst.: 71 (0) / 3 (0)

> Leimen: 1110 (+5) / 58 (-1)

> Lobbach: 105 (0) / 7 (0)

> Mauer: 113 (0) / 3 (0)

> Meckesheim: 165 (+3) / 19 (+3)

> Neckargemünd: 407 (+2) / 14 (-1)

> Neckarsteinach: 104 (0) / 16 (-1)

> Nußloch: 347 (+4) / 27 (+4)

> Sandhausen: 481 (+3) / 22 (+3)

> Schönau: 149 (0) / 2 (0)

> Spechbach: 52 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 67 (0) / 5 (0)

> Wilhelmsfeld: 86 (+1) / 2 (+1)

> Insgesamt: 4316 (+24) / 218 (+14)

1039 infizierte Einwohner meldet der Rhein-Neckar-Kreis, im hessischen Kreis Bergstraße sind es 822. Im Heidelberger Stadtgebiet sind 167 aktive Corona-Fälle bekannt.

Update: Donnerstag, 15. April 2021, 20.13 Uhr

Region Heidelberg. (lesa) Am Dienstag knapp unter der 200er-Marke, nun knapp darüber: Die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg liegt nun bei 204. Die meisten davon verzeichnet mit 59 aktiven Fällen die Große Kreisstadt Leimen, die noch bei einem anderen Wert heraussticht: 55 Neuinfektionen wurden dort seit Dienstag, 6. April, gemeldet. Das ist alleine rund ein Drittel der insgesamt 165 Neuinfektionen in der Region Heidelberg in diesem Zeitraum. "Die neuen Fälle kommen gleichmäßig aus allen Stadtteilen Leimens", erläutert Stadtsprecher Michael Ullrich auf RNZ-Anfrage. "Es gibt keine Anhaltspunkte, dass ein Zusammenhang besteht." Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 242 (+2) / 6 (+2)

> Dossenheim: 265 (+1) / 8 (+1)

> Eppelheim: 502(+4) / 20 (+3)

> Gaiberg: 44 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 71 (0) / 3 (-1)

> Leimen: 1105 (+5) / 59 (-3)

> Lobbach: 105 (0) / 7 (-2)

> Mauer: 113 (0) / 3 (0)

> Meckesheim: 162 (+1) / 16 (+1)

> Neckargemünd: 405 (0) / 15 (+1)

> Neckarsteinach: 104 (0) / 17 (-2)

> Nußloch: 343 (+4) / 23 (+3)

> Sandhausen: 478 (+4) / 19 (+2)

> Schönau: 149 (0) / 2 (-2)

> Spechbach: 52 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 67 (+3) / 5 (+3)

> Wilhelmsfeld: 85 (0) / 1 (-1)

> Insgesamt: 4292 (+24) / 204 (+5)

Der Rhein-Neckar-Kreis gibt die Zahl der Infizierten mit 983 an. Im hessischen Kreis Bergstraße sind 830, im Heidelberger Stadtgebiet 155 aktive Fälle bekannt.

Update: Mittwoch, 14. April 2021, 19.45 Uhr

Zahl der Corona-Infizierten nur knapp unter 200er-Marke

Region Heidelberg. (lesa) Wohl nur eine Verschnaufpause war der kurze Sinkflug der Corona-Zahlen: Nachdem vom vergangenen Donnerstag bis zum Montag täglich weniger Infizierte in den 17 Orten des direkten Heidelberger Umlands gemeldet wurden, informierten die Landratsämter nun wieder über einen Anstieg. 30 Menschen in der Region wurden seit Montag positiv auf das Coronavirus getestet. Mit 199 aktiven Fällen – neun mehr als am Montag – liegt die Zahl der Infizierten nur knapp unter der 200er-Marke. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 240 (0) / 4 (-1)

> Dossenheim: 264 (+1) / 7 (+1)

> Eppelheim: 498 (0) / 17 (-1)

> Gaiberg: 44 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst.: 71 (0) / 4 (0)

> Leimen: 1100 (+10) / 62 (+1)

> Lobbach: 105 (+3) / 9 (0)

> Mauer: 113 (+2) / 3 (+2)

> Meckesheim: 161 (+7) / 15 (+7)

> Neckargemünd: 405 (+2) / 14 (+2)

> Neckarsteinach: 104 (+2) / 19 (0)

> Nußloch: 339 (+1) / 20 (0)

> Sandhausen: 474 (+2) / 17 (0)

> Schönau: 149 (0) / 4 (-1)

> Spechbach: 52 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 64 (0) / 2 (0)

> Wilhelmsfeld: 85 (0) / 2 (-1)

> Insgesamt: 4268 (+30) / 199 (+9)

Laut den Landratsämtern sind im Rhein-Neckar-Kreis 1001, im hessischen Kreis Bergstraße 798 Infizierte bekannt. In Heidelberg gelten 159 Menschen als Corona-positiv.

Update: Dienstag, 13. April 2021, 20.15 Uhr

Seit Donnerstag sinkt die Zahl der Infizierten

Region Heidelberg. (lesa) "Wann ebbt die dritte Welle ab?", fragte die RNZ vergangene Woche angesichts bis dato steigender Infektionszahlen. Nun zeigt sich eine positive Entwicklung für das Heidelberger Umland: Seit Donnerstag sinkt die Zahl der Corona-Infizierten – von Sonntag auf Montag um drei aktive Fälle. 19 Menschen wurden seit dem Wochenende für genesen erklärt, 17 infizierten sich neu. Die Zahl der aktiven Fälle liegt damit bei 190. An besagtem Donnerstag waren es 215.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 240 (0) / 5 (-1)

> Dossenheim: 263 (+1) / 6 (0)

> Eppelheim: 498 (+5) / 18 (+3)

> Gaiberg: 44 (0) / 0 (-1)

> Heiligkreuzst.: 71 (0) / 4 (0)

> Leimen: 1090 (+5) / 61 (0)

> Lobbach: 102 (0) / 9 (-1)

> Mauer: 111 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 154 (+1) / 8 (+1)

> Neckargemünd: 403 (+1) / 12 (0)

> Neckarsteinach: 102 (+1) / 19 (+1)

> Nußloch: 338 (0) / 20 (-4)

> Sandhausen: 472 (+3) / 17 (0)

> Schönau: 149 (0) / 5 (0)

> Spechbach: 52 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 64 (0) / 2 (0)

> Wilhelmsfeld: 85 (0) / 3 (0)

> Insgesamt: 4238 (+17) / 190 (-2)

Der Rhein-Neckar-Kreis gibt die Zahl der Infizierten mit 1021 an, der hessische Kreis Bergstraße mit 768. Im Heidelberger Stadtgebiet sind 168 aktive Fälle bekannt.

Update: Montag, 12. April 2021, 20.10 Uhr

28 Neuinfektionen rund um Heidelberg

Über das Wochenende ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle rund um Heidelberg zurückgegangen. Den Zahlen des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße zufolge waren am Sonntag in den 17 Kommunen des Umlands 192 Infizierte bekannt – das sind 22 weniger als am Freitag. Entsprechend wurden fast in allen Orten mehr Menschen als genesen gemeldet denn als neu infiziert. So verzeichnete Leimen zwar in der Gesamtzahl zehn neue Fälle gegenüber Freitag. Doch auch hier ging die Zahl der aktiven Fälle leicht zurück, nämlich um zwei. Dass es insgesamt aber immer noch kaum Grund zur Entwarnung gibt, lässt sich auch an den Zahlen der Region ablesen: Die Gesamtfälle nahmen seit Freitag um 28 zu. Gute Nachrichten gibt es derweil aus Lobbach: Hier sinken die Zahlen der aktiven Fälle seit 29. März kontinuierlich – waren es damals 21, sind es jetzt nur noch zehn.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 240 (+1) / 6 (-4)

> Dossenheim: 262 (+3) / 6 (+3)

> Eppelheim: 493 (0) / 15 (-7)

> Gaiberg: 44 (0) / 1 (-2)

> Heiligkreuzst.: 71 (0) / 4 (-2)

> Leimen: 1085 (+10) / 61 (-2)

> Lobbach: 102 (+1) / 10 (-2)

> Mauer: 111 (0) / 1 (-1)

> Meckesheim: 153 (+2) / 7 (0)

> Neckargemünd: 402 (+1) / 12 (-3)

> Neckarsteinach: 101 (+1) / 18 (+1)

> Nußloch: 338 (+5) / 24 (+1)

> Sandhausen: 469 (+2) / 17 (-3)

> Schönau: 149 (0) / 5 (-2)

> Spechbach: 52 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 64 (+2) / 2 (+2)

> Wilhelmsfeld: 85 (0) / 3 (-1)

> Insgesamt: 4221 (+28) / 192 (-22)

Im Rhein-Neckar-Kreis sind derzeit 990 Personen (-19) infiziert, in Heidelberg 166 (-13) und im hessischen Kreis Bergstraße 814 (0)

Update: Sonntag, 11. April 2021, 20.32 Uhr

Fall-Zahlen bleiben auf hohem Niveau

Region Heidelberg. (cm) Vor dem Wochenende gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht zur Entwicklung der Corona-Fallzahlen in der Region. Die schlechte: Es infizieren sich weiter viele Menschen im Heidelberger Umland. Die gute: Immerhin steigt die Zahl der aktiven Fälle dank zahlreicher frisch genesener Infizierter aber seit Tagen nicht mehr – wie zuletzt vor Ostern – an, sondern verharrt auf einem hohen Niveau. Auch gut: In Wiesenbach ist seit Freitag kein Fall mehr bekannt. Die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße meldeten am Freitag 23 Neuinfektionen. Die Zahl der aktiven Fälle ging leicht von 215 auf 214 zurück.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag. Im Rhein-Neckar-Kreis sind derzeit 1009 Personen (+16) infiziert, in Heidelberg 179 (+16) und im hessischen Kreis Bergstraße 814 (+45).

Update: Freitag, 9. April 2021, 20.06 Uhr

Auswirkungen der Oster-Tage noch offen

Region Heidelberg. (cm) Nach vergleichsweise ruhigen Tagen haben die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße am gestrigen Donnerstag wieder mehr Corona-Neuinfektionen für die 17 Orte rund um Heidelberg gemeldet, nämlich 31. Da aber gleichzeitig auch mehr Infizierte für genesen erklärt wurden, stieg die Zahl der aktiven Fälle nur marginal von 214 auf 215 an.

Ob der starke Anstieg vor Ostern wirklich gestoppt ist oder sich sogar ein weiterer Rückgang wie nach den Feiertagen fortsetzt, werden die nächsten Tage zeigen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag. Im Rhein-Neckar-Kreis sind derzeit 993 Personen (+3) infiziert, im Heidelberger Stadtgebiet gibt es 165 Fälle (-13) und im hessischen Kreis Bergstraße sind es 769 (+25).

Update: Donnerstag, 8. April 2021, 20.06 Uhr

Fallzahlen gehen vorerst weiter zurück

Region Heidelberg. (cm) Immer mehr Genesene, gleichzeitig weniger Neuinfektionen: Diese Kombination führt dazu, dass die Corona-Zahlen für die Region seit Ostern zurückgehen – am gestrigen Mittwoch gleich um 15 auf 214. Den größten Rückgang gab’s in Leimen von 77 auf 70 aktive Fälle. Ralph Adameit, Sprecher des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, dazu: "Nach momentanem Stand stehen die Fälle seit 1. April nur in familiärem Zusammenhang, größere Ausbrüche sind nicht zu erkennen." Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 236 (0) / 10 (0)

> Dossenheim: 257 (0) / 4 (0)

> Eppelheim: 489 (0) / 25 (0)

> Gaiberg: 44 (0) / 3 (-1)

> Heiligkreuzst.: 68 (0) / 4 (0)

> Leimen: 1062 (+2) / 70 (-7)

> Lobbach: 101 (0) / 13 (-5)

> Mauer: 110 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 146 (0) / 7 (-3)

> Neckargemünd: 394 (0) / 12 (0)

> Neckarsteinach: 99 (+5) / 16 (+4)

> Nußloch: 324 (+1) / 20 (-1)

> Sandhausen: 464 (+3) / 19 (+1)

> Schönau: 147 (+1) / 6 (-2)

> Spechbach: 52 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 62 (0) / 1 (-1)

> Wilhelmsfeld: 84 (0) / 3 (0)

> Insgesamt: 4139 (+12) / 214 (-15)

Im Rhein-Neckar-Kreis gelten derzeit 990 Personen (-48) als infiziert, im Heidelberger Stadtgebiet sind es 178 Fälle (-5) und im hessischen Kreis Bergstraße 744 (+4).

Update: Mittwoch, 7. April 2021, 20.14 Uhr

Trendwende bei den Fallzahlen?

Region Heidelberg. (cm) Sind es nur die "Nachwirkungen" die Osterfeiertage oder zeichnet sich bei den Corona-Fallzahlen für die Region eine kleine Trendwende ab? Seit Karfreitag sinkt die Zahl der Infizierten. Am Dienstag meldeten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße für die 17 Orte rund um Heidelberg lediglich acht Neuinfektionen. Da aber deutlich mehr Infizierte für genesen erklärt wurden, sank die Zahl der aktiven Fälle erneut – und zwar um drei auf 229.

Zuletzt zahlreiche Neuinfektionen hatte es in Lobbach gegeben, nämlich über 40 in vier Wochen. Bürgermeister Edgar Knecht berichtet, dass zwölf der noch 18 aktiven Fälle drei Familien zuzuordnen seien. Die weiteren sechs Infizierten seien Einzelfälle. Zwischen diesen könne man "keinen direkten Zusammenhang feststellen". In Leimen – hier gab es seit Mitte März rund 100 Neuinfektionen – sei nicht zu erkennen, in wieweit die Ausbrüche zusammenhängen, wie Stadtsprecher Michael Ullrich erklärt.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 236 (0) / 10 (-1)

> Dossenheim: 257 (0) / 4 (-1)

> Eppelheim: 489 (+3) / 25 (-1)

> Gaiberg: 44 (0) / 4 (0)

> Heiligkreuzst.: 68 (0) / 4 (0)

> Leimen: 1060 (+1) / 77 (-2)

> Lobbach: 101 (0) / 18 (+1)

> Mauer: 110 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 146 (0) / 10 (0)

> Neckargemünd: 394 (+1) / 12 (+1)

> Neckarsteinach: 94 (+1) / 12 (+1)

> Nußloch: 323 (+2) / 21 (+1)

> Sandhausen: 461 (0) / 18 (-1)

> Schönau: 146 (0) / 8 (-1)

> Spechbach: 52 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 62 (0) / 2 (0)

> Wilhelmsfeld: 84 (0) / 3 (0)

> Insgesamt: 4127 (+8) / 229 (-3)

Im Rhein-Neckar-Kreis gelten derzeit 1038 Personen als infiziert. Im Heidelberger Stadtgebiet sind 183 Fälle bekannt und im hessischen Kreis Bergstraße 740.

Der 16. Februar war im Heidelberger Umland der Tag der Wende. Seither steigen die Corona-Fallzahlen in den 17 Orten rund um Heidelberg wieder an. Nach dem zwischenzeitlichen Tiefpunkt mit "nur" 74 aktiven Corona-Infizierten kratzte die Fallzahl zuletzt an der 250er-Marke. Über die Ostertage haben die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört, vergleichsweise wenige neue Fälle gemeldet – was aber nicht heißen muss, dass sich weniger Personen infiziert haben.

Denn möglicherweise wurde weniger getestet. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die dritte Welle wieder abebbt oder in Bereiche der zweiten Welle vordringt. Vor Weihnachten hatte diese mit fast 400 aktiven Fällen in der Region ihren Höhepunkt erreicht. Seit Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr haben sich in den Orten im direkten Heidelberger Umland inzwischen mehr als 4000 der rund 134 000 Einwohner infiziert. Aktuell gelten 228 davon noch als aktiv infiziert.

Update: Dienstag, 6. April 2021, 20.41 Uhr

Rückgang über die Feiertage – Kein Fall mehr in Spechbach

Region Heidelberg. (cm) Nach dem starken Anstieg der Corona-Fallzahlen im Heidelberger Umland vor Ostern ist über die Feiertage wieder etwas Ruhe eingekehrt. Von Karfreitag bis zum gestrigen Ostermontag meldeten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße für die 17 Orte rund um Heidelberg "nur" 38 neue Fälle. Da im selben Zeitraum mehr infizierte Personen für genesen erklärt wurden, sank die Zahl der aktiven Corona-Fälle um sechs auf 232.

Sorgen bereitet weiter der Blick nach Leimen: In der Großen Kreisstadt wurden erneut die meisten Neuinfektionen in der Region registriert, nämlich 17. Seit Mitte März haben sich hier 100 Personen angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Leimen, also die Zahl der Infektionen in den vergangenen sieben Tagen hochgerechnet auf 100 000 Einwohner, liegt hier nun bei über 200. Nicht in absoluten Zahlen auffällig, aber in Relation zur Einwohnerzahl, ist die Entwicklung in Lobbach. Hier haben sich in vier Wochen 44 Personen angesteckt – fast so viele wie sich zuvor seit Beginn der Pandemie infiziert hatten. Deutlich besser sieht es in Spechbach aus. Hier gab es seit zwei Wochen keine Neuinfektion. Inzwischen gelten auch die zuletzt noch infizierten drei Personen als genesen.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zu Karfreitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 236 (+2) / 11 (0)

> Dossenheim: 257 (0) / 5 (-5)

> Eppelheim: 486 (+2) / 26 (-1)

> Gaiberg: 44 (0) / 4 (0)

> Heiligkreuzst.: 68 (+1) / (+1)

> Leimen: 1059 (+17) / 79 (+10)

> Lobbach: 101 (+4) / 17 (0)

> Mauer: 110 (0) / 1 (-2)

> Meckesheim: 146 (0) / 10 (-2)

> Neckargemünd: 393 (+3) / 11 (+1)

> Neckarsteinach: 93 (0) / (0)

> Nußloch: 321 (+2) / 20 (-5)

> Sandhausen: 461 (+5) / 19 (+2)

> Schönau: 146 (+2) / 9 (-1)

> Spechbach: 52 (0) / 0 (-3)

> Wiesenbach: 62 (0) / 2 (-1)

> Wilhelmsfeld: 84 (0) / 3 (0)

> Insgesamt: 4119 (+38) / 232 (-6)

Im Rhein-Neckar-Kreis gelten derzeit 1120 Personen als infiziert. Im Heidelberger Stadtgebiet sind 198 Fälle bekannt. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 24

Update: Montag, 5. April 2021, 19.51 Uhr

Zahlen steigen im Heidelberger Umland weiter an

Region Heidelberg. (luw) Der Trend der stark ansteigenden Infektionszahlen im Heidelberger Umland bestätigt sich auch zu Beginn dieses Oster-Wochenendes: Die Zahl der aktiven Fälle in den 17 Orten der Region Heidelberg ist zum Karfreitag auf 238 gestiegen. Das sind 32 Fälle mehr, als die Gesundheitsämter der Kreise Rhein-Neckar und hessische Bergstraße noch am Mittwoch gemeldet hatten. Einen derartig hohen Anstieg hatte es in der Region zuletzt im Februar gegeben. In absoluten Zahlen den mit Abstand größten Anstieg verzeichnete demnach Leimen, wo seit Mittwoch 22 Neuinfektionen bekannt wurden. Jeweils nur drei aktive Fälle gibt es derweil in Heiligkreuzsteinach, Mauer, Spechbach, Wiesenbach und Wilhelmsfeld. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Mittwoch.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 234 (+4) / 11 (+3)

> Dossenheim: 257 (-1) / 10 (-2)

> Eppelheim: 484 (+8) / 27 (+5)

> Gaiberg: 44 (+3) / 4 (+3)

> Heiligkreuzst.: 67 (+1) / 3 (+1)

> Leimen: 1042 (+26) / 69 (+22)

> Lobbach: 97 (+2) / 17 (-2)

> Mauer: 110 (0) / 3 (0)

> Meckesheim: 146 (+1) / (-4)

> Neckargemünd: 390 (+5) / 10 (+2)

> Neckarsteinach: 93 (+4) / 11 (+4)

> Nußloch: 319 (+4) / 25 (-3)

> Sandhausen: 456 (+2) / 17 (+2)

> Schönau: 144 (+1) / 10 (+1)

> Spechbach: 52 (0) / 3 (0)

> Wiesenbach: 62 (+1) / 3 (-3)

> Wilhelmsfeld: 84 (+3) / 3 (+3)

> Insgesamt: 4081 (+63) / 238 (+32)

Der Rhein-Neckar-Kreis gibt die Zahl der Infizierten mit 1138 an, der hessische Kreis Bergstraße mit 778. Im Heidelberger Stadtgebiet sind 197 aktive Fälle bekannt. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 12

Update: Freitag, 2. April 2021, 19.49 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<

Foto: privat