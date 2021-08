Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Region Heidelberg. (lesa) Die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg hat am Dienstag die 150er-Marke überschritten. Nachdem 13 Neuinfektionen und eine Genesung bekannt wurden, gelten nun 159 Menschen in der Region als Corona-positiv. Die neuen Fälle verteilten sich auf sechs Gemeinden; mit jeweils drei Infizierten gab es die meisten neuen Ansteckungen in Eppelheim und Neckarsteinach. Ohne Corona-Fall sind indes fünf Orte: Die weiße Weste wahren aktuell Gaiberg, Lobbach, Mauer, Spechbach und Wilhelmsfeld. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle Aktive Fälle

> Bammental 280 (0) 6 (0)

> Dossenheim 329 (0) 10 (0)

> Eppelheim 638 (+3) 28 (+3)

> Gaiberg 47 (0) 0 (0)

> Heiligkreuzst. 76 (0)1 (0)

> Leimen 1480 (+2) 55 (+2)

> Lobbach 122 (0) 0 (0)

> Mauer 126 (0) 0 (0)

> Meckesheim 189 (0) 2 (0)

> Neckargemünd 477 (+2) 11 (+1)

> Neckarsteinach 129 (+3) 13 (+3)

> Nußloch 438 (+1) 11 (+1)

> Sandhausen 593 (+2) 9 (+2)

> Schönau 184 (0) 8 (0)

> Spechbach 58 (0) 0 (0)

> Wiesenbach 82 (0) 5 (0)

> Wilhelmsfeld 98 (0) 0 (0)

> Insgesamt 5346 (+13) 159 (+12)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Dienstag laut dem zuständigen Landratsamt 607 (+46), im Heidelberger Stadtgebiet 137 (+13) Menschen als Corona-positiv. Im hessischen Landkreis Bergstraße sind derzeit 456 (+29) aktive Corona-Fälle bekannt. Update: Dienstag, 31. August 2021, 19.46 Uhr

Ein Fünftel der Infizierten steckte sich trotz Impfung an

Region Heidelberg. (lesa) Die vierte Corona-Welle rollt und die Region ist mittendrin. 40 Neuinfektionen wurden von Freitag auf Montag insgesamt in den 17 Orten des Heidelberger Umlands bekannt. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle lag zu Wochenbeginn bei 147. Die beiden Werte geben durchaus Anlass zur Sorge: Denn Neuinfektionen in dieser Größenordnung sind noch von Anfang April bekannt, als sich die Region auf dem Weg zum Höhepunkt der dritten Welle befand. Dieser wurde am 26. April mit 251 Infizierten erreicht. Auf vergleichbarem Niveau wie am Montag war die Zahl der aktiven Fälle zuletzt am 13. Mai als die Welle fiel – und am 13. Mai als sie stieg.

Wer aber sind die derzeitigen Infizierten und in welchem Kontext haben sie sich mit dem Virus angesteckt? Laut Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises sind unter den 136 aktiven Fällen, die in den 16 baden-württembergischen Gemeinden der Region bekannt sind, "keine Cluster zu erkennen, die auf Einrichtungen oder Veranstaltungen zurückzuführen sind". "Ein Großteil der Ansteckungen findet innerhalb der Familien und im engen sozialen Umfeld statt", teilte Sprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Anfrage mit. 39 der 136 aktiven Fälle seien "reiseassoziiert". Und auch Impfdurchbrüche – also Menschen, die trotz vollständiger Corona-Impfung mit dem Virus infiziert wurden – sind darunter: "26 Fälle sind als Impfdurchbrüche erfasst", so Hartmann.

Die aktuell hohen Zahlen stehen indes im starken Kontrast zu den Werten zum August des vergangenen Jahres: Damals galten in der gesamten Region gerade einmal 32 Menschen als Corona-positiv – über 20 Fälle weniger als derzeit alleine in Leimen infiziert sind. "Ein Grund dafür ist sicherlich die ansteckendere Delta-Variante", erklärt Kreissprecherin Hartmann.

Die 53 aktiven Fälle in der Großen Kreisstadt – ebenfalls Höchstwert seit Mai – sind laut Landratsamt zum Großteil auf Ansteckungen "innerhalb der Familien und im engen sozialen Umfeld" zurückzuführen. Das unterstreicht auch Sebastian Pscholka vom Leimener Ordnungsamt: "13 Einzelpersonen sind infiziert, der Rest sind Familien." Entsprechend sind laut dem Rathausmitarbeiter neben Menschen mittleren Alters auch viele Kinder unter den Infizierten: "15 sind jünger als 16 Jahre." Der jüngste Fall sei gerade einmal vier Monate alt. Wie die Leimener Ansteckungen zustande kommen, kann wiederum das Landratsamt beantworten: "14 der 53 Fälle sind reiseassoziiert. Bei fünf Fällen handelt es sich um Impfdurchbrüche", so Sprecherin Hartmann.

40 neue Fälle in der Region

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt. Über das Wochenende steckten sich 40 Menschen mit dem Virus an – so viele wie zuletzt inmitten der dritten Welle im April. Die meisten der 147 aktiven Fälle sind in Leimen registriert (vgl. Seite 3). Dahinter rangiert Eppelheim: Hier sind nach acht Neuinfektionen nun 25 aktive Corona-Fälle bekannt. Laut Angaben der Stadt handelt es sich dabei um über das Stadtgebiet verteilte Fälle; darunter vor allem Menschen mittleren Alters und ganze Haushalte. Reiserückkehrer seien dagegen kein Faktor. "Es sind aktuell keine Senioren betroffen", führte Stadtsprecher Christoph Horsch aus. In Neckarsteinach kamen indes zwar zwei neue Fälle hinzu, Neuinfektionen sind dies jedoch nicht. Laut Landratsamt handelt es sich um Nachmeldungen positiv getesteter Personen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle ⋌Aktive Fälle

> Bammental 280 (0) 6 (-2)

> Dossenheim 329 (+1) 10 (+1)

> Eppelheim 635 (+8) 25 (+8)

> Gaiberg 47 (0) 0 (-1)

> Heiligkreuzst. 76 (0) 1 (0)

> Leimen 1478 (+16) 53 (+11)

> Lobbach 122 (0) 0 (0)

> Mauer 126 (0) 0 (0)

> Meckesheim 189 (0) 2 (0)

> Neckargemünd 475 (+7) 10 (+5)

> Neckarsteinach 126 (+2) 10 (+2)

> Nußloch 437 (+1) 10 (-1)

> Sandhausen 591 (+1) 7 (-3)

> Schönau 184 (+5) 8 (+5)

> Spechbach 58 (0) 0 (0)

> Wiesenbach 82 (+1) 5 (0)

> Wilhelmsfeld 98 (0) 0 (-1)

> Insgesamt 5333 (+42) 147 (+24)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Montag 561 (+71), im Heidelberger Stadtgebiet 124 (+15) und im hessischen Kreis Bergstraße 427 (+15) Menschen als Corona-positiv.

Update: Montag, 30. August 2021, 19.43 Uhr

Der Anstieg nimmt kein Ende

Region Heidelberg. (lesa) Zum letzten Mal in dieser Woche vermeldeten Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am gestrigen Freitag die neuesten Corona-Zahlen – und damit eine neue Steigerung: 123 aktive Fälle sind in den 17 Orten rund um Heidelberg bekannt; neun mehr als am Donnerstag. Gemessen an der Einwohnerzahl viele aktive Fälle weist Neckarsteinach mit acht Infizierten auf.

Eine Sprecherin des Landratsamts gab auf Nachfrage an, dass es sich "großteils um einen Familienverband" handle. Im gesamten Kreis Bergstraße sei unter den Neuinfektionen eine steigende Zahl von Reiserückkehrern. Zudem teilte die Sprecherin mit, dass seit März über 100 Impfdurchbrüche – also Infektionen bei Geimpften – bekannt wurden.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 280 (+2) / 8 (-1)

> Dossenheim 328 (0) / 9 (-5)

> Eppelheim 627 (+2) / 17 (+1)

> Gaiberg 47 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 76 (0) / 1 (0)

> Leimen 1462 (+12) / 42 (+11)

> Lobbach 122 (0) / 0 (0)

> Mauer 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 189 (0) / 2 (0)

> Neckargemünd 468 (0) / 5 (-1)

> Neckarsteinach 124 (0) / 8 (0)

> Nußloch 436 (+2) / 11 (+2)

> Sandhausen 590 (+1) / 10 (+1)

> Schönau 179 (+1) / 3 (+1)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 81 (0) / 5 (0)

> Wilhelmsfeld 98 (0) / 1 (0)

> Insgesamt 5291 (+20) / 123 (+9)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 490 (+11) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 109 (+9) und im hessischen Kreis Bergstraße 412 (+32).

Update: Freitag, 27. August 2021, 19.45 Uhr

Über 100 aktive Corona-Fälle

Region Heidelberg. (cm) Die Corona-Fallzahlen steigen auch im Heidelberger Umland weiter stark an. Am gestrigen Donnerstag meldeten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße 22 Neuinfektionen in sechs der 17 Orte rund um Heidelberg – so viele wie zuletzt Mitte Mai. Da aber auch einige Infizierte für genesen erklärt wurden, stieg die Zahl der aktiven Fälle "nur" um elf auf nun 114.

Zum Vergleich: Vor zwei Wochen waren es noch 39. Die meisten Neuinfektionen, nämlich zehn, wurden in Leimen registriert. Hier kletterte die Zahl der aktiven Fälle von 25 auf 31. Fünf Neuinfektionen waren es in Eppelheim und vier in Dossenheim. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 278 (0) / 9 (-2)

> Dossenheim 328 (+4) / 14 (+3)

> Eppelheim 625 (+5) / 16 (+4)

> Gaiberg 47 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 76 (0) / 1 (0)

> Leimen 1450 (+10) / 31 (+6)

> Lobbach 122 (0) / 0 (0)

> Mauer 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 189 (0) / 2 (0)

> Neckargemünd 468 (0) / 6 (-1)

> Neckarsteinach 124 (+1) / 8 (+1)

> Nußloch 434 (0) / 9 (-2)

> Sandhausen 589 (+1) / 9 (+1)

> Schönau 178 (+1) / 2 (+1)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 81 (0) / 5 (0)

> Wilhelmsfeld 98 (0) / 1 (0)

> Insgesamt 5271 (+22) / 114 (+11)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Donnerstag 479 (+30), im Heidelberger Stadtgebiet 100 (+17) und im hessischen Kreis Bergstraße 380 (+/-0) Menschen als infiziert.

Update: Donnerstag, 26. August 2021, 20 Uhr

Über 100 aktive Corona-Fälle

Region Heidelberg. (lesa) Erstmals seit Mai sind in den 17 Orten rund um Heidelberg wieder über 100 aktive Corona-Fälle bekannt. Wie aus Mitteilungen der Landratsämter von Kreis Bergstraße und Rhein-Neckar-Kreis hervorgeht, ist die Zahl der aktiven Fälle von Dienstag auf Mittwoch um neun auf 103 gestiegen. Hoch ist auch die Zahl der Neuansteckungen: 17 Menschen infizierten sich rund um Heidelberg frisch mit dem Virus; mit jeweils sechs neuen Fällen die meisten in Leimen und in Eppelheim. "Es handelt sich dabei um eine zufällige Häufung", sagte Eppelheims Stadtsprecher Christoph Horsch dazu auf RNZ-Nachfrage. "Es sind weder Hotspots noch Zusammenhänge mit Reiserückkehrern bekannt."

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 278 (0) / 11 (0)

> Dossenheim 324 (+1) / 11 (-1)

> Eppelheim 620 (+6) / 12 (+3)

> Gaiberg 47 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 76 (0) / 1 (0)

> Leimen 1440 (+6) / 25 (+3)

> Lobbach 122 (0) / 0 (0)

> Mauer 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 189 (+1) / 2 (+1)

> Neckargemünd 468 (0) / 7 (0)

> Neckarsteinach 123 (0) / 7 (0)

> Nußloch 434 (+2) / 11 (+2)

> Sandhausen 588 (+1) / 8 (+1)

> Schönau 177 (0) / 1 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 81 (0) / 5 (0)

> Wilhelmsfeld 98 (0) / 1 (0)

> Insgesamt 5249 (+17) / 103 (+9)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Mittwoch 449 (+57), im Heidelberger Stadtgebiet 83 (+9) und im hessischen Kreis Bergstraße 380 (+56) Menschen als Corona-positiv.

Update: Mittwoch, 25. August 2021, 19.45 Uhr

Vier Orte melden neue Corona-Fälle

Region Heidelberg. (lesa) Trotz sieben neuer Corona-Infektionen ist die Zahl der aktiven Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg gegenüber Montag gesunken. Genau einen Fall weniger als zum Wochenbeginn – nämlich 94 – meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße. Die neuen Fälle verteilen sich auf Nußloch, Neckarsteinach, Leimen und Heiligkreuzsteinach. Im Erholungsort ist damit erstmals seit Mai wieder ein aktiver Corona-Fall unter der Einwohnerschaft bekannt.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 278 (0) / 11 (0)

> Dossenheim 323 (0) / 12 (0)

> Eppelheim 614 (0) / 9 (-2)

> Gaiberg 47 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 76 (+1) / 1 (+1)

> Leimen 1434 (+3) / 22 (-1)

> Lobbach 122 (0) / 0 (0)

> Mauer 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 188 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd 468 (0) / 7 (0)

> Neckarsteinach 123 (+2) / 7 (+2)

> Nußloch 432 (+1) / 9 (+1)

> Sandhausen 587 (0) / 7 (-1)

> Schönau 177 (0) / 1 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 81 (0) / 5 (0)

> Wilhelmsfeld 98 (0) / 1 (-1)

> Insgesamt 5232 (+7) / 94 (-1)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Dienstag 392 (-13) Corona-positive Bewohner des Landkreises sowie 74 (-1) des Heidelberger Stadtgebiets. Im hessischen Kreis Bergstraße waren am Dienstag 324 (+39) infizierte Einwohner bekannt.

Update: Dienstag, 24. August 2021, 19.30 Uhr

Die vierte Welle nimmt Schwung auf

Region Heidelberg. (cm) Jetzt ist sie da und nicht mehr zu übersehen: Die vierte Corona-Welle nimmt leider auch in der Region an Fahrt auf. In den 17 Orten rund um Heidelberg wurden in den vergangenen zwei Wochen 120 neue Infizierte registriert. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie hier nun 5225 Einwohner angesteckt. Die Zahl der aktiven Fälle ist zuletzt sprunghaft angestiegen. Sie dümpelte von Mitte Juni bis Anfang August zwischen zehn und 30, am gestrigen Montag lag sie bei 95. Die durchschnittliche Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – für die 17 Orte rund um Heidelberg liegt nun bei 46,3 und ist somit nur etwas niedriger als für den gesamten Rhein-Neckar-Kreis, der diese am Montag mit 53,6 angab. Der Wert spielt in der neuesten Corona-Verordnung von Baden-Württemberg – anders als im Nachbarland Hessen, zu dem Neckarsteinach gehört – keine Rolle mehr.

Die vierte Welle begann somit mehrere Wochen früher als die zweite Welle im vergangenen Spätsommer. Die Zahlen steigen derzeit mit ähnlichem Tempo. Positiv aber: Sie liegen deutlich unter dem Niveau der vergangenen Wellen – zumindest ist dies noch der Fall. Bei der ersten Welle wurden über 100 aktive Fälle gleichzeitig registriert, im vergangenen Winter waren es fast 400 und im zurückliegenden Frühjahr rund 250.

Der Blick auf die einzelnen Städte und Gemeinden rund um Heidelberg zeigt dennoch einige Unterschiede. Inzwischen gibt es nur noch drei Orte, in denen die Null steht: Lobbach, Mauer und Spechbach. Noch Ende Juli galten neun der 17 Kommunen als "Corona-frei". Besonders dynamisch ist das Infektionsgeschehen in Bammental. In der Elsenztalgemeinde wurden in zwei Wochen 15 Neuinfektionen registriert – elf davon gelten als noch nicht genesen. Die örtliche Inzidenz liegt hier bei 122. Noch höher ist sie lediglich in der Nachbargemeinde Wiesenbach mit 160. Hier wurden in zwei Wochen sieben Fälle registriert, nachdem sich zuvor seit Ende April nur zwei Einwohner angesteckt hatten. Mit Ausnahme von Neckarsteinach (77) und Neckargemünd (53) liegen die Inzidenzen in allen Orten aber unter 50.

Die meisten Fälle gibt es – bezogen auf die Einwohnerzahl – derzeit in Bammental. Hier gelten 1,7 von 1000 Einwohnern als aktiv infiziert. Ebenfalls über eins liegt dieser Wert in Wiesenbach (1,6) und Neckarsteinach (1,02).

Viele neue Fälle übers Wochenende

Region Heidelberg. (lesa) Das zurückliegende Wochenende hat etliche Corona-Neuinfektionen mit sich gebracht: Wie Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Montag mitteilten, gab es seit Freitag 25 neue Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg. Gleichzeitig wurden 22 Menschen für genesen erklärt, sodass die Zahl der Infizierten am Montag bei 95 lag. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 278 (+5) / 11 (+1)

> Dossenheim 323 (+3) / 12 (-2)

> Eppelheim 614 (+2) / 11 (+1)

> Gaiberg 47 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1431 (+4) / 23 (-2)

> Lobbach 122 (0) / 0 (0)

> Mauer 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 188 (+1) / 1 (0)

> Neckargemünd 468 (+3) / 7 (+2)

> Neckarsteinach 121 (+1) / 5 (+1)

> Nußloch 431 (+3) / 8 (+3)

> Sandhausen 587 (+1) / 8 (-1)

> Schönau 177 (0) / 1 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 81 (+2) / 5 (+1)

> Wilhelmsfeld 98 (0) / 2 (-1)

> Insgesamt 5225 (+25) / 95 (+3)

Der Rhein-Neckar-Kreis bezifferte die Zahl seiner Corona-positiven Einwohner auf 405 (+10). Im Heidelberger Stadtgebiet galten am Montag 75 (+3), im hessischen Kreis Bergstraße 285 (+32) Menschen als infiziert.

Update: Montag, 23. August 2021, 19.45 Uhr

14 neue Fälle in sieben Orten

Region Heidelberg. (lesa) Die Corona-Zahlen klettern weiter nach oben – und das in durchaus großen Schritten. 14 Neuinfektionen verteilt auf sieben der 17 Orte wurden in der Region Heidelberg seit Donnerstag bekannt. Im gleichen Zeitraum wurden vier bis dato Corona-Positive für genesen erklärt. Damit beträgt die Zahl der aktiven Fälle im direkten Heidelberger Umland vor dem Wochenende 92. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 273 (0) / 10 (0)

> Dossenheim 320 (+1) / 14 (+1)

> Eppelheim 612 (0) / 10 (-1)

> Gaiberg 47 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1427 (+4) / 25 (+2)

> Lobbach 122 (0) / 0 (0)

> Mauer 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd 465 (+3) / 5 (+2)

> Neckarsteinach 120 (+3) / 4 (+3)

> Nußloch 428 (+1) / 5 (+1)

> Sandhausen 586 (+3) / 9 (+3)

> Schönau 177 (0) / 1 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 79 (-1) / 4 (-1)

> Wilhelmsfeld 98 (0) / 3 (0)

> Insgesamt 5200 (+14) / 92 (+10)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 370 (+36), in Heidelberg 77 (+6) und im Kreis Bergstraße 253 (-6) Menschen als Corona-positiv.

Update: Freitag, 20. August 2021, 20.09 Uhr

Es geht in Richtung 100

Region Heidelberg. (lesa) Erst etwas mehr als einen Monat ist es her, dass die Region Heidelberg am 9. Juli den Jahres-Tiefstwert der Corona-Infektionen verzeichnete. Zehn aktive Fälle waren damals in den 17 Orten rund um die Universitätsstadt bekannt. Sechs Wochen später nähert sich die Zahl der Infizierten wieder der 100er-Marke: Am gestrigen Donnerstag meldeten Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße 82 aktive Corona-Fälle – also fünf mehr als am Mittwoch. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 273 (+1) / 10 (+1)

> Dossenheim 319 (+1) / 13 (+1)

> Eppelheim 612 (0) / 11 (0)

> Gaiberg 47 (+1) / 1 (+1)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1423 (+1) / 23 (0)

> Lobbach 122 (0) / 0 (0)

> Mauer 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd 462 (0) / 3 (0)

> Neckarsteinach 117 (0) / 1 (0)

> Nußloch 427 (0) / 4 (0)

> Sandhausen 583 (+2) / 6 (+1)

> Schönau 177 (+1) / 1 (+1)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 80 (+2) / 5 (+1)

> Wilhelmsfeld 98 (0) / 3 (-1)

> Insgesamt 5186 (+9) / 82 (+5)

Der Rhein-Neckar-Kreis gab die Zahl seiner infizierten Einwohner am Donnerstag mit 334 (+10) an. In Heidelberg galten 71 (+1) und im hessischen Kreis Bergstraße 259 (+3) Bürger als Corona-positiv.

Update: Donnerstag, 19. August 2021, 20.19 Uhr

77 Infizierte in der Region registriert

Region Heidelberg. (lesa) Die Ruhepause war nur von kurzer Dauer. Nach einem Tag mit nur einer Neuinfektion ist die Zahl der Corona-Infizierten in der Region Heidelberg von Dienstag auf Mittwoch sprunghaft angestiegen: 14 Neuinfektionen sowie einen Anstieg um 13 aktive Corona-Fälle meldeten Kreis Bergstraße und Rhein-Neckar-Kreis für die 17 Orte rund um Heidelberg. Insgesamt gelten dort nun 77 Menschen als Corona-positiv. Alleine 23 davon gehen aufs Konto von Leimen. Infektionscluster sind dort Stadtsprecher Michael Ullrich zufolge nicht bekannt, ebenso wenig wie der Anteil von Reiserückkehrern an der Infektionszahl. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 272 (+2) / 9 (+2)

> Dossenheim 318 (0) / 12 (0)

> Eppelheim 612 (+3) / 11 (+3)

> Gaiberg 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1422 (+4) / 23 (+4)

> Lobbach 122 (0) / 0 (0)

> Mauer 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd 462 (+1) / 3 (+1)

> Neckarsteinach 117 (0) / 1 (0)

> Nußloch 427 (0) / 4 (0)

> Sandhausen 581 (+1) / 5 (0)

> Schönau 176 (0) / 0 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 78 (+2) / 4 (+2)

> Wilhelmsfeld 98 (+1) / 4 (+1)

> Insgesamt 5177 (+14) / 77 (+13)

Im Rhein-Neckar-Kreis sind derzeit 324 (+56) Corona-Infizierte bekannt, in Heidelberg 70 (+8) und im Kreis Bergstraße 256 (+34).

Update: Mittwoch, 18. August 2021, 19.59 Uhr

Nur eine Neuinfektion in der Region

Region Heidelberg. (lesa) Nach dem Anstieg zum Wochenbeginn kehrt in Sachen Corona-Entwicklung rund um Heidelberg Ruhe ein: Nur eine Neuinfektion in den 17 Orten der Region wurden am Dienstag gemeldet. Der neue Fall wurde in Dossenheim bekannt, wo gleichzeitig ein bis dato Infizierter von seiner Corona-Erkrankung genesen ist. Eine weitere Genesung gab es in Eppelheim, weshalb die Gesamtzahl der aktiven Corona-Fälle in der Region von 65 auf 64 fiel. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 270 (0) / 7 (0)

> Dossenheim 318 (+1) / 12 (0)

> Eppelheim 609 (0) / 8 (-1)

> Gaiberg 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1418 (0) / 19 (0)

> Lobbach 122 (0) / 0 (0)

> Mauer 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd 461 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach 117 (0) / 1 (0)

> Nußloch 427 (0) / 4 (0)

> Sandhausen 580 (0) / 5 (0)

> Schönau 176 (0) / 0 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 76 (0) / 2 (0)

> Wilhelmsfeld 97 (0) / 3 (0)

> Insgesamt 5163 (+1) / 64 (-1)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Dienstag 268 (-8), im Heidelberger Stadtgebiet 62 (-8), und im hessischen Kreis Bergstraße 222 (+21) Menschen als Corona-positiv.

Update: Dienstag, 17. August 2021, 19.39 Uhr

25 Neuinfektionen seit Freitag

Region Heidelberg. (lesa) Die vierte Corona-Welle scheint nun auch in der Region rund um Heidelberg zu rollen. 25 Neuinfektionen wurden seit Freitag in den 17 Orten rund um die Universitätsstadt registriert. Die Zahl der aktiven Fälle stieg von 46 am Freitag auf nun 65 am Montag. Die meisten Neuinfizierten gab es mit sieben Fällen in Leimen, der größten Stadt des Umlands. Gleich dahinter rangiert mit fünf neuen Fällen Dossenheim.

In einem Zusammenhang stehen diese laut Gemeindesprecherin Mareike de Raaf jedoch nicht – weder ist im Rathaus ein größerer Corona-Ausbruch bekannt, noch eine andere Ursache. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 270 (+3) / 7 (+2)

> Dossenheim 317 (+5) / 12 (+4)

> Eppelheim 609 (+2) / 9 (+2)

> Gaiberg 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1418 (+7) / 19 (+5)

> Lobbach 122 (0) / 0 (0)

> Mauer 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd 461 (+2) / 2 (+2)

> Neckarsteinach 117 (+1) / 1 (+1)

> Nußloch 427 (+4) / 4 (+4)

> Sandhausen 580 (0) / 5 (-2)

> Schönau 176 (0) / 0 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 76 (+1) / 2 (+1)

> Wilhelmsfeld 97 (0) / 3 (0)

> Insgesamt 5162 (+25) / 65 (+19)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises vermeldete am Montag 276 (+50) aktive Corona-Fälle im Landkreis und 70 (+7) im Heidelberger Stadtgebiet. Im hessischen Kreis Bergstraße galten am Montag 201 (+16) Menschen als Corona-positiv.

Update: Montag, 16. August 2021, 19.29 Uhr

Corona-Fälle steigen immer schneller an

Region Heidelberg. (bmi) Von 30 auf 46 und damit binnen zweier Tage ein Wachstum um über 50 Prozent: Der Anstieg der aktiven Corona-Fälle im direkten Heidelberger Umland hat sich zuletzt stark beschleunigt. Allein am Freitag meldeten die für die 17 Orte der Region zuständigen Landratsämter zwölf Neuinfektionen bei fünf Genesungen. Für den Anstieg verantwortlich sind Leimen und Eppelheim mit je vier sowie Dossenheim mit drei neuen Fällen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle Aktive Fälle

> Bammental 267 (0) 5 (0)

> Dossenheim 312 (+3) 8 (+3)

> Eppelheim 607 (+4) 7 (+3)

> Gaiberg 46 (0) 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) 0 (0)

> Leimen 1411 (+4) 14 (+3)

> Lobbach 122 (0) 0 (0)

> Mauer 126 (0) 0 (0)

> Meckesheim 187 (0) 1 (0)

> Neckargemünd 459 (0) 0 (-2)

> Neckarsteinach 116 (0) 0 (0)

> Nußloch 423 (0) 0 (0)

> Sandhausen 580 (0) 7 (-1)

> Schönau 176 (0) 0 (0)

> Spechbach 58 (0) 0 (0)

> Wiesenbach 75 (0) 1 (0)

> Wilhelmsfeld 97 (+1) 3 (+1)

> Insgesamt 5137 (+12) 46 (+7)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 226 (+21) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 63 (+9) und im hessischen Kreis Bergstraße 185 (+6). >Mehr Corona-Zahlen, Politik S.12

Update: Freitag, 13. August 2021, 19.56 Uhr

Zahl der aktiven Fälle steigt auf 39

Region Heidelberg. (bmi) Jetzt macht sich auch im direkten Heidelberger Umland die Zunahme der Corona-Infektionen in Folge der "Vierten Welle" stärker bemerkbar: Für die 17 Orte der Region meldeten die zuständigen Landratsämter am Donnerstag elf neue Corona-Fälle. Da in Sandhausen neben zwei Neuinfektionen auch fünf Genesungen bekannt wurden, steigt die Zahl der aktiven Fälle in der Region von 30 auf 39.

Durch die Neuinfektionen in Meckesheim und Wiesenbach sind nun nur noch acht Kommunen rund um die Universitätsstadt Corona-frei. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 267 (+1) / 5 (+1)

> Dossenheim 309 (+1) / 5 (+1)

> Eppelheim 603 (+2) / 4 (+2)

> Gaiberg 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1407 (+3) / 11 (+3)

> Lobbach 122 (0) / 0 (0)

> Mauer 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 187 (+1) / 1 (+1)

> Neckargemünd 459 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch 423 (0) / 0 (0)

> Sandhausen 580 (+2) / 8 (0)

> Schönau 176 (0) / 0 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 75 (+1) / 1 (+1)

> Wilhelmsfeld 96 (0) / 2 (0)

> Insgesamt 5125 (+11) / 39 (+9)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Donnerstag 205 (+12) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 54 (+5) und im hessischen Kreis Bergstraße sind derzeit 179 (+4) aktive Corona-Fälle unter der Einwohnerschaft bekannt.

Update: Donnerstag, 12. August 2021, 20.06 Uhr

Neun neue Fälle in fünf Orten

Region Heidelberg. (bmi) Erstmals im August auf 30 gestiegen ist die Zahl aktiver Corona-Fälle im Heidelberger Umland. Von Dienstag auf Mittwoch wurden in den 17 Orten der Region von den zuständigen Landratsämtern neun Neuinfektionen bei fünf Genesungen gemeldet. So gelten etwa in Bammental und Dossenheim nun jeweils vier statt zuvor drei und zwei Personen als Corona-positiv. In Eppelheim bleibt es trotz einer Neuinfektion bei zwei aktiven Fällen, in Leimen sinkt die Zahl bei zwei Neuinfektionen von neun auf acht. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 266 (+3) / 4 (+3)

> Dossenheim: 308 (+2) / 4 (+2)

> Eppelheim: 601 (+1) / 2 (0)

> Gaiberg: 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1404 (+2) / 8 (-1)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (0)

> Mauer: 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 186 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 459 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 423 (0) / 0 (0)

> Sandhausen: 578 (0) / 8 (-1)

> Schönau: 176 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 95 (+1) / 2 (+1)

> Insgesamt: 5105 (+9) / 30 (+4)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Dienstag 193 (+21) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 49 (-3) und im hessischen Kreis Bergstraße sind derzeit 175 (+20) aktive Corona-Fälle unter der Einwohnerschaft bekannt.

Update: Mittwoch, 11. August 2021, 19.57 Uhr

Nur in Leimen stiegt die Zahl der aktiven Corona-Fälle

Region Heidelberg. (lesa) Die einzige Neuinfektion in den 17 Orten der Region Heidelberg seit Montag kommt aus Leimen. Das geht aus Informationen der Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße hervor. Entsprechend ist die Große Kreisstadt auch einer der drei Orte, in denen sich die Zahl der aktiven Corona-Fälle seit Wochenbeginn verändert hat – sie stieg um einen Fall. In Dossenheim und Bammental sank die Zahl der aktuell Infizierten dagegen jeweils um eins. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 263 (0) / 1 (-1)

> Dossenheim: 306 (0) / 2 (-1)

> Eppelheim: 600 (0) / 2 (0)

> Gaiberg: 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1402 (+1) / 9 (+1)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (0)

> Mauer: 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 186 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 459 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 423 (0) / 0 (0)

> Sandhausen: 578 (0) / 9 (0)

> Schönau: 176 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 95 (0) / 1 (0)

> Insgesamt: 5105 (+1) / 26 (-1)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Dienstag 172 (-14) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 52 (-3). Im hessischen Kreis Bergstraße sind dem zuständigen Landratsamt in Heppenheim derzeit 155 (+6) aktive Corona-Fälle unter der Einwohnerschaft bekannt.

Update: Dienstag, 10. August 2021, 19.30 Uhr

Erste Ansteckung in Wilhelmsfeld seit Mai

Region Heidelberg. (bmi) Über zwei Monate Corona-freier Zeit sind nun vorbei für den Luftkurort: Das erste Mal seit Mai hat Wilhelmsfeld wieder eine Neuinfektion zu vermelden. Gegenüber Freitag meldeten die Behörden zudem in Sandhausen drei sowie in Leimen und Dossenheim jeweils zwei neue Corona-Fälle. Dank einiger Genesungen stieg die Zahl der aktiven Fälle im Heidelberger Umland dennoch nur von 26 auf 27. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 263 (0) / 2 (0)

> Dossenheim: 306 (+2) / 3 (+1)

> Eppelheim: 600 (0) / 2 (-2)

> Gaiberg: 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1401 (+2) / 8 (-1)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (0)

> Mauer: 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 186 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 459 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 423 (0) / 0 (0)

> Sandhausen: 578 (+3) / 9 (+3)

> Schönau: 176 (0) / 0 (-1)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 95 (+1) / 1 (+1)

> Insgesamt: 5096 (+8) / 27 (+1)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 186 (+13), in Heidelberg 55 (+4) und im Kreis Bergstraße 149 (+7) Menschen als infiziert.

Update: Montag, 9. August 2021, 19.51 Uhr

Zahlen schwanken weiter

Region Heidelberg. (lesa) Erst 25, dann 26, dann 25 und 24 und nun wieder 26 Infizierte: Die Entwicklung der Corona-Zahlen in den 17 Orten rund um Heidelberg lässt sich wohl am besten mit dem Wort "schwankend" bezeichnen. Gegenüber Donnerstag meldeten die Behörden zwei neue Fälle in Leimen und eine Neuinfektion in Sandhausen. Ein bis dato als infiziert geltender Leimener wurde für genesen erklärt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 263 (0) / 2 (0)

> Dossenheim: 304 (0) / 2 (0)

> Eppelheim: 600 (0) / 4 (0)

> Gaiberg: 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1399 (+2) / 9 (+1)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (0)

> Mauer: 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 186 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 459 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 423 (0) / 0 (0)

> Sandhausen: 575 (+1) / 6 (+1)

> Schönau: 176 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5096 (+3) / 26 (+2)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 173 (+17), in Heidelberg 51 (+5) und im Kreis Bergstraße 142 (+8) Menschen als infiziert.

Update: Freitag, 6. August 2021, 19.40 Uhr

Kein neuer Fall in der Region

Region Heidelberg. (lesa) Ein Leimener ist von seiner Corona-Infektion genesen. Diese gute Nachricht hielt die tägliche Mitteilung der Corona-Entwicklungen von Kreis Bergstraße und Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstag bereit. Weil sich zudem seit Mittwoch kein Einwohner der 17 Orte rund um Heidelberg neu infizierte, sank die Zahl der aktiven Fälle um eins auf 24. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 263 (0) / 2(0)

> Dossenheim: 304 (0) / 2 (0)

> Eppelheim: 600 (0) / 4 (0)

> Gaiberg: 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1397 (0) / 8 (-1)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (0)

> Mauer: 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 186 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 459 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 423 (0) / 0 (0)

> Sandhausen: 574 (0) / 5 (0)

> Schönau: 176 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5093 (0) / 24 (-1)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Donnerstag 156 (+11), im Heidelberger Stadtgebiet 46 (+1) und im hessischen Kreis Bergstraße 134(-2) Menschen als Corona-positiv.

Update: Donnerstag, 5. August 2021, 19.39 Uhr

Fallzahl schwankt nur leicht

Region Heidelberg. (lesa) Während die Sorge vor der vierten Welle bundesweit um sich greift, verharren die Corona-Zahlen in der Region Heidelberg seit einigen Tagen auf beständigem Niveau. Auch von Dienstag auf Mittwoch wurden in den 17 Orten rund um die Universitätsstadt von den zuständigen Landratsämtern nur kleine Veränderungen gemeldet: So hat es zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben – eine davon in Neckargemünd sowie eine weitere in Sandhausen. Weil zugleich drei Personen als nicht mehr infiziert gelten – wiederum zwei Einwohner der Stadt am Neckar und ein Bürger von Nußloch –, sank die Zahl der aktiven Fälle von 26 auf 25.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 263 (0) / 2 (0)

> Dossenheim: 304(0) / 2(0)

> Eppelheim: 600 (0) / 4 (0)

> Gaiberg: 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1397 (0) / 9 (0)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (0)

> Mauer: 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 186 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 459 (+1) / 2(-1)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 423 (0) / 0 (-1)

> Sandhausen: 574 (+1) / 5(+1)

> Schönau: 176 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5093 (+2) / 25 (-1)

Laut Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises galten am Dienstag 145 (+9) Landkreis-Einwohner als Corona-positiv, darüber hinaus 45 (-2) Bürger im Heidelberger Stadtgebiet. Der benachbarte hessische Landkreis Bergstraße, zu dem auch Neckarsteinach gehört, gab die Zahl seiner infizierten Einwohner mit 132 (+15) an.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 19.33 Uhr

Neue Fälle in zwei Orten

Region Heidelberg. (lesa) Zwei neue Corona-Fälle sind seit Montag rund um Heidelberg gemeldet worden. Ein Bammentaler und ein Neckargemünder steckten sich neu an. Genesungen gab es in Nußloch und Sandhausen; ein bereits als gesund gewerteter Schönauer wurde wieder zum aktiven Fall erklärt. Entsprechend stieg die Zahl der infizierten Bürger der 17 Umland-Orte auf 26. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 263 (+1) / 2 (+1)

> Dossenheim: 304 (0) / 2 (0)

> Eppelheim: 600 (0) / 4 (0)

> Gaiberg: 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1397 (0) / 9 (0)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (0)

> Mauer: 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 186 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 458 (+1) / 3 (+1)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 423 (0) 1 (-1)

> Sandhausen: 573 (0) / 4 (-1)

> Schönau: 176 (0) / 1 (+1)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5091 (+2) / 26 (+1)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Dienstag 136 (-1), in Heidelberg 47 (0) und im Kreis Bergstraße 117 (-8) aktive Fälle bekannt.

Update: Dienstag, 3. August 2021, 19.38 Uhr

Zehn neue Fälle seit Freitag

Region Heidelberg. (lesa) Zehn Neuinfektionen, sechs Genesene und damit ein Anstieg der aktiven Fälle von 21 auf 25: Das ist die Corona-Bilanz des Wochenendes für die 17 Orte der Region Heidelberg. Erstmals seit zwei Monaten gab es in Bammental wieder eine neue Infektion, Lobbach und Schönau sind dagegen nach der Genesung ihrer aktiven Fälle wieder bei null infizierten Einwohnern. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 262 (+1) / 1 (+1)

> Dossenheim: 304 (0) / 2 (0)

> Eppelheim: 600 (+2) / 4 (+2)

> Gaiberg: 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1397 (+4) / 9 (+2)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (-1)

> Mauer: 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 186 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 457 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 423 (0) / 2 (-1)

> Sandhausen: 573 (+2) / 5 (+2)

> Schönau: 176 (+1) / 0 (-1)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5089 (+10) / 25 (+4)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Montag 137 (+17), in Heidelberg 47 (+5) und im Kreis Bergstraße 125 (+8) Infizierte bekannt.

Update: Montag, 2. August 2021, 19.34 Uhr

