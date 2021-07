Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Region Heidelberg. (luw) Nach kurzzeitigem Rückgang der aktiven Corona-Fälle in den 17 Kommunen rund um Heidelberg ist diese Zahl am Freitag um einen auf 21 gestiegen. Laut den Gesundheitsämtern von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße wurden gegenüber Donnerstag fünf Neuinfektionen gemeldet: jeweils zwei in Leimen und Sandhausen sowie eine in Eppelheim. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 304 (0) / 2 (0)

> Eppelheim 598 (+1) / 2 (-1)

> Gaiberg 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1393 (+2) / 7 (+1)

> Lobbach 122 (0) / 1 (0)

> Mauer 126 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 186 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 457 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch 422 (0) / 3 (-1)

> Sandhausen 571 (+2) / 3 (+2)

> Schönau 175 (0) / 1 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5079 (+5) / 21 (+1)

Der Rhein-Neckar-Kreis gibt die Zahl seiner infizierten Bürger mit 120 (+9) an. Im Heidelberger Stadtgebiet sind es aktuell 42 (+4), im hessischen Kreis Bergstraße 117 (+22).

Update: Freitag, 30. Juli 2021, 20.30 Uhr

Rückgang um sieben Fälle

Region Heidelberg. (lesa) Während bundesweit die Zahl der Corona-Infizierten steigt, sinkt sie in der Region rund um Heidelberg: Sieben aktive Corona-Fälle weniger als noch am Mittwoch meldeten am Donnerstag die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße. Damit sind derzeit 20 Infizierte im Umland der Universitätsstadt bekannt. Eine Neuinfektion gab es lediglich in Nußloch, wo gleichsam eine Genesung vermeldet wurde. Zurück ging die Infektionszahl jeweils in Eppelheim, Leimen, Mauer und Neckargemünd.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 304 (0) / 2 (0)

> Eppelheim 597 (0) / 3 (-1)

> Gaiberg 46 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1391 (0) / 6 (-3)

> Lobbach 122 (0) / 1 (0)

> Mauer 126 (0) / 0 (-1)

> Meckesheim 186 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 457 (0) / 2 (-2)

> Neckarsteinach 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch 423 (+1) / 4 (0)

> Sandhausen 569 (0) / 1 (0)

> Schönau 175 (0) / 1 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5074 (+1) / 20 (-7)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Donnerstag 111 (+7) Bürger als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 38 (-). Im hessischen Kreis Bergstraße lag die Zahl der Corona-infizierten Einwohner bei 104 (+9). > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 18

Update: Donnerstag, 29. Juli 2021, 19.45 Uhr

Sechs neue Fälle in drei Orten

Region Heidelberg. (lesa) Gaiberg ist wieder ohne Corona-Fall. Diese gute Nachricht ging am Mittwoch aus Mitteilungen von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße hervor. Nach wie vor bleibt die Zahl der Orte ohne Corona-Fall aber bei acht, da Dossenheim erstmals seit einem Monat wieder zwei Neuinfizierte meldete.

Die Zahl der aktiven Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg ist gegenüber Dienstag von 24 auf 27 geklettert. Die Behörden registrierten sechs Neuinfektionen: Neben den beiden in Dossenheim sind dies eine in Eppelheim und drei in Leimen.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 304 (+2) / 2 (+2)

> Eppelheim 597 (+1) / 4 (0)

> Gaiberg 46 (0) / 0 (-1)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1391 (+3) / 9 (+2)

> Lobbach 122 (0) / 1 (0)

> Mauer 126 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 186 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 457 (0) / 4 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch 422 (0) / 4 (0)

> Sandhausen 569 (0) / 1 (0)

> Schönau 175 (0) / 1 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5073 (+6) / 27 (+3)

Der Rhein-Neckar-Kreis gibt die Zahl seiner infizierten Bürger mit 104 (+5) an. Im Heidelberger Stadtgebiet sind aktuell 38 (+5), im hessischen Kreis Bergstraße 95 (+4).

Update: Mittwoch, 28. Juli 2021, 20.15 Uhr

24 Infizierte in der Region

Region Heidelberg. (lesa) Keine Neuinfektion, dafür sechs Genesene – diese Rechnung ergibt einen Rückgang von 30 auf 24 infizierte Bürger in den 17 Orten rund um Heidelberg. Da vier Leimener genesen sind, liegt die Große Kreisstadt wieder unter zehn aktiven Corona-Fällen.

Bewegung gab es noch in Eppelheim, wo zwei Menschen genesen sind – und in Mauer und Meckesheim. Dort hat sich nicht das Infektionsgeschehen geändert, sondern die Zuordnung: "Ein bereits abgeschlossener Fall wurde von Meckesheim nach Mauer ,umgebucht’", erklärt ein Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim 596 (0) / 4 (-2)

> Gaiberg 46 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1388 (0) / 7 (-4)

> Lobbach 122 (0) / 1 (0)

> Mauer 126 (+1) / 1 (0)

> Meckesheim 186 (-1) / 0 (0)

> Neckargemünd 457 (0) / 4 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch 422 (0) / 4 (0)

> Sandhausen 569 (0) / 1 (0)

> Schönau 175 (0) / 1 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5067 (0) / 24 (-6)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Montag 99 (-4), in Heidelberg 33 (-1) und im Kreis Bergstraße 91 (-3) aktive Corona-Fälle bekannt.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 19.45 Uhr

Aktive Fälle nun in neun Orten

Region Heidelberg. (bmi) Langsam aber stetig steigen auch rund um Heidelberg die Corona-Zahlen an. Die Zahl der aktuell Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg ist seit Freitag von 29 auf 30 gestiegen – so hoch wie zuletzt am 21. Juni. Die Landratsämter der Kreise Rhein-Neckar und Bergstraße meldeten für Gaiberg und Lobbach jeweils eine Neuinfektion, womit es nun aktuell in neun und damit der Mehrzahl der Kommunen im direkten Heidelberger Umland aktive Corona-Fälle gibt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim 596 (0) / 6 (0)

> Gaiberg 46 (+1) / 1 (+1)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1388 (0) / 11 (-1)

> Lobbach 122 (+1) / 1 (+1)

> Mauer 125 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 457 (+4) / 4 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch 422 (+3) / 4 (0)

> Sandhausen 569 (0) / 1 (0)

> Schönau 175 (0) / 1 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5067 (+2) / 30 (+1)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Montag 103 (+8) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 34 (0) und im hessischen Kreis Bergstraße 94 (+8). > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 12

Update: Montag, 26. Juli 2021, 19.49 Uhr

Neue Fälle in drei Orten

Region Heidelberg. (lesa) Die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten der Region Heidelberg ist zum Wochenende deutlich angestiegen und liegt nun bei 29. Gleichzeitig ist die Anzahl der Orte, unter deren Einwohnern kein aktiver Corona-Fall bekannt ist, auf zehn zusammengeschrumpft, da nun auch in Neckargemünd wieder vier aktive Fälle bekannt sind. So gehört die Stadt am Neckar zu den drei Orten, in denen Neuinfektionen bekannt wurden. Weiterhin sind dies Leimen und Nußloch. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim 596 (0) / 6 (0)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1388 (+3) / 12 (+2)

> Lobbach 121 (0) / 0 (0)

> Mauer 125 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd457 (+4) / 4 (+4)

> Neckarsteinach116 (0) / 0 (0)

> Nußloch 422 (+3) / 4 (+3)

> Sandhausen 569 (0) / 1 (0)

> Schönau 175 (0) / 1 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5065 (+10) / 29 (+9)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 95 (+15) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 34 (+6) und im hessischen Kreis Bergstraße 86 (-3).

Update: Freitag, 23. Juli 2021, 20.30 Uhr

Zwei Orte nicht mehr Corona-frei

Region Heidelberg. (cm) Die gute Nachricht: Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in der Region ist am Donnerstag nicht gestiegen. Die schlechte: Zwei Orte gelten nun nicht mehr als "Corona-frei". Jeweils eine Neuinfektion wurde in Nußloch und Sandhausen registriert, sodass es hier nach wenigen Tagen ohne Fall wieder jeweils einen aktiv Infizierten gibt. Zwei Neuinfektionen wurden in Leimen registriert. Da hier aber auch drei Infizierte für genesen erklärt wurden, sank die Zahl der aktiven Fälle von elf auf zehn. In Schönau gab es derweil eine Korrektur: Eine der zwei am Mittwoch gemeldeten Neuinfektionen war nicht dem früheren Klosterstädtchen zuzuordnen. Somit blieb es in den 17 Orten rund um Heidelberg bei 20 aktiven Fällen.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim 596 (0) / 6 (0)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1385 (+2) / 10 (-1)

> Lobbach 121 (0) / 0 (0)

> Mauer 125 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 453 (0) / 0 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch 419 (+1) / 1 (+1)

> Sandhausen 569 (+1) / 1 (+1)

> Schönau 175 (-1) / 1 (-1)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5055 (+3) / 20 (0)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Donnerstag 80 (+10) aktive Fälle bekannt. Im Heidelberger Stadtgebiet waren es 28 (+/-0) und im hessischen Kreis Bergstraße 89 (+4).

Update: Donnerstag, 22. Juli 2021, 20.15 Uhr

Corona-Fallzahl stagniert

Region Heidelberg. (cm) Licht und Schatten bei den Corona-Zahlen für die Region: Während es in Schönau nach drei Wochen ohne aktiven Fall wieder zwei Neuinfektionen und somit auch zwei aktuell Corona-positive Personen gibt, wurden in Leimen zwei der zuletzt noch 13 Corona-positiven Personen für genesen erklärt. Dies geht aus den Daten der Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße hervor.

Insgesamt stagnierte die Zahl der aktiven Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg somit bei 20. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim 596 (0) / 6 (0)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1383 (0) / 11 (-2)

> Lobbach 121 (0) / 0 (0)

> Mauer 125 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 453 (0) / 0 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch 418 (0) / 0 (0)

> Sandhausen 568 (0) / 0 (0)

> Schönau 176 (+2) / 2 (+2)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5052 (+2) / 20 (0)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Mittwoch 70 (+8) aktive Corona-Fälle bekannt. Im Heidelberger Stadtgebiet waren es 28 (+1) und im hessischen Kreis Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört, 85 (+5).

Update: Mittwoch, 21. Juli 2021, 20.30 Uhr

Nußloch wieder Corona-frei

Region Heidelberg. (lesa) Nach zwei Tagen des Anstiegs ist die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg von Montag auf Dienstag gesunken. 20 Infizierte – zwei weniger als zum Wochenbeginn – meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße. Die Meldung hielt zwei erfreuliche Nachrichten bereit: Nußloch ist nun wieder ohne bekannten Fall. Zudem sank in Leimen die Zahl der aktiven Corona-Fälle um zwei auf 13. Weniger erfreulich ist dagegen die einzige Neuinfektion in Eppelheim, wo nun sechs aktive Fälle bekannt sind. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim 596 (+1) / 6 (+1)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1383 (0) / 13 (-2)

> Lobbach 121 (0) / 0 (0)

> Mauer 125 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 187 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 453 (0) / 0 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch 418 (0) / 0 (-1)

> Sandhausen 568 (0) / 0 (0)

> Schönau 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5050 (+1) / 20 (-2)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Dienstag 62 (-3), im Heidelberger Stadtgebiet 27 (-5) und im hessischen Kreis Bergstraße 80 (+7) aktive Corona-Fälle bekannt.

Update: Dienstag, 20. Juli 2021, 20.23 Uhr

Zahl der Infizierten steigt auf 22

Region Heidelberg. (lesa) Die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg ist seit Freitag auf 22 gestiegen. Die meisten der sechs Neuinfektionen gab es mit drei neuen Fällen in Eppelheim. Ort mit den meisten Infizierten ist mit 15 aktiven Fällen noch immer Leimen. "Die Höhe hängt natürlich auch mit der relativ großen Einwohnerzahl gegenüber anderen Gemeinden zusammen", erklärt Stadtsprecher Michael Ullrich. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Fällen bestehe, könne die Stadt jedoch nicht sagen, da die Zahlen vom Gesundheitsamt übermittelt werden. "Die altersmäßige und örtliche Verteilung ist zudem sehr breit, sodass wir auch hier leider keine Aussage treffen können." Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim 595 (+3) / 5 (+3)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1383 (+2) / 15 (0)

> Lobbach 121 (0) / 0 (0)

> Mauer 125 (+1) / 1 (+1)

> Meckesheim 187 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 453 (0) / 0 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch 418 (0) / 1 (0)

> Sandhausen 568 (0) / 0 (0)

> Schönau 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5049 (+6) / 22 (+4)

Im Rhein-Neckar-Kreis gelten nun 65 (+16), in Heidelberg 32 (+6), und im hessischen Kreis Bergstraße 73 (+4) Menschen als Corona-positiv.

Update: Montag, 19. Juli 2021, 20.02 Uhr

Kein Fall mehr in Sandhausen

Region Heidelberg. (lesa) Zum Wochenende ist die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg leicht um einen aktiven Fall gesunken. Somit gelten nun noch 18 Menschen in der Region als Corona-positiv. Zwar vermeldete Leimen eine Neuinfektion, gleichzeitig wurden aber auch in Sandhausen zwei bis dato als infiziert geltende Einwohner für genesen erklärt. Es ist das erste Mal seit September vergangenen Jahres, dass in der Hopfengemeinde kein einziger aktiver Corona-Fall bekannt ist.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0(0)

> Eppelheim: 592(0) / 2 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75(0) / 0 (0)

> Leimen: 1381 (+1) / 15 (+1)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 124 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 187 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 0 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 418 (0) / 1 (0)

> Sandhausen: 568 (0) / 0 (-2)

> Schönau: 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74(0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5043 (+1) / 18(-1)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises vermeldete am Freitag 49 (+4) Corona-positive Einwohner im Landkreis sowie 26 (+1) aktuell infizierte Bewohner im Heidelberger Stadtgebiet. Das in Heppenheim ansässige Landratsamt des Kreises Bergstraße gab die Zahl der Corona-Infizierten in dem hessischen Landkreis, zu dem Neckarsteinach gehört, mit 69 (-3) an.

Update: Freitag, 16. Juli 2021, 19.43 Uhr

Jetzt sind es 19 Infizierte

Region Heidelberg. (lesa) Die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg ist erneut gestiegen. Laut den Landratsämtern von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße sind nun 19 aktive Fälle bekannt – einer mehr als am Mittwoch. Um einen Fall stieg zudem die Zahl der Infizierten in Leimen. Mit 14 aktiven Fällen ist die Große Kreisstadt nicht nur die Kommune mit den meisten Infizierten im Heidelberger Umland, sondern auch im Rhein-Neckar-Kreis. Das um rund 18.000 Einwohner größere Weinheim liegt mit sechs aktiven Fällen dahinter. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim: 592(0) / 2(0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1380(+3) / 14 (+1)

> Lobbach: 121(0) / 0(0)

> Mauer: 124 (+1) / 0(0)

> Meckesheim: 187(-1) / 0(0)

> Neckargemünd: 453(0) / 0 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 418(0) / 1 (0)

> Sandhausen: 568 (0) / 2(0)

> Schönau: 174 (0) / 0(0)

> Spechbach: 58(0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) 0(0)

> Wilhelmsfeld: 94(0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5042 (+3) / 19(+1)

Im Rhein-Neckar-Kreis gelten aktuell 45 (+3) Einwohner als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 25 (+2) sowie im benachbarten hessischen Kreis Bergstraße 72 (+8).

Update: Donnerstag, 15. Juli 2021, 19.42 Uhr

Wieder mehr Corona-Infizierte

Region Heidelberg. (lesa) Vor knapp einer Woche erreichte die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten der Region Heidelberg mit zehn ihren diesjährigen Tiefstand – seither klettert der Wert jedoch tagtäglich. Am Mittwoch meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße einen erneuten Anstieg um zwei Fälle zum Vortag. Nun sind 18 Infizierte in der Region bekannt. 13 davon leben alleine in Leimen, wo seit Dienstag drei Neuinfektionen bekannt wurden.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim: 592 (0) / 2 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1377 (+3) / 13 (+3)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 0 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 418 (0) / 1 (-1)

> Sandhausen: 568 (0) / 2 (0)

> Schönau: 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5039 (+3) / 18 (+2)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Mittwoch 42 (+11), im Heidelberger Stadtgebiet 23 (+2) und im hessischen Kreis Bergstraße 64 (-) Corona-infizierte Bürger bekannt.

Update: Mittwoch, 14. Juli 2021, 19.42 Uhr

Aktive Fallzahl steigt auf 16

Region Heidelberg. (lesa) Ein aktiver Corona-Fall mehr als am Montag und damit 16 Infizierte in den 17 Orten rund um Heidelberg meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Dienstag. Die einzige Veränderung gab es in Nußloch, wo die aktive Fallzahl von eins auf zwei anstieg. Neuinfektionen gab es dagegen nicht. Wie kann das sein? "Ein bereits abgeschlossener Fall wurde wieder auf aktiv gesetzt", klärt Ralph Adameit, Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises, auf. Die betreffende Person habe sich wegen anhaltender Symptome beim Gesundheitsamt gemeldet. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim: 592 (0) / 2 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1374 (0) / 10 (0)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 0 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 418 (0) / 2 (+1)

> Sandhausen: 568 (0) / 2 (0)

> Schönau: 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5036 (0) / 16 (+1)

Im Rhein-Neckar-Kreis gelten 31 (-1), in Heidelberg 21 (-4) und im hessischen Kreis Bergstraße 64 (+9) Menschen als Corona-positiv.

Update: Dienstag, 13. Juli 2021, 19.47 Uhr

Sieben neue Fälle in Leimen

Region Heidelberg. (lesa) Diese Zunahme ist in Zeiten von Inzidenzen im einstelligen Bereich deutlich: Fünf aktive Corona-Fälle mehr als am Freitag – nämlich 15 – sind in den 17 Orten rund um Heidelberg bekannt. Dafür maßgeblich verantwortlich sind sieben Neuinfektionen in Leimen seit Freitag: "Das sind eigentlich individuelle Fälle", sagt Stadtsprecher Michael Ullrich. Bei zwei Neuinfizierten handele es sich um Reiserückkehrer. Mit welcher Variante diese sich infiziert haben, ist nicht bekannt. Eine Trendwende bei den Corona-Entwicklungen sei noch nicht erkennbar. "Die Zahlen sind noch zu gering, um belastbare Aussagen zu treffen", so Ullrich. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim: 592 (0) / 2 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1374 (+7) / 10 (+7)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 0 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 418 (+1) / 1 (0)

> Sandhausen: 568 (0) / 2 (-1)

> Schönau: 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 0 (-1)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5036 (+8) / 15 (+5)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Montag 32 (-), im Heidelberger Stadtgebiet 25 (+3) und im benachbarten hessischen Kreis Bergstraße 55 (+6) Corona-Infizierte bekannt .

Update: Montag, 12. Juli 2021, 20.30 Uhr

Bewegung nur in Leimen

Region Heidelberg. (bmi) Gerade noch so zweistellig ist sie, die Zahl der aktiven Corona-Fälle: Nur noch zehn statt zwölf Infizierte wie noch am Vortag wiesen die Landratsämter der Kreise Rhein-Neckar und Bergstraße am Freitag für die 17 Orte rund um Heidelberg aus. Überall blieben die Zahlen konstant, nur in Leimen gab es Bewegung: In der Großen Kreisstadt gab es zwar zwei Neuinfizierte, gleichzeitig gelten nun aber vier weitere Personen als von einer Corona-Erkrankung genesen, drei Corona-Fälle bleiben noch aktiv. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim: 592 (0) / 2 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1365 (+2) / 3 (-2)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 0 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 417 (0) / 1 (0)

> Sandhausen: 568 (0) / 3 (0)

> Schönau: 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5028 (+2) / 10 (-2)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldet 32 (-) aktive Corona-Fälle im Landkreis sowie 22 (+1) in Heidelberg. Der hessische Kreis Bergstraße gibt die Zahl seiner infizierten Bürger mit 49 (+5) an.

Update: Freitag, 9. Juli 2021, 19.45 Uhr

Keine Infizierten mehr in Neckargemünd

Region Heidelberg. (lesa) Zum ersten Mal seit beinahe neun Monaten ist kein Neckargemünder mehr Corona-positiv. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises wies am Donnerstag für die Stadt am Neckar null Fälle aus – das war zuletzt am 15. Oktober vergangenen Jahres geschehen. Insgesamt bleibt es in den 17 Orten rund um Heidelberg bei zwölf aktiven Corona-Fällen, denn während der bis dato einzige infizierte Neckargemünder von seiner Infektion genesen ist, steckte sich ein Sandhäuser frisch mit dem Virus an. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim: 592 (0) / 2 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1365 (0) / 5 (0)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 0 (-1)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 417 (0) / 1 (0)

> Sandhausen: 568 (+1) / 3 (+1)

> Schönau: 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5026 (+1) / 12 (0)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldet 32 (+3) aktive Corona-Fälle im Landkreis sowie 21 (+1) in Heidelberg. Der hessische Kreis Bergstraße gibt die Zahl seiner infizierten Bürger mit 44 (+1) an.

Update: Donnerstag, 8. Juli 2021, 20 Uhr

Es bleibt bei zwölf Infizierten

Region Heidelberg. (lesa) Keine Genesenen, keine gesunkene Zahl der Infizierten – aber auch keine einzige Neuinfektion mit dem Coronavirus: Die Corona-Statistik für die 17 Orte des direkten Heidelberger Umlands hat sich gegenüber Dienstag nicht verändert. Nach wie vor gelten zwölf Menschen der Region Heidelberg als Corona-positiv; diese leben in Eppelheim, Leimen, Neckargemünd, Nußloch, Sandhausen und Wilhelmsfeld. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim: 592 (0) / 2 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1365 (0) / 5 (0)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 1 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 417 (0) / 1 (0)

> Sandhausen: 567 (0) / 2 (0)

> Schönau: 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5025 (0) / 12 (0)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Mittwoch 29 (-1), im Heidelberger Stadtgebiet 20 (-1) und im hessischen Kreis Bergstraße 43 (+5) Menschen als Corona-positiv.

Update: Mittwoch, 7. Juli 2021, 20 Uhr

Es bleibt bei einem Dutzend Infizierten

Region Heidelberg. (lesa) Fünf Menschen in Leimen, jeweils zwei in Eppelheim und Sandhausen sowie je eine Person in Neckargemünd, Nußloch und Wiesenbach: So viele Bürger der Region Heidelberg gelten aktuell als Corona-Infizierte. Damit kommen die 17 Orte im Umland der Universitätsstadt nach wie vor auf eine aktive Fallzahl von zwölf – ebenso wie bereits am Montag. Unverändert ist gegenüber dem Wochenbeginn auch die Anzahl der Menschen, die sich insgesamt seit Beginn der Pandemie in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Wie am Montag beträgt sie 5025 – denn eine Neuinfektion registrierten die Behörden nicht. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim: 592 (0) / 2 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1365 (0) / 5 (0)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 1 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 417 (0) / 1 (0)

> Sandhausen: 567 (0) / 2 (0)

> Schönau: 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5025 (0) / 12 (0)

Laut Landratsamt galten am Dienstag 30 (-) Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises als Corona-positiv, außerdem 21 (-2) Bürger im Heidelberger Stadtgebiet. Der hessische Kreis Bergstraße gab die Zahl seiner infizierten Einwohner mit 38 (+1) an.

Update: Dienstag, 6. Juli 2021, 20.15 Uhr

Kein weiterer Rückgang mehr

Region Heidelberg. (lesa) Die Veränderung ist klein und geht in die richtige Richtung: Seit vergangenem Freitag ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle rund um Heidelberg um einen Infizierten zurückgegangen. Zwölf Einwohner der 17 Orte im Umland der Universitätsstadt gelten aktuell als Corona-positiv. Darunter sind zwei Neuinfizierte, die beide in Sandhausen gemeldet wurden. Gleichzeitig wurden zwei bis dato als infiziert geltende Sandhäuser sowie ein Nußlocher für genesen erklärt. In der Mondspritzergemeinde gilt damit nur noch ein Einwohner als infiziert.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim: 592 (0) / 2 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1365 (0) / 5 (0)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 1 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 417 (0) / 1 (-1)

> Sandhausen: 567 (+2) / 2 (0)

> Schönau: 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5025 (+2) / 12 (-1)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Montag laut Angaben des zuständigen Landratsamts 33 (-9) Einwohner als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 23 (-1). Das Landratsamt des hessischen Kreises Bergstraße gab die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis mit 37 (+12) an.

Update: Montag, 5. Juli 2021, 19.46 Uhr

Kein weiterer Rückgang mehr

Region Heidelberg. (cm) Nach zehn Tagen ist der Rückgang der Corona-Fallzahlen für die Region zumindest unterbrochen. Am gestrigen Freitag meldeten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße für die 17 Orte rund um Heidelberg wieder zwei Neuinfektionen. Da auch keine bisher infizierte Person für genesen erklärt wurde, stieg die Zahl der aktiven Fälle von elf auf 13 – was aber immer noch ein vergleichsweise niedriger Wert ist. Da auch in Wiesenbach eine Neuinfektion registriert wurde, hat die Gemeinde erstmals seit Mitte Juni wieder einen Fall. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim: 592 (0) / 2 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1365 (+1) / 5 (+1)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 1 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 417 (0) / 2 (0)

> Sandhausen: 565 (0) / 2 (0)

> Schönau: 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 74 (+1) / 1 (+1)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5023 (+2) / 13 (+2)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag noch 42 (-1) Personen als infiziert, im Heidelberger Stadtgebiet waren es 24 (+3) und im hessischen Kreis Bergstraße 25 (-2).

Update: Freitag, 2. Juli 2021, 19.45 Uhr

Wieder keine Neuinfektion

Region Heidelberg. (bmi) Erst 13, dann zwölf, jetzt elf: Langsam, aber stetig sinkt derzeit die Zahl der Corona-Fälle in der Region. Am Donnerstag meldeten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreis Bergstraße für die 17 Orte rund um Heidelberg den dritten Tag in Folge keine Neuinfektion. Dafür gilt in Eppelheim nun eine weitere Person als genesen, die Zahl der aktiven Fälle sank auf zwei. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim: 592 (0) / 2 (-1)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1364 (0) / 4 (0)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 1 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 417 (0) / 2 (0)

> Sandhausen: 565 (0) / 2 (0)

> Schönau: 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5021 (0) / 11 (-1)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Mittwoch noch 43 (0) Personen als infiziert, im Heidelberger Stadtgebiet waren es 21 (+1) und im hessischen Kreis Bergstraße 27 (-3).

Update: Donnerstag, 1. Juli 2021, 19.45 Uhr

Nur noch 12 Fälle in der Region

Region Heidelberg. (cm) Bald lassen sich die Corona-Fälle in der Region wohl nur noch an zwei Händen abzählen. Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreis Bergstraße für die 17 Orte rund um Heidelberg erneut keine einzige Neuinfektion. Die Zahl der aktiven Fälle ging dank eines weiteren genesenen Infizierten noch einmal zurück – und zwar von 13 auf zwölf. Sie ist damit so niedrig wie zuletzt Mitte August 2020. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0 (0)

> Eppelheim: 592 (0) / 3 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1364 (0) / 4 (-1)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 1 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 417 (0) / 2 (0)

> Sandhausen: 565 (0) / 2 (0)

> Schönau: 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5021 (0) / 12 (-1)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Mittwoch noch 43 (-7) Personen als infiziert, im Heidelberger Stadtgebiet waren es 20 (-4) und im hessischen Kreis Bergstraße 30 (-4).

Update: Mittwoch, 30. Juni 2021, 19.30 Uhr

Es gibt kaum noch Infizierte

Region Heidelberg. (cm) Die Corona-Fallzahlen für die Region sind am Dienstag auf einen Tiefstand gefallen. In den 17 Orten rund um Heidelberg galten zuletzt Ende September 2020 so wenige Personen wie derzeit als infiziert, nämlich nur noch 13. Die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße meldeten gestern keine Neuinfektionen für die Städte und Kommunen, stattdessen wurden weitere Infizierte für genesen erklärt – unter anderem in Dossenheim, wo nun erstmals seit Mitte September 2020 kein aktiver Fall mehr bekannt ist. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 0 (-3)

> Eppelheim: 592 (0) / 3 (-2)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1364 (0) / 5 (-1)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 1 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 417 (0) / 2 (0)

> Sandhausen: 565 (0) / 2 (0)

> Schönau: 174 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5021 (0) / 13 (-6)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Dienstag noch 50 (-24) Personen als infiziert, im Heidelberger Stadtgebiet waren es 24 (+5) und im Kreis Bergstraße 34 (-3).

Update: Dienstag, 29. Juni 2021, 21.37 Uhr

Zahl der Infizierten stagniert

Region Heidelberg. (cm) Erstmals hatte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am vergangenen Wochenende die Corona-Fallzahlen für die Orte der Region nicht aktualisiert. Diese wurden am gestrigen Montag nachgereicht. Trotz der beiden zusätzlichen Tage blieb die Zahl der Neuinfektionen mit fünf gering – allein vier davon gab es in Leimen. Da wieder einige Infizierte für genesen erklärt wurden, blieb die Zahl der aktiven Fälle bei 19. In Schönau wurde die letzte bekannte infizierte Person aus der Quarantäne entlassen, sodass hier nun kein aktiver Fall mehr bekannt ist – so wie zuletzt Anfang Juni. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum vergangenen Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 3 (-1)

> Eppelheim: 592 (0) / 5 (-1)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1364 (+4) / 6 (+3)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 1 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 417 (+1) / 2 (+1)

> Sandhausen: 565 (0) / 2 (-1)

> Schönau: 174 (0) / 0 (-1)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5021 (+5) / 19 (0)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Montag noch 74 (-24) Personen als infiziert, im Heidelberger Stadtgebiet waren es 19 (-8) und im hessischen Kreis Bergstraße 37 (-23).

Update: Montag, 28. Juni 2021, 19.47 Uhr

Keine neuen Zahlen am Wochenende

Region Heidelberg. (cm) Normalerweise würden an dieser Stelle – so wie an jedem Tag – die aktuellen Corona-Fallzahlen für die Orte der Region veröffentlicht. Dies ist ab sofort montags nicht mehr möglich, da das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, in dem die meisten Orte rund um Heidelberg liegen, die Zahlen am Wochenende und an Feiertagen nicht mehr aktualisiert, sondern erst montags nachliefert.

Begründet wird dies mit dem aktuell geringen Infektionsgeschehen. Tatsächlich wurden zuletzt kaum noch Neuinfektionen gemeldet. In einigen Kommunen ist derzeit kein einziger aktiver Fall bekannt. Trotz bestmöglicher Automatisierung müssten für die Aktualisierungen immer noch Mitarbeiter im Pandemie-Bereich aktiv werden, die nun entlastet werden sollen. Anders handhabt dies der hessische Kreis Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört. Für die Vierburgenstadt wurde gestern keine Neuinfektion gemeldet, sodass es hier aktuell weiter keinen aktiven Fall gibt.

Update: Sonntag, 27. Juni 2021, 20 Uhr

Hier gibt es noch Impftermine - Nur noch 19 akute Fälle

Region Heidelberg. (cm) Es gibt Hoffnung für alle, die sich gerne gegen das Coronavirus impfen lassen würden und bisher noch kein Glück hatten. In der Region gibt es mehrere Möglichkeiten.

So teilte die Gemeinde Lobbach mit, dass es in den Hausarztpraxen freie Kapazitäten gibt. So zum Beispiel in der Gemeinschaftspraxis in Lobbach, die unter Telefon 0 62 26 / 97 01 23 und per E-Mail an die Adresse info@hausarztpraxis-lob bach.de erreichbar ist. Ebenfalls Impftermine gibt es in der Praxis Dr. Pleimes in Spechbach, die per E-Mail an die Adresse Dr.Pleimes@doc-post.de kontaktiert werden kann.

Eine weitere Option sind die mobilen Impfteams, die noch in viele Orte der Region kommen. Die Gemeinde Nußloch teilte mit, dass sich alle Nußlocher und Maisbacher ab 18 Jahren bis 2. Juli per E-Mail an die Adresse corona@nussloch.de melden können. Bis zum 5. Juli haben die Heiligkreuzsteinacher Zeit, sich um einen Impftermin zu bewerben – unter Telefon 06220 / 922010 oder per E-Mail an christine- kraemer@heiligkreuzsteinach.de. Einwohner von Schönau oder Personen, die dort arbeiten, können sich ebenfalls bis zum 5. Juli unter Telefon 06228 / 20723 oder per E-Mail an die Adressen kim.heckmann@stadt-schoenau.de und post@stadt-schoenau.de melden. Dieselbe Frist gilt in Wilhelmsfeld für Personen, die im Luftkurort arbeiten oder leben. Sie melden sich unter Telefon 06220 / 50925 oder per E-Mail an die Adresse birgit.reibold@wilhelmsfeld.de.

Ein Geheimtipp ist das Impfangebot der kleinen Gemeinde Spechbach, das nicht nur für Einwohner, sondern auch für Bürger aus anderen Orten gilt. Anmeldung unter Telefon 0 62 26 / 95 00 20 oder per E-Mail an die Adresse: l.roller@gemeinde.spechbach.de.

Nun nur noch 19 aktive Fälle rund um Heidelberg

Region Heidelberg. (cm) Nun lassen sich die Corona-Fälle in der Region schon an vier Händen abzählen: Am Freitag waren den Gesundheitsämtern nur noch 19 aktive Fälle bekannt – und damit noch einmal zwei weniger als am Donnerstag. Es wurde keine einzige Neuinfektion gemeldet. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 4 (0)

> Eppelheim: 592 (0) / 6 (-1)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1360 (0) / 3 (0)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 1 (-1)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 416 (0) / 1 (0)

> Sandhausen: 565 (0) / 3 (0)

> Schönau: 174 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5016 (0) / 19 (-2)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 98 (+1) Personen als infiziert, im Heidelberger Stadtgebiet waren es 27 (+2) und im hessischen Kreis Bergstraße 60 (-7).

Info: Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises teilte am Freitag mit, dass es wegen des derzeit geringen Infektionsgeschehens an Wochenenden und an Feiertagen keine aktuellen Fallzahlen mehr mitteilt. Die Mitarbeiter im Pandemie-Bereich sollen dadurch entlastet werden. Somit wird die Corona-Übersicht für die Region in der Montags-RNZ fehlen.

Update: Freitag, 25. Juni 2021, 19.58 Uhr

Nur noch 23 aktive Fälle rund um Heidelberg bekannt

Region Heidelberg. (cm) Die Corona-Fallzahlen für die Region sind am Mittwoch deutlich zurückgegangen. Nur noch 23 aktive Fälle meldeten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße in den 17 Orten rund um Heidelberg. Das ist vor allem der Tatsache zu verdanken, dass sich die Zahl der Neuinfektionen weiter auf niedrigem Niveau bewegt. Am Dienstag wurde nur eine neu infizierte Person in Nußloch gemeldet. Da die hier zuvor drei Infizierten für genesen erklärt wurden, wäre die Gemeinde ohne den neuen Fall eigentlich wieder "Corona-frei" gewesen. Auch in weiteren Orten gelten Infizierte seit Mittwoch als genesen, sodass die Zahl der aktiven Fälle auf ein Jahrestief fiel.

Noch mehr: Zuletzt waren Anfang Oktober 2020 so wenige Personen rund um Heidelberg infiziert wie derzeit. Ebenfalls gilt dies für die Zahl der aktiven Fälle in Leimen, die zuletzt Ende September 2020 so niedrig war wie aktuell. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) / 6 (0)

> Eppelheim: 591 (0) / 6 (-1)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1360 (0) / 3 (-2)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 2 (-1)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 416 (+1) / 1 (-2)

> Sandhausen: 565 (0) / 4 (0)

> Schönau: 174 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5015 (+1) / 23 (-6)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Mittwoch 121 (+3) Personen als infiziert, im Heidelberger Stadtgebiet waren es 25 (+3) und im Kreis Bergstraße 67 (-5).

Update: Mittwoch, 23. Juni 2021, 19.58 Uhr

Keine einzige Neuinfektion

Region Heidelberg. (cm) Nur wenig Bewegung herrschte am gestrigen Dienstag bei den Corona-Fallzahlen für die Region – und das ist eigentlich auch gut so. Die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Landkreises Bergstraße meldeten für die 17 Orte rund um Heidelberg keine einzige Neuinfektion.

Allerdings wurden auch lediglich in Leimen zwei Infizierte für genesen erklärt, sodass die Zahl der aktiven Corona-Fälle nach einem Anstieg zum Wochenbeginn nun wieder etwas zurückging – und zwar um zwei auf 29. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (0) 6 (0)

> Eppelheim: 591 (0) / / (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1360 (0) / 5 (-2)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 3 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (0)

> Nußloch: 415 (0) / 3 (0)

> Sandhausen: 565 (0) / 4 (0)

> Schönau: 174 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5014 (0) / 29 (-2)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Dienstag noch 118 (-11) Personen als infiziert, im Heidelberger Stadtgebiet waren es 22 (+3) und im Kreis Bergstraße 72 (-11).

Update: Dienstag, 22. Juni 2021, 20.32 Uhr

Mehr Infizierte zum Wochenstart

Region Heidelberg. (cm) Die schlechte Nachricht vorweg: In Dossenheim und Eppelheim haben sich seit einer Woche jeweils sechs Menschen mit dem Coronavirus infiziert – am Montag wurden hier je zwei Neuinfektionen gemeldet. Die gute: In Neckarsteinach ist nun erstmals wieder seit dem 9. Oktober 2020 kein aktiver Corona-Fall mehr bekannt. Der letzte Infizierte gilt inzwischen als genesen. Insgesamt stieg die Zahl der aktiven Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg nach Tagen des Rückgangs zum Wochenauftakt wieder – um vier auf nun 31. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 302 (+2) / 6 (+2)

> Eppelheim: 591 (+2) / / (+2)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1360 (0) / / (0)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 3 (-1)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 0 (-1)

> Nußloch: 415 (0) / 3 (0)

> Sandhausen: 565 (+2) / 4 (+2)

> Schönau: 174 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5014 (+6) / 31 (+4)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Montag noch 129 (-6) Personen als infiziert, im Heidelberger Stadtgebiet waren es 19 (0) und im Kreis Bergstraße 83 (-15).

Update: Montag, 21. Juni 2021, 19.45 Uhr

Aktive Fälle sinken weiter

Region Heidelberg. (luw) Auch übers Wochenende bestätigt sich der Trend der vergangenen Wochen: Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in der Region ist gesunken. Nun sind in den 17 Orten rund um Heidelberg 26 Infektionen bekannt, also vier weniger als am Freitag. Die fünf seither gemeldeten Neuinfektionen verteilen sich auf Dossenheim (3) und Eppelheim (2). Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 300 (+3) / 4 (+3)

> Eppelheim: 589 (+2) / 5 (+1)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1360 (0) / / (-2)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 453 (0) / 4 (-1)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 1 (0)

> Nußloch: 415 (0) / 3 (-1)

> Sandhausen: 563 (0) / 2 (-2)

> Schönau: 174 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 0 (-1)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5008 (+5) / 26 (-4)

Der Rhein-Neckar-Kreis gab die Zahl der Infizierten am Sonntag mit 135 (-14) an, im Heidelberger Stadtgebiet galten noch 19 (-3) Menschen als infiziert.

Update: Sonntag, 20. Juni 2021, 19.56 Uhr

Corona-Zahlen auf Tiefstand

Region Heidelberg. (cm) Die Corona-Fallzahlen für die Region sind vor dem Wochenende auf einem neuen Tiefstand seit acht Monaten angekommen. Anfang Oktober 2020 waren zuletzt so wenige Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert wir derzeit – nämlich 30.

Die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße meldeten für die 17 Orte rund um Heidelberg nur eine Neuinfektion in Neckargemünd, dafür aber zahlreiche frisch genesene Infizierte. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 297 (0) / 1 (-1)

> Eppelheim 587 (0) / 4 (0)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1360 (0) / 9 (-6)

> Lobbach 121 (0) / 0 (0)

> Mauer 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 453 (0) / 5 (-1)

> Neckarsteinach 116 (0) / 1 (0)

> Nußloch 415 (0) / 4 (0)

> Sandhausen 563 (0) / 4 (-2)

> Schönau 174 (0) / 1 (-1)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 73 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5003 (+1) / 30 (-11)

Der Rhein-Neckar-Kreis gab die Zahl der Infizierten am Freitag mit 149 (-13) an. Im hessischen Kreis Bergstraße waren noch 98 (-3) aktive Corona-Fälle bekannt und im Heidelberger Stadtgebiet galten noch 22 (-1) Menschen als infiziert.

Update: Freitag, 18. Juni 2021, 20 Uhr

Die Region zählt den 5000. Infizierten

Region Heidelberg. (lesa) Es ist ein Meilenstein, auf den die Region rund um Heidelberg wohl gerne verzichtet hätte: Am Donnerstag hat das direkte Heidelberger Umland die Marke von 5000 Infizierten seit Beginn der Pandemie überschritten. 5002 Menschen haben sich seit März vergangenen Jahres mit dem Virus angesteckt. Aktuell gelten 41 Bewohner der Region als Corona-positiv.

In welchem Ort der 5000. Infizierte lebt, ist nicht zu sagen: Denn seit Mittwoch zählten die Landratsämter von Kreis Bergstraße und Rhein-Neckar-Kreis vier Neuinfizierte rund um die Universitätsstadt. Bei einem der Fälle handelt es sich um einen Einwohner Sandhausens, bei den drei weiteren um Leimener. Die Große Kreisstadt, die mit rund 27000 Einwohnern größter Ort der Region ist, stellt mit 1360 Corona-Fällen seit Pandemiebeginn über ein Drittel der in der Region aufgetretenen Infektionen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 297 (0) / 2 (0)

> Eppelheim 587 (0) / 4 (0)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1360 (+3) / 15 (+2)

> Lobbach 121 (0) / 0 (0)

> Mauer 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 452 (0) / 6 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) / 1 (0)

> Nußloch 415 (0) / 4 (-1)

> Sandhausen 563 (+1) / 6 (+1)

> Schönau 174 (0) / 2 (0)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 73 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 5002 (+4) / 41 (+2)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gibt die Zahl der Infizierten mit 162 (-4) an. Den Behörden im Kreis Bergstraße sind 101 (-7) aktive Corona-Fälle im Landkreis, dem Neckarsteinach angehört, bekannt. Im Heidelberger Stadtgebiet gelten aktuell 23 (-3) Menschen als Corona-positiv.

Update: Donnerstag, 17. Juni 2021, 20.19 Uhr

Zahlen stiegen erstmal wieder leicht

Region Heidelberg. (lesa) Die Veränderungen bleiben minimal: Nur um zwei unterscheidet sich die Zahl der aktiven Corona-Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg vom Stand von Dienstag. Diesmal geht es aber erstmals seit Freitag vergangener Woche wieder nach oben: 39 Einwohner der Region Heidelberg gelten aktuell als Corona-positiv.

Während ein bis dato infizierter Neckarsteinacher seit Dienstag für genesen erklärt wurde, steckten sich insgesamt drei Menschen frisch mit dem Virus an: je ein Dossenheimer, ein Eppelheimer und ein Schönauer.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle Aktive Fälle

> Bammental 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 297 (+1) / 2 (+1)

> Eppelheim 587 (+1) / 4 (+1)

> Gaiberg 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1357 (0) / 13 (0)

> Lobbach 121 (0) / 0 (0)

> Mauer 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 452 (0) / 6 (0)

> Neckarsteinach 116 (0) / 1 (-1)

> Nußloch 415 (0) / 5 (0)

> Sandhausen 562 (0) / 5 (0)

> Schönau 174 (+1) / 2 (+1)

> Spechbach 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 73 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt 4998 (+3) / 39 (+2)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gibt die Zahl der infizierten Einwohner im Landkreis mit 166 (-7) an. Aus dem benachbarten hessischen Kreis Bergstraße werden 108 (-22) aktive Corona-Fälle gemeldet. Im Heidelberger Stadtgebiet gelten 26 (-1) Menschen als Corona-positiv.

Update: Mittwoch, 16. Juni, 20 Uhr

Zahl der Corona-Infizierten in der Region liegt bei 37

Region Heidelberg. (lesa) Nur in einem der 17 Orte der Region Heidelberg hat es seit Montag eine Neuinfektion mit dem Coronavirus gegeben. Ein Eppelheimer wurde frisch positiv auf das Virus getestet. Damit ist die ehemalige Maurergemeinde auch die einzige Kommune rund um Heidelberg, in der die Zahl der derzeit aktiven Fälle seit Wochenbeginn gestiegen ist: Drei Eppelheimer gelten aktuell als Corona-positiv; am Montag waren es noch zwei. Weil jedoch zwei bis dato infizierte Leimener und ein Einwohner von Neckargemünd als genesen gelten, sinkt die Zahl der Infizierten in der Region von 39 auf 37.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 296 (0) / 1 (0)

> Eppelheim: 586 (+1) / 3 (+1)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1357 (0) / 13 (-2)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 452 (0) / 6 (-1)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 2 (0)

> Nußloch: 415 (0) / 5 (0)

> Sandhausen: 562 (0) / 5 (0)

> Schönau: 173 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4995 (+1) / 37 (-2)

Der Rhein-Neckar-Kreis zählt 172 (-9) Corona-Infizierte. Im hessischen Kreis Bergstraße liegt die Zahl der aktiven Fälle bei 130 (-17). Im Heidelberger Stadtgebiet gelten 27 (-) Menschen als Corona-positiv.

Update: Dienstag, 15. Juni 2021, 20.45 Uhr

Keine Neuinfektionen in der Region Heidelberg bekannt

Region Heidelberg. (lesa) Die erfreulichsten Nachrichten kommen aus Hessen: In Neckarsteinach wurden am gestrigen Montag fünf von bis dato sieben Corona-Infizierten für genesen erklärt. Nun gelten nur noch zwei Neckarsteinacher als Corona-positiv. Im Zuge dessen sowie dank der Genesung eines am Sonntag noch als infiziert geltenden Leimeners ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg um sechs auf 39 gesunken. Ebenfalls erfreulich: Seit Sonntag registrierten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße keine einzige Neuinfektion im direkten Heidelberger Umland.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 296 (0) / 1 (0)

> Eppelheim: 585 (0) / 2 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen 1357: (0) / 15 (-1)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 452 (0) / / (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / 2 (-5)

> Nußloch: 415 (0) / 5 (0)

> Sandhausen: 562 (0) / 5 (0)

> Schönau: 173 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4994 (0) / 39 (-6)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Montag 182 (-1) Corona-positive Einwohner bekannt. Im Heidelberger Stadtgebiet lag die Zahl der aktiven Fälle bei 27 (0). Das Landratsamt des Kreises Bergstraße gibt die Zahl seiner infizierten Bürger mit 147 an.

Update: Montag, 14. Juni 2021

Corona-Fallzahl stagniert

Region Heidelberg. (cm) Die Zahl der Corona-Infizierten in der Region stagniert bei etwa 50. Seit Tagen geht es mal etwas hoch, dann wieder etwas runter. Von Freitag auf Sonntag sank die Zahl der aktiven Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg von 49 auf 45. Vor dem Wochenende hatte es noch einen kleinen Anstieg gegeben. Die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße registrierten weiter Neuinfektionen, erklärten aber auch Infizierte für genesen. Die vor wenigen Tagen für Lobbach gemeldete Neuinfektion wurde korrigiert, sodass es hier nun wieder keinen Fall mehr gibt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zu Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 296 (0) / 1 (0)

> Eppelheim: 585 (+1) / 2 (-2)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1357 (+1) / 16 (-3)

> Lobbach: 121 (-1) / 0 (-1)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 452 (+3) / / (+1)

> Neckarsteinach: 116 (0) / / (0)

> Nußloch: 415 (+3) / 5 (+3)

> Sandhausen: 562 (0) / 5 (-1)

> Schönau: 173 (0) / 1 (-1)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4994 (+7) / 45 (-4)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Sonntag noch 183 Infizierte (-6 im Vergleich zu Freitag), die Stadt Heidelberg 27 (-3).

Update: Sonntag, 13. Juni 2021, 19.52 Uhr

Zahl der Infizierten steigt

Region Heidelberg. (lesa) Nur noch knapp unter 50 liegt die Zahl der aktiven Corona-Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg: 49 Infizierte und damit zwei aktive Fälle mehr als am Donnerstag vermeldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am gestrigen Freitag. Die drei von den Behörden gemeldeten Neuinfizierten verteilen sich auf Leimen, Nußloch und Sandhausen. In jedem der Orte gilt nun ein Einwohner mehr als Corona-positiv. In Leimen und Nußloch stieg damit zugleich die Zahl der aktiven Corona-Fälle um jeweils einen Fall. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 296 (0) / 1 (0)

> Eppelheim: 584 (0) / 4 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1356 (+1) / 19 (+1)

> Lobbach: 122 (0) / 1 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 449 (0) / 6 (0)

> Neckarsteinach: 116 (0) / / (0)

> Nußloch: 412 (+1) / 2 (+1)

> Sandhausen: 562 (+1) / 6 (0)

> Schönau: 173 (0) / 2 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4987 (+3) / 49 (+2)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises vermeldet 189 (-22) Infizierte im Landkreis. Sein Pendant im benachbarten hessischen Kreis Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört, zählt 202 (-14) Corona-positive Bürger. Im Heidelberger Stadtgebiet sind dem zuständigen Landratsamt 30 (-4) aktuell infizierte Bürger bekannt.

Update: Freitag, 11. Juni 2021, 19.43 Uhr

Fallzahl steigt wieder an

Region Heidelberg. (lesa) Neun Menschen haben sich in den 17 Orten rund um Heidelberg mit dem Coronavirus infiziert: Noch vor einigen Wochen wäre das eine gute Nachricht gewesen. Angesichts bis dato sinkender Fallzahlen und Lockerungen der Corona-Maßnahmen ist die jüngste Meldung der Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße aber eine Erinnerung, dass die Pandemie noch nicht ausgestanden ist. Denn während neun neue Fälle bekannt wurden, ist lediglich eine Person in der Region von ihrer Infektion genesen. Das lässt die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Vergleich zu den vergangenen Tagen recht deutlich um acht Fälle steigen. Nun gelten 47 Menschen in den 17 Orten als Corona-positiv.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 296 (0) / 1 (0)

> Eppelheim: 584 (+1) / 4 (+1)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1355 (+1) / 18 (+1)

> Lobbach: 122 (+1) / 1 (+1)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 449 (+2) / 6 (+2)

> Neckarsteinach: 116 (+1) / / (+1)

> Nußloch: 411 (+1) / 1 (+1)

> Sandhausen: 561 (+2) / 6 (+1)

> Schönau: 173 (0) / 2 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4984 (+9) / 47 (+8)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gibt die Zahl der infizierten Landkreis-Bewohner mit 211 (+6) an. Im benachbarten hessischen Kreis Bergstraße gelten 216 (+1) Menschen als Corona-positiv und im Heidelberger Stadtgebiet 34 (-2).

Update: Donnerstag, 10. Juni 2021, 19.46 Uhr

Neue Fälle gibt es nur in einem Ort

Region Heidelberg. (lesa) Leimen ist der einzige der 17 Orte rund um Heidelberg, in dem es seit Dienstag neue Infektionen mit dem Coronavirus gegeben – dafür drei an der Zahl. Entsprechend ist die Große Kreisstadt auch die einzige Kommune, in der die Zahl der aktiven Corona-Fälle angestiegen ist – nämlich von 16 auf 17. In Sandhausen, Neckarsteinach und Meckesheim sank die Zahl der derzeit Infizierten. Meckesheim ist damit wieder ohne bekannten Corona-Fall. In den übrigen 13 Orten blieb die Lage unverändert. In der Region gelten nun 39 Menschen als Corona-positiv. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 26 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 296 (0) / 1 (0)

> Eppelheim: 583 (0) / 3 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1354 (+3) / 17 (+1)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 0 (-1)

> Neckargemünd: 447 (0) / 4 (0)

> Neckarsteinach: 115 (0) / 6 (-1)

> Nußloch: 410 (0) / 0 (0)

> Sandhausen: 559 (0) / 5 (-1)

> Schönau: 173 (0) / 2 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4975 (+3) / 39 (-2)

Im Rhein-Neckar-Kreis sind 205 (+1), im Kreis Bergstraße 215 (-23) und in Heidelberg 36 (+1) aktive Corona-Fälle bekannt.

Update: Mittwoch, 9. Juni 2021, 19.37 Uhr

Neue Infizierte in vier Orten

Region Heidelberg. (lesa) Die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg ist nach Montag erneut angestiegen. Zwei aktive Fälle mehr als zum Wochenbeginn vermeldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Dienstag. Damit sind derzeit 41 aktive Corona-Infektionen in der Region Heidelberg bekannt. Laut Informationen der Behörden gab es im selben Zeitraum fünf Neuinfektionen. Diese traten in Eppelheim, Leimen, Neckargemünd und Sandhausen auf. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 296 (0) / 1 (0)

> Eppelheim: 583 (+1) / 3 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1351 (+2) / 16 (+1)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd: 447 (+1) / 4 (+1)

> Neckarsteinach: 115 (0) / / (0)

> Nußloch: 410 (0) / 0 (0)

> Sandhausen: 559 (+1) / 6 (0)

> Schönau: 173 (0) / 2 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 73 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4972 (+5) / 41 (+2)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldet im Landkreis 204 (+2) infizierte Einwohner, sein Pendant im Kreis Bergstraße für den hessischen Nachbar-Landkreis 238. Im Heidelberger Stadtgebiet gelten 35 (-4) Menschen als Corona-positiv.

Update: Dienstag, 8. Juni 2021, 19.35 Uhr

Wieder mehr Corona-Fälle

Region Heidelberg. (cm) Erstmals seit dem 28.April ist in Wiesenbach eine Neuinfektion mit dem Coronavirus registriert worden. Entsprechend gibt es in der Gemeinde nun nach mehreren Wochen wieder einen aktiven Fall. Das Beispiel zeigt: Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Tatsächlich haben sich die Corona-Fallzahlen in der Region seit ein paar Tagen eingependelt – wenn auch auf niedrigem Niveau. Die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße registrierten am Montag allerdings wieder sieben Neuinfektionen in den 17 Orten rund um Heidelberg. Die Zahl der aktiven Fälle stieg dank einiger genesener Infizierter allerdings nur um drei auf nun 39.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 296 (0) / 1 (0)

> Eppelheim: 582 (0) / 3 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1349 (+3) / 15 (+1)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) 1 / (0)

> Neckargemünd: 446 (+2) / 3 (+2)

> Neckarsteinach: 115 (0) / / (0)

> Nußloch: 410 (0) / 0 (0)

> Sandhausen: 558 (0) / 6 (-2)

> Schönau: 173 (+1) / 2 (+1)

> Spechbach: 58 (0) 0 / (0)

> Wiesenbach: 73 (+1) / 1 (+1)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4967 (+7) / 39 (+3)

Für den Rhein-Neckar-Kreis meldete das Landratsamt am Montag 202 (-14) Infizierte. Im Heidelberger Stadtgebiet galten gestern 39 (+3) Menschen als Corona-positiv.

Update: Montag, 7. Juni 2021, 19.40 Uhr

Trotz sechs Neuinfektionen bleibt es bei 36 aktiven Fällen

Region Heidelberg. (luw) Sechs Corona-Fälle kamen übers Wochenende zwar hinzu, doch der Trend zeigt weiter nach unten: So lässt sich die die Entwicklung der Infektionslage in den 17 Kommunen rund um Heidelberg seit Freitag zusammenfassen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete vier Neuinfektionen in Leimen sowie jeweils eine in Dossenheim und Sandhausen. Wegen sechs Genesungen bleibt es bei insgesamt 36 aktiven Fällen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zu Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 296 (+1) / 1 (0)

> Eppelheim: 582 (0) / 3 (-2)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1346 (+4) / 14 (+2)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (-1)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd: 444 (0) / 1 (0)

> Neckarsteinach:115 (0) / / (0)

> Nußloch: 410 (0) / 0 (0)

> Sandhausen: 558 (+1) / 8 (+1)

> Schönau: 172 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4960 (+6) / 36 (0)

Für den Rhein-Neckar-Kreis meldet das Landratsamt 216 Infizierte (-19). Im Heidelberger Stadtgebiet gelten 36 (-6) Menschen als Corona-positiv.

Update: Sonntag, 6. Juni 2021, 19.45 Uhr

Keine neuen Infektionen

Region Heidelberg. (lesa) Fast scheint es, als hätte das Coronavirus einen Brückentag eingelegt: Denn betrachtet man die Zahl der Neuinfektionen in den 17 Orten rund um Heidelberg steht dort 17-mal die Null. Keine frische Ansteckung mit dem Virus wurde den Behörden seit Donnerstag mitgeteilt. Entsprechend kannte auch die Entwicklung der aktiven Fallzahl nur eine Richtung: nach unten. Fünf Fälle weniger als am Vortag und damit 36 Infizierte sind aktuell in der Region bekannt. Was dagegen nicht bekannt ist, ist die Ursache für die Entwicklungen: Wurden am Brückentag weniger Infektionen gemeldet oder machte das Virus eine kurze Pause? Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (0)

> Dossenheim: 295 (0) / 1 (0)

> Eppelheim: 582 (0) / 5 (-3)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1342 (0) / 12 (0)

> Lobbach: 121 (0) / 1 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd: 444 (0) / 1 (0)

> Neckarsteinach: 115 (0) / / (0)

> Nußloch: 410 (0) / 0 (0)

> Sandhausen: 557 (0) / / (-2)

> Schönau: 172 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4954 (0) / 36 (-5)

Für den Rhein-Neckar-Kreis meldet das zuständige Landratsamt 235 Infizierte (-13). Der benachbarte hessische Kreis Bergstraße gibt die Zahl der aktiven Fälle mit 273 (-31) an. Im Heidelberger Stadtgebiet gelten 42 (-5) Menschen als Corona-positiv.

Update: Freitag, 4. Juni 2021, 19.43 Uhr

Wieder ein starker Rückgang

Region Heidelberg. (cm) Die Corona-Fallzahlen in der Region fallen, fallen und fallen. Am gestrigen Feiertag galten nur noch 41 Menschen in den 17 Orten rund um Heidelberg als infiziert. Das waren elf weniger als am Dienstag. Zwar gibt es weiter Neuinfektionen, aber die Zahl der frisch genesenen Infizierten ist weit größer. Mit Bammental, Mauer und Nußloch gibt es nun drei weitere Orte, in denen es aktuell keinen aktiven Fall mehr gibt – in Nußloch erstmals seit dem 9. Oktober. Bürgermeister Joachim Förster teilte mit, dass sich lediglich noch zwei Personen als Kontaktperson in Quarantäne befinden.

"Das sind doch gute Nachrichten zum Feiertag", meinte er. Durch eine Neuinfektion ist Schönau aber nun nicht mehr ohne Fall. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zu Dienstag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (-1)

> Dossenheim: 295 (0) / 1 (-1)

> Eppelheim: 582 (+2) / 8 (+1)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1342 (+3) / 12 (+1)

> Lobbach: 121 (0) / 1 (0)

> Mauer: 123 (0) / 0 (-1)

> Meckesheim: 188 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd: 444 (+1) / 1 (-2)

> Neckarsteinach: 115 (0) / / (0)

> Nußloch: 410 (0) / 0 (-6)

> Sandhausen: 557 (0) / 9 (-3)

> Schönau: 172 (+1) / 1 (+1)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4954 (+7) / 41 (-11)

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 248 Infizierte (-38 im Vergleich zu Dienstag), im hessischen Kreis Bergstraße 304 (+1) und im Heidelberger Stadtgebiet sind es noch 47 (-6).

Update: Donnerstag, 3. Juni 2021, 19.45 Uhr

Die dritte Welle ebbt weiter ab

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Was die Corona-Inzidenz angeht, kann es das Umland mit der Stadt Heidelberg aufnehmen: In den 17 Orten rund um Heidelberg lag die Zahl der Neuinfizierten binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner am Dienstag bei 14,9 – und damit genauso hoch wie im Heidelberger Stadtgebiet. Im ganzen Rhein-Neckar-Kreis lag die Inzidenz noch bei 24,8. Seit Wochen befinden sich die Corona-Fallzahlen auch im Heidelberger Umland im Sinkflug. Aktuell gelten noch 52 Menschen als infiziert – so wenige wie zuletzt im Oktober. Das spiegelt sich auch in der Kurve wieder, die die aktiven Corona-Fälle in der Region zeigt. Hier wird deutlich, dass die dritte Welle noch weiter abebbt.

Gerade mal eine Neuinfektion meldeten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört, am Dienstag. Zum Vergleich: Im Dezember waren es auf dem Höhepunkt der zweiten Welle durchaus 50 und mehr Neuinfektionen pro Tag. So schlimm war es bei der dritten Welle nicht mehr. Seit dem Höchststand von 251 aktiven Fälle am 26.April sinkt die Zahl der aktuell Infizierten – mit kleinen Unterbrechungen – wieder, zuletzt sogar rapide. Denn die Zahl der frisch genesenen Infizierten war zuletzt fast jeden Tag deutlich höher als die Zahl der Neuinfektionen.

Der tiefere Blick auf die einzelnen Orte offenbart aber noch einige Unterschiede. Positiv: Inzwischen sind es mit Bammental, Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Mauer, Neckargemünd, Schönau, Spechbach, Wiesenbach und Wilhelmsfeld zehn von 17 Kommunen, die seit mindestens einer Woche keine einzige Neuinfektion verzeichneten. Hier liegt also die "Ortsinzidenz" bei null. In Gaiberg, Heiligkreuzsteinach und Wiesenbach wurde sogar seit über einem Monat keine Neuinfektion mehr bekannt. In Eppelheim (6,6), Dossenheim (8,0) und Nußloch (8,8) ist die Inzidenz einstellig. Etwas höher ist sie aktuell noch in Meckesheim (19,1), Neckarsteinach (25,5), Leimen (29,7) und Sandhausen (46,3), wobei es in absoluten Zahlen harmloser aussieht: In Sandhausen gab es in den vergangenen sieben Tagen sieben Neuinfektionen. Die meisten aktiven Fälle gibt es seit Dienstag nicht mehr in Leimen. Hier sind nur noch elf Menschen infiziert, Anfang Mai waren es noch knapp 100.

Neuer "Spitzenreiter" mit zwölf Fällen ist Sandhausen. Das bedeutet hier 0,79 Infizierte pro 1000 Einwohner. Dieser Wert ist in allen anderen Orten niedriger – außer in Neckarsteinach. Hier sind 1,8 von 1000 Einwohnern infiziert, da es hier verhältnismäßig viele aktive Fälle gibt, nämlich sieben. Keinen aktiven Fall mehr gibt es in Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Schönau, Spechbach, Wiesenbach und Wilhelmsfeld. Weitere Orte kommen wohl bald hinzu.

Nur eine Neuinfektion in der Region

Region Heidelberg. (lesa) Lediglich in Leimen hat es gegenüber Montag einen neuen Corona-Fall gegeben. Alle übrigen 16 Orte rund um Heidelberg bewahrten sich in Sachen Neuansteckungen eine weiße Weste. Entsprechend sinkt die Zahl der aktiven Corona-Fälle weiter. Derzeit sind noch 52 Infizierte bekannt, was einem Rückgang um acht entspricht. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 1 (0)

> Dossenheim: 295 (0) / 2 (0)

> Eppelheim: 580 (0) / / (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1339 (+1) / 11 (-5)

> Lobbach: 121 (0) / 1 (0)

> Mauer: 123 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 188 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd: 443 (0) / 3 (0)

> Neckarsteinach: 115 (0) / / (-1)

> Nußloch: 410 (0) / 6 (0)

> Sandhausen: 557 (0) / 12 (-2)

> Schönau: 171 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4947 (+1) / 52 (-8)

Der Rhein-Neckar-Kreis gibt die Zahl seiner infizierten Bürger mit 286 an, der hessische Kreis Bergstraße mit 303. In Heidelberg gelten 53 Menschen als Corona-positiv.

Update: Dienstag, 1. Juni 2021, 20 Uhr

Zwei Neuinfizierte und drei Genesene

Region Heidelberg. (lesa) Die Zahl der Orte ohne aktuellen Corona-Fall sinkt von sieben auf sechs. Der Grund: In Meckesheim, wo bis dato kein Infizierter bekannt war, wurde seit Sonntag ein neuer Fall gemeldet. Es ist eine von zwei Neuinfektionen in den 17 Orten rund um Heidelberg. Ein weiterer neuer Fall kam in Sandhausen hinzu. Weil jedoch im gleichen Zeitraum drei Genesene bei den Landratsämtern von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße gemeldet wurden, sinkt die Zahl der aktiven Fälle in der Region um eins auf 60. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 1 (0)

> Dossenheim: 295 (0) / 2 (0)

> Eppelheim: 580 (0) / / (-2)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1338 (0) / 16 (-1)

> Lobbach: 121 (0) / 1 (0)

> Mauer: 123 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 188 (+1) / 1 (+1)

> Neckargemünd: 443 (0) / 3 (0)

> Neckarsteinach: 115 (0) / 8 (0)

> Nußloch: 410 (0) / 6 (0)

> Sandhausen: 557 (+1) / 14 (+1)

> Schönau: 171 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4946 (+2) / 60 (-1)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldet 318 aktive Corona-Fälle, der benachbarte hessische Kreis Bergstraße 326. Im Heidelberger Stadtgebiet sind 67 Infizierte bekannt.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 20.15 Uhr

In neun Orten gibt es infizierte Einwohner

Region Heidelberg. (lesa) Sowohl die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten des Heidelberger Umlands, als auch die Zahl der Kommunen mit positiv auf das Virus getesteten Einwohnern sinkt: Zwölf aktive Fälle weniger als am Freitag meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße insgesamt. Damit gelten aktuell 60 Menschen rund um Heidelberg als Corona-positiv. Für Lobbach, wo zwischenzeitlich ein aktiver Corona-Fall bekannt war, meldeten die Behörden wieder null Fälle. Damit ist das Virus aktuell noch in neun der 17 Orte aktiv.Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 1 (0)

> Dossenheim: 295 (0) / 2 (-3)

> Eppelheim: 580 (+1) / 9 (-2)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1338 (0) / 17 (-4)

> Lobbach: 121 (0) / 0 (-1)

> Mauer: 123 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 187 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 443 (0) / 3 (-1)

> Neckarsteinach: 115 (+1) / 8 (+1)

> Nußloch: 410 (0) / 6 (-1)

> Sandhausen: 556 (+2) / 13 (-1)

> Schönau: 171 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4944 (+4) / 60 (-12)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gibt die Zahl seiner infizierten Einwohner mit 336 an. Im Heidelberger Stadtgebiet sind derzeit 70 aktive Corona-Fälle bekannt.

Update: Sonntag, 30. Mai 2021, 19.31 Uhr

Wieder mehr Infizierte in der Region

Region Heidelberg. (lesa) Zum ersten Mal seit drei Wochen steigt die Zahl der Corona-Infizierten rund um Heidelberg wieder. Sechs Infizierte mehr als am Donnerstag – nämlich 72 – meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße für die 17 Orte der Region. Zehn neue Fälle wurden zudem seit Donnerstag bekannt; von Mittwoch auf Donnerstag waren es drei. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 1 (0)

> Dossenheim: 295 (+1) / 5 (+1)

> Eppelheim: 579 (0) / 11 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1338 (+4) / 21 (+4)

> Lobbach: 121 (0) / 1 (0)

> Mauer: 123 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 187 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 443 (0) / 4 (0)

> Neckarsteinach: 114 (0) / / (0)

> Nußloch: 410 (+1) / / (0)

> Sandhausen: 554 (+4) / 14 (+1)

> Schönau: 171 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4940 (+10) / 72 (+6)

Der Rhein-Neckar-Kreis gibt die Zahl der Corona-positiven Einwohner mit 385 an, was einem Anstieg um drei Fälle entspricht. In Heidelberg stieg die Zahl der aktiven Fälle um eins auf 69. Im Kreis Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört, sank die Infektionszahl von 392 auf 372.

Dort gibt es weitere positive Entwicklungen. Am Freitag lag die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte Sieben-Tage-Inzidenz bei 41,8 und damit den dritten Werktag in Folge unter 50. Setzt sich dies bis einschließlich Montag fort, greift ab Dienstag die Stufe 2 des hessischen Öffnungsplans. Dann dürften sich zwei Hausstände oder zehn Personen treffen – Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren nicht eingerechnet. Zudem könnten alle Klassenstufen in den Präsenzunterricht zurückkehren und Geschäfte wieder öffnen. Auch der Betrieb der Innengastronomie wäre dann erlaubt – negativer Schnelltest, Impfschutz oder Nachweis über eine Genesung vorausgesetzt. Im Rhein-Neckar-Kreis könnten bereits am Sonntag weitere Lockerungen in Kraft treten (siehe Seite Metropolregion).

Update: Freitag, 28. Mai 2021, 20.23 Uhr

In sechs Orten steht die Null

Region Heidelberg. (lesa) 16 von 17 Orten der Region Heidelberg haben in Sachen Corona-Neuinfektionen eine weiße Weste: Frische Ansteckungen wurden seit Mittwoch nur in Leimen bekannt, wo drei neue Fälle in die Gesamtstatistik einfließen. Was der insgesamt positiven Entwicklung der Großen Kreisstadt aber keinen Abbruch tut: Dort sind aktuell 17 aktive Corona-Fälle bekannt – so wenige wie seit März nicht mehr. Und auch in der gesamten Region entwickelt sich die Corona-Lage weiter gut: Die Zahl der derzeit Infizierten sinkt gegenüber Mittwoch um sieben Fälle und beträgt nun 66. Diese verteilen sich auf zehn Orte. Die Null steht in Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Meckesheim, Schönau, Spechbach, Wiesenbach und Wilhelmsfeld.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 1 (+1)

> Dossenheim: 294 (0) / 4 (0)

> Eppelheim: 579 (0) / 11 (-5)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1334 (+3) / 17 (-1)

> Lobbach: 121 (0) / 1 (0)

> Mauer: 123 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 187 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 443 (0) / 4 (0)

> Neckarsteinach: 114 (0) / / (0)

> Nußloch: 409 (0) / / (0)

> Sandhausen: 550 (0) / 13 (-1)

> Schönau: 171 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (-1)

> Wiesenbach: 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4930 (+3) / 66 (-7)

Positiv sind auch die Entwicklungen in den Landkreisen sowie in Heidelberg: Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete 382 aktive Fälle, was einen Rückgang um 24 Infizierte gegenüber Mittwoch bedeutet. Im benachbarten hessischen Kreis Bergstraße wurden zehn Fälle weniger übermittelt als am Vortag – nämlich 392. Im Heidelberger Stadtgebiet gelten nun noch 68 Einwohner als Corona-positiv. Am Mittwoch waren es 70.

Update: Donnerstag, 27. Mai 2021, 20.52 Uhr

Neue Fälle in zwei Orten

Region Heidelberg. (lesa) Wurden über das Pfingstwochenende weniger Neuinfektionen gemeldet oder zeigt sich hier ein Trend? Erfahrungsgemäß werden es die kommenden Tage zeigen. Für den Moment sehen die Corona-Zahlen aber gut aus: Die Zahl der aktiven Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg ist um einen Fall gesunken und liegt nun bei 73. Neuinfektionen gab es nur drei: Eine in Dossenheim, zwei in Neckarsteinach. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 261 (0) / 0 (-1)

> Dossenheim: 294 (+1) / 4 (+1)

> Eppelheim: 579 (0) / 16 (0)

> Gaiberg: 45 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach: 75 (0) / 0 (0)

> Leimen: 1331 (0) / 18 (-1)

> Lobbach: 121 (0) / 1 (0)

> Mauer: 123 (0) / 1 (-1)

> Meckesheim: 187 (0) / 0 (-1)

> Neckargemünd: 443 (0) / 4 (0)

> Neckarsteinach: 114 (+2) / / (+2)

> Nußloch: 409 (0) / / (0)

> Sandhausen: 550 (0) / 14 (0)

> Schönau: 171 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 1 (0)

> Wiesenbach: 72 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 94 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 4927 (+3) / 73 (-1)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldet 406 Infizierte, der hessische Kreis Bergstraße 402. In Heidelberg sind 70 aktive Fälle bekannt.

Update: Mittwoch, 26. Mai 2021, 20.20 Uhr

