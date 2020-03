Region Heidelberg. (bmi/luw) Vor und während Corona – nach diesem Schema sind der Alltag und viele Tätigkeiten derzeit einzuordnen. In zahlreichen Lebensbereichen wird geholfen, improvisiert und Neues entdeckt. Die RNZ nennt dazu drei Beispiele aus der Region.

Blutspenden gewünscht

Blutspenden sind auch – und gerade – in Krisenzeiten notwendig, um Schwerstkranken und Unfallopfern helfen zu können. Aber leider nicht immer möglich. In Mauer wurde der für Dienstag geplante Spendetermin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) abgesagt, weil in der Sport- und Kulturhalle die verschärften Sicherheits- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten. "Generell ist der Gang zur Blutspende weiterhin gestattet und gewünscht", sagt Eberhard Weck. Laut dem Sprecher des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen habe die Blutspende zurzeit ihre charakteristische soziale Nähe verloren. Dialoge auf der Doppel-Liege, gemeinsames Stärken am Buffet nach dem Aderlass, Wiedersehen mit dem Kumpel aus der Schulzeit – diese netten Randaspekte fallen nun weg. "Blut spenden ist dennoch weiter ein wichtiger sozialer Akt", betont Weck.

Zuletzt mussten einige Termine storniert werden, um das Personal für größere, zentrale Termine zu bündeln. Die rund um Heidelberg anstehenden Termine sollen aber stattfinden. Dies betrifft die Blutspende am Dienstag, 31. März, von 15 bis 19 Uhr in der Lobbacher Wimmersbachhalle und am Mittwoch, 1. April, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Wiesenbacher Biddersbachhalle. Tagesaktuelle Infos gibt es laut Weck unter Telefon 08 00 / 1 19 49 11.

Geschäftsleben gefördert

Die Stadt Eppelheim will alle Geschäfte unterstützen, die auf Abhol- und Lieferservice umgestellt haben. Dazu hat die Verwaltung nun eine Plattform im Internet ins Leben gerufen. Darüber können Gewerbetreibende ihre Bestell- und Lieferkonditionen für Kunden veröffentlichen. Bürger bekommen so eine Übersicht über verschiedene Angebote. Die Stadt bittet Liefer- und Abholanbieter aus Eppelheim, ihre Kontaktdaten auf der Internetseite der Stadt unter www.eppelheim.de unter der Rubrik "Corona" einzutragen. Im Anschluss wird eine Seite mit allen Angeboten erstellt. Rückfragen sind möglich unter Telefon 0 62 21 / 79 44 04.

Eine ähnliche Aktion bietet auch die RNZ für Einzelhändler in und um Heidelberg an. Hierzu können sich Interessenten per E-Mail an aktion@rnz.de wenden.

Mutmachvideo gedreht

Hoffnung und Mut machen, ein Gegengewicht bilden zu den "dunklen Gedanken in diesen stürmischen Zeiten" – das ist das Ziel von Michaela Deichl. Und weil die evangelische Pfarrerin aus Dilsberg zurzeit keinen Gottesdienst halten kann, bringt sie ihre Botschaft nun per Video – abrufbar unter www.ev-kirche-dilsberg.de – unter ihre Schäfchen. In dem zehnminütigen Film betet sie in der evangelischen Kirche, strahlt mit der Sonne um die Wette, schlendert durch den Schlossgarten. "Schauen sie sich mal um, wie schön das hier ist!", freut sie sich. "Behalten sie die Zuversicht und Leichtigkeit im Herzen", so ihr Appell. Was ihr Mut macht?: "Ich erlebe gerade um mich herum viel mehr Liebe, Zuneigung und Verbundenheit als zuvor."