Bammental. (cm) Das Coronavirus hat nun auch ein Pflegeheim im Heidelberger Umland erreicht: Im Anna-Scherer-Haus in Bammental haben sich zwei Bewohner angesteckt. Dies bestätigt Einrichtungsleiter Michael Nicolaus am Montagnachmittag auf RNZ-Anfrage. Nun befinden sich alle Bewohner von "Haus zwei" vorerst in Quarantäne.

Nicolaus weiß um den Ernst der Lage, betont aber, dass nun Ruhe bewahrt werden müsse. "Es war eine Frage der Zeit", meint der Einrichtungsleiter. "Das Damoklesschwert schwebt seit einem halben Jahr über uns." In einer Einrichtung mit 230 Bewohnern und 100 Mitarbeitern habe man bisher Glück gehabt, dass der "Kelch an uns vorüberging". "Nun ist eine Situation eingetreten, mit der wir trotz aller Vorsichtsmaßnahmen rechnen mussten", so Nicolaus. Deshalb sei man nun auch gut vorbereitet.

Das Wichtigste: Die betroffenen Bewohner hätten entweder leichte oder keine Symptome mehr. Als der Verdacht einer Corona-Infektion am Freitag aufgekommen sei, seien sofort Tests angeordnet worden, berichtet Nicolaus. Diese seien am Samstag durchgeführt worden, am Sonntagmittag lag das Ergebnis vor. Daraufhin wurde beschlossen, alle knapp 50 Bewohner der beiden Ebenen von "Haus zwei" gegenüber des Hauptgebäudes zu testen. Dies geschah am gestrigen Montag. Bei mehreren Bewohnern seien unspezifische Symptome registriert worden. Es sei allerdings völlig unklar, ob eine Corona-Infektion dahinterstecke. Das werden die Testergebnisse zeigen, die am heutigen Dienstag erwartet werden.

"Das Gesundheitsamt ist Herr des Geschehens", betont Nicolaus. Dieses ordnete ein Besuchsverbot der Stationen und Quarantäne für die Bewohner an. Sie müssen nun in ihren Zimmern bleiben. Diese Regelungen gelten laut Nicolaus zunächst unbefristet und sind abhängig von den Testergebnissen. Zudem gelten noch einmal strengere Hygieneregeln für das Personal – zu dessen eigenem Schutz und um eine Ansteckung von weiteren Bewohnern zu verhindern. Unbekannt ist, wie das Virus in das Pflegeheim gelangt ist und wie die Bewohner sich angesteckt haben. Es ist der erste Corona-Fall im Anna-Scherer-Haus. Bei Reihentests im Mai waren alle Bewohner "negativ".